https://sputniknews.com.tr/20230426/bati-basini-abd-ukraynanin-1991-sinirlarina-donusune-iliskin-proje-hazirliyor-1070237908.html

Batı basını: ABD, Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönüşüne ilişkin proje hazırlıyor

Batı basını: ABD, Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönüşüne ilişkin proje hazırlıyor

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırlarına dönmesine ilişkin için bir yasa tasarısı hazırladığı açıklandı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T22:16+0300

2023-04-26T22:16+0300

2023-04-26T22:16+0300

ukrayna krizi

abd

abd temsilciler meclisi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069489124_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_21a69138e7aacf09826353480c67aa4e.jpg

Yahoo News'in aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat partili üyeleri, Ukrayna'daki ihtilafın 1991 sınırlarına geri döndürülerek sona erdirilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor.Salı günü sunulması beklenen ve ilk olarak Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından görüşülecek olan tasarı, “Ukrayna’nın 1991 yılında uluslararası kabul görmüş sınırlarına dönmesini işgale karşı zafer olarak kabul edilmesinin ABD politikası olduğunun vurgulanması” çağrısı yapıyor.Tasarıyı hazırlayan Demokrat Steve Cohen ve Cumhuriyetçi Joe Wilson ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi çağrısında bulunarak Moskova'nın Kiev'e tazminat ödemesini talep ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230422/abdli-emekli-albay-mcgregor-abd-ve-ukraynayi-birbirine-baglayan-sey-acgozluluk-1070060576.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna