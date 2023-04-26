https://sputniknews.com.tr/20230426/bati-basini-abd-ukraynanin-1991-sinirlarina-donusune-iliskin-proje-hazirliyor-1070237908.html
Batı basını: ABD, Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönüşüne ilişkin proje hazırlıyor
Batı basını: ABD, Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönüşüne ilişkin proje hazırlıyor
ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırlarına dönmesine ilişkin için bir yasa tasarısı hazırladığı açıklandı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T22:16+0300
2023-04-26T22:16+0300
2023-04-26T22:16+0300
ukrayna krizi
abd
abd temsilciler meclisi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069489124_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_21a69138e7aacf09826353480c67aa4e.jpg
Yahoo News'in aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat partili üyeleri, Ukrayna'daki ihtilafın 1991 sınırlarına geri döndürülerek sona erdirilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor.Salı günü sunulması beklenen ve ilk olarak Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından görüşülecek olan tasarı, “Ukrayna’nın 1991 yılında uluslararası kabul görmüş sınırlarına dönmesini işgale karşı zafer olarak kabul edilmesinin ABD politikası olduğunun vurgulanması” çağrısı yapıyor.Tasarıyı hazırlayan Demokrat Steve Cohen ve Cumhuriyetçi Joe Wilson ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi çağrısında bulunarak Moskova'nın Kiev'e tazminat ödemesini talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230422/abdli-emekli-albay-mcgregor-abd-ve-ukraynayi-birbirine-baglayan-sey-acgozluluk-1070060576.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069489124_47:0:1154:830_1920x0_80_0_0_e03e2774ddb045273c0c3d215082838f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna
abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna
Batı basını: ABD, Ukrayna'nın 1991 sınırlarına dönüşüne ilişkin proje hazırlıyor
Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Ukrayna'nın 1991 yılındaki sınırlarına dönmesine ilişkin için bir yasa tasarısı hazırladığı açıklandı.
Yahoo News'in aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat partili üyeleri, Ukrayna'daki ihtilafın 1991 sınırlarına geri döndürülerek sona erdirilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor.
Salı günü sunulması beklenen ve ilk olarak Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından görüşülecek olan tasarı, “Ukrayna’nın 1991 yılında uluslararası kabul görmüş sınırlarına dönmesini işgale karşı zafer olarak kabul edilmesinin ABD politikası olduğunun vurgulanması” çağrısı yapıyor.
Tasarıyı hazırlayan Demokrat Steve Cohen ve Cumhuriyetçi Joe Wilson ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi çağrısında bulunarak Moskova'nın Kiev'e tazminat ödemesini talep ediyor.