https://sputniknews.com.tr/20230422/abdli-emekli-albay-mcgregor-abd-ve-ukraynayi-birbirine-baglayan-sey-acgozluluk-1070060576.html

ABD’li emekli albay McGregor: ABD ve Ukrayna'yı birbirine bağlayan şey ‘açgözlülük’

ABD’li emekli albay McGregor: ABD ve Ukrayna'yı birbirine bağlayan şey ‘açgözlülük’

ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Washington ve Kiev'deki yetkilileri birleştiren şeyin ‘açgözlülük’ olduğunu belirtti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

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ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Washington ve Kiev'deki askeri ve siyasi liderlerin ortak özelliklerinin ihtilaftan çıkar sağlama ve açgözlülük olduğunu söyledi.McGregor, “ABD hükümeti ile Kiev rejimini birleştiren tek şeyin açgözlülük olduğunu düşünmeye başlıyorum” dedi.McGregor, Amerika'nın hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah üretimi ve nakliyesinden hem de Ukraynalı askerlerin eğitiminden para kazandığını vurgulayarak, “Ukrayna krizi Beyaz Saray için o kadar kazançlı bir iş haline geldi ki, bunu yakın zamanda çözmeye niyeti yok” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230421/kanadadan-ukraynaya-29-milyon-dolar-askeri-yardim-1070037135.html

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albay, douglas mcgregor, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, washington, youtube