https://sputniknews.com.tr/20230422/abdli-emekli-albay-mcgregor-abd-ve-ukraynayi-birbirine-baglayan-sey-acgozluluk-1070060576.html
ABD’li emekli albay McGregor: ABD ve Ukrayna'yı birbirine bağlayan şey ‘açgözlülük’
ABD’li emekli albay McGregor: ABD ve Ukrayna'yı birbirine bağlayan şey ‘açgözlülük’
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Washington ve Kiev'deki yetkilileri birleştiren şeyin ‘açgözlülük’ olduğunu belirtti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T20:25+0300
2023-04-22T20:25+0300
2023-04-22T20:27+0300
ukrayna krizi
albay
douglas mcgregor
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
washington
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068855855_0:72:1400:860_1920x0_80_0_0_b9ce7d0dbcf8dab02b8ad8d0360aebbe.jpg
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Washington ve Kiev'deki askeri ve siyasi liderlerin ortak özelliklerinin ihtilaftan çıkar sağlama ve açgözlülük olduğunu söyledi.McGregor, “ABD hükümeti ile Kiev rejimini birleştiren tek şeyin açgözlülük olduğunu düşünmeye başlıyorum” dedi.McGregor, Amerika'nın hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah üretimi ve nakliyesinden hem de Ukraynalı askerlerin eğitiminden para kazandığını vurgulayarak, “Ukrayna krizi Beyaz Saray için o kadar kazançlı bir iş haline geldi ki, bunu yakın zamanda çözmeye niyeti yok” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230421/kanadadan-ukraynaya-29-milyon-dolar-askeri-yardim-1070037135.html
ukrayna
kiev
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068855855_79:0:1322:932_1920x0_80_0_0_4999df1d5e5e1892cdf7e7953d94b5ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
albay, douglas mcgregor, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, washington, youtube
albay, douglas mcgregor, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, washington, youtube
ABD’li emekli albay McGregor: ABD ve Ukrayna'yı birbirine bağlayan şey ‘açgözlülük’
20:25 22.04.2023 (güncellendi: 20:27 22.04.2023) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Washington ve Kiev'deki yetkilileri birleştiren şeyin ‘açgözlülük’ olduğunu belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Washington ve Kiev'deki askeri ve siyasi liderlerin ortak özelliklerinin ihtilaftan çıkar sağlama ve açgözlülük olduğunu söyledi.
McGregor, “ABD hükümeti ile Kiev rejimini birleştiren tek şeyin açgözlülük olduğunu düşünmeye başlıyorum” dedi.
McGregor, Amerika'nın hem Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için silah üretimi ve nakliyesinden hem de Ukraynalı askerlerin eğitiminden para kazandığını vurgulayarak, “Ukrayna krizi Beyaz Saray için o kadar kazançlı bir iş haline geldi ki, bunu yakın zamanda çözmeye niyeti yok” diye konuştu.