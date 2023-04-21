https://sputniknews.com.tr/20230421/kanadadan-ukraynaya-29-milyon-dolar-askeri-yardim-1070037135.html
Kanada'dan Ukrayna'ya 29 milyon dolar askeri yardım
Kanada'dan Ukrayna'ya 29 milyon dolar askeri yardım
Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, Ottawa'nın Ukrayna'ya yakıt ve keskin nişancı tüfeklerine harcanmak üzere 29 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T23:36+0300
2023-04-21T23:36+0300
2023-04-21T23:36+0300
ukrayna krizi
kanada
ukrayna
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Kanada hükümeti, Ukrayna'ya yönelik mali ve askeri yardımlarına bir yenisini daha ekledi.Ülkenin Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan (Anita) Anand, Kanada'nın Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi sunduğunu açıkladı. Bu yardım, NATO'nun Ukrayna Kapsamlı Yardım Paketi (CAP) Güven Fonu'na 34.6 milyon Kanada doları (yaklaşık 29 milyon dolar Amerikan doları) katkı içeriyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Pakete Winnipeg'de bulunan Prairie Gun Works'ten 40 adet 50 kalibrelik keskin nişancı tüfeği ve mühimmatı için yedek parça ve eklentileri de içeren yaklaşık 2.5 milyon dolar, Leopard 2 tank bağışına eşlik etmek üzere L3 Harris'ten yaklaşık 2 milyon dolar değerinde yeni telsiz seti (toplam 16 adet) dahil" denildi.Açıklamada, fonların bir kısmının NATO CAP Geliştirilmiş Şerit Köprü projesinin uygulanmasına harcanacağı, bu projenin Ukrayna'ya modüler yüzer köprüler sağlamaktan ibaret olduğu belirtildi.Açıklamada, söz konusu fonun Kanada'nın NATO'nun CAP tıbbi ilk yardım kitleri projesine ilk katkısı olacağı da kaydedildi.Savunma Bakanı Anita Anand, ayrıca Ukrayna'ya sağlanan 8 Leopard 2'nin şu anda Polonya'da bulunduğunu ifade etti.
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kanada, ukrayna, askeri yardım
kanada, ukrayna, askeri yardım
Kanada'dan Ukrayna'ya 29 milyon dolar askeri yardım
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Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, Ottawa'nın Ukrayna'ya yakıt ve keskin nişancı tüfeklerine harcanmak üzere 29 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketi sağlayacağını duyurdu.
Kanada hükümeti, Ukrayna'ya yönelik mali ve askeri yardımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ülkenin Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan (Anita) Anand, Kanada'nın Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi sunduğunu açıkladı. Bu yardım, NATO'nun Ukrayna Kapsamlı Yardım Paketi (CAP) Güven Fonu'na 34.6 milyon Kanada doları (yaklaşık 29 milyon dolar Amerikan doları) katkı içeriyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Pakete Winnipeg'de bulunan Prairie Gun Works'ten 40 adet 50 kalibrelik keskin nişancı tüfeği ve mühimmatı için yedek parça ve eklentileri de içeren yaklaşık 2.5 milyon dolar, Leopard 2 tank bağışına eşlik etmek üzere L3 Harris'ten yaklaşık 2 milyon dolar değerinde yeni telsiz seti (toplam 16 adet) dahil" denildi.
Açıklamada, fonların bir kısmının NATO CAP Geliştirilmiş Şerit Köprü projesinin uygulanmasına harcanacağı, bu projenin Ukrayna'ya modüler yüzer köprüler sağlamaktan ibaret olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu fonun Kanada'nın NATO'nun CAP tıbbi ilk yardım kitleri projesine ilk katkısı olacağı da kaydedildi.
Savunma Bakanı Anita Anand, ayrıca Ukrayna'ya sağlanan 8 Leopard 2'nin şu anda Polonya'da bulunduğunu ifade etti.