https://sputniknews.com.tr/20230426/abd-duyurdu-taliban-isidin-kilit-ismini-oldurdu--1070200582.html
ABD duyurdu: Taliban, Kabil Havalimanı saldırısından sorumlu IŞİD liderini öldürdü
ABD duyurdu: Taliban, Kabil Havalimanı saldırısından sorumlu IŞİD liderini öldürdü
Taliban'ın, 2021 yılında Kabil Havalimanı'nında 183 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı düzenleyen IŞİD üyesini öldürdüğü duyuruldu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T10:44+0300
2023-04-26T10:44+0300
2023-04-26T10:52+0300
dünya
afganistan
taliban
işid
abd
öldürme
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Üst düzey bir ABD'li yetkili, 2021'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda meydana gelen bombalı saldırının sorumlusu olan IŞİD/H üyesinin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıkladı.ABD medyası ise gelişme hakkında bilgisi olan bir yönetim yetkilisini kaynak göstererek, IŞİD üyesinin 'son haftalarda' öldürüldüğünü belirtti. Ancak öldürülen şahsın havaalanı saldırısından sorumlu olan kişi olup olmadığının doğrulamasının haftalar sürdüğü ifade edildi.Yetkili, "26 Ağustos 2021'deki o korkunç saldırının sorumlu teröristin bir Taliban operasyonunda öldürüldüğünü son haftalarda fark ettik" dedi. ABD'li yetkili, Pentagon'un operasyonda Taliban ile koordinasyon sağlamadığını ve bunu başka kaynaklardan öğrendiğini belirterek, Taliban'ın operasyonun sorumluluğunu üstlenmediğini de sözlerine ekledi.Öldürülen IŞİD üyesinin adını vermeyen yetkili, militanın örgütte üst düzey bir konumda ve kilit rolde bulunduğunu belirtti. 26 Ağustos 2021'de bir intihar bombacısı, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nın dışında yoğun bir kalabalığın arasına patlayıcı yerleştirmiş, meydana gelen patlamada en az 170 Afgan sivil ve 13 ABD askeri yaşamını yitirmişti.Taliban, ABD'nin Eylül 2021'de geri çekilmesinden bu yana Afganistan'ın kontrolünü elinde tutuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/taliban-abdnin-cekildigi-askeri-uslerin-akibetini-acikladi-1067256475.html
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afganistan, taliban, işid, abd, öldürme
afganistan, taliban, işid, abd, öldürme
ABD duyurdu: Taliban, Kabil Havalimanı saldırısından sorumlu IŞİD liderini öldürdü
10:44 26.04.2023 (güncellendi: 10:52 26.04.2023) Abone ol
Taliban'ın, 2021 yılında Kabil Havalimanı'nında 183 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı düzenleyen IŞİD üyesini öldürdüğü duyuruldu.
Üst düzey bir ABD'li yetkili, 2021'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda meydana gelen bombalı saldırının sorumlusu olan IŞİD/H üyesinin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
ABD medyası ise gelişme hakkında bilgisi olan bir yönetim yetkilisini kaynak göstererek, IŞİD üyesinin 'son haftalarda' öldürüldüğünü belirtti. Ancak öldürülen şahsın havaalanı saldırısından sorumlu olan kişi olup olmadığının doğrulamasının haftalar sürdüğü ifade edildi.
Yetkili, "26 Ağustos 2021'deki o korkunç saldırının sorumlu teröristin bir Taliban operasyonunda öldürüldüğünü son haftalarda fark ettik" dedi.
ABD'li yetkili, Pentagon'un operasyonda Taliban ile koordinasyon sağlamadığını ve bunu başka kaynaklardan öğrendiğini belirterek, Taliban'ın operasyonun sorumluluğunu üstlenmediğini de sözlerine ekledi.
Öldürülen IŞİD üyesinin adını vermeyen yetkili, militanın örgütte üst düzey bir konumda ve kilit rolde bulunduğunu belirtti.
26 Ağustos 2021'de bir intihar bombacısı, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nın dışında yoğun bir kalabalığın arasına patlayıcı yerleştirmiş, meydana gelen patlamada en az 170 Afgan sivil ve 13 ABD askeri yaşamını yitirmişti.
Taliban, ABD'nin Eylül 2021'de geri çekilmesinden bu yana Afganistan'ın kontrolünü elinde tutuyor.