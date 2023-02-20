https://sputniknews.com.tr/20230220/taliban-abdnin-cekildigi-askeri-uslerin-akibetini-acikladi-1067256475.html

Taliban, ABD'nin çekildiği askeri üslerin akıbetini açıkladı

Taliban, ABD'nin çekildiği askeri üslerin akıbetini açıkladı

1.5 yıl önce Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ABD'nin ülkeden çekilirken geride bıraktığı askeri üslerin akıbetine dair planını açıkladı. Örgüt... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T10:32+0300

2023-02-20T10:32+0300

2023-02-20T10:32+0300

dünya

afganistan

taliban

abd

askeri üs

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ABD ve NATO müttefiklerinin 2021'in yaz aylarında tamamen çekildiği Afganistan'da Amerikan ordusuna ait askeri üslerin ileriki vadede nasıl kullanılacağı meselesi çözüldü.Örgütün kurduğu geçici hükümetin başbakan vekili görevinde olan Molla Abdulgani Baradar, terk edilen Amerikan üslerini ekonomik olarak kendi kendine yeterliliği pekiştirme çabaları dahilinde şirketlere 'özel ekonomik bölgeler' olarak tahsis etmeye hazırlandıklarını belirtti.Baradar, yaptığı açıklamada "Kapsamlı bir istişarenin ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yabancı kuvvetlerin geride bıraktığı askeri üsleri özel ekonomik bölgelere dönüştürmek amacıyla aşamalı olarak kontrol altına almasına karar verildi" ifadelerini kullandı.Taliban'ın ticaret bakan vekili Hacı Nureddin Azizi, geçen ay Taliban yönetiminin yerli ürünlerin kullanımını arttırmaya yönelik 'kendi kendine yeterlilik programı' başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.Azizi, "Kendi kendimize yetebilmemizde bize destek olabilecek her şeyi destekleyeceğiz" diyerek, söz konusu mesajın camiler üzerinden kamuoyuna duyurulacağını söylemişti.Afgan rezervleri bloke edildi, ekonomik kriz ve açlık arttıBatılı devletler, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından ülkede ekonomik kriz derinleşmeye başladı.Taliban öncesi Afgan yönetiminin bütçesinin üçte ikiden fazlasını fonlayan Batılılar, tüm yardımlarını kesti. Çoğu uluslararası kurum ve kuruluş, ülkeden ayrıldı.BM raporlarına göre, ülke nüfusunun yarısından fazlası yardımlara muhtaç durumda. Benzer şekilde, yetersiz beslenme, kızamık, çocuk felci gibi birçok hastalıkta artış meydana gelirken sağlık kuruluşları da imkansızlıklarla boğuşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220720/rusyadan-afganistana-24-ton-insani-yardim-1058948195.html

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