AB ülkelerinde geçen yıl elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı

Türkiye
SON DAKİKA | Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
73 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:36
97 dk
Z RAPORU
Liderlerin yoğun programı
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisine doğru son gelişmeler
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230426/ab-ulkelerinde-gecen-yil-elektrik-ve-gaz-fiyatlari-rekor-kirdi-1070215534.html
AB ülkelerinde geçen yıl elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı
AB ülkelerinde geçen yıl elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen ortalama tutar 28.4 euro ile rekor kırdı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T14:33+0300
2023-04-26T14:33+0300
ekonomi
avrupa
elektrik
doğalgaz
artış
ücret
fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066483142_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8486fb9d70bd96015052db709c5b664.jpg
AB ülkelerinde 2021 yılının ikinci yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 23.5 euro ödenirken, bu rakam 2022'nin ikinci yarısında 28.4 euro'ya ulaştı.AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10.8 euro ödenirken, bu ülkeyi 11.5 euro'yla Bulgaristan, 12,8 euro'yla Malta ve 13.5 avroyla Hollanda izledi.AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke ise Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 58.7 euro ödedi. Bu ülkeyi 44,9 avroyla Belçika, 42 euro'yla İrlanda, 38.4 euro'yla Çekya, 36.4 euro'yla İtalya, 34.1 euro'yla Romanya, 33.6 euro'yla Almanya ve 33.5 euro'yla İspanya takip etti.Elektrik fiyatlarında en fazla artış yüzde 112 ile Romanya'da, yüzde 97 ile Çekya'da, yüzde 70 ile Danimarka'da gerçekleşti.Hollanda ve Malta dışındaki bütün AB üyesi ülkelerde elektrik fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. Bu dönemde söz konusu 2 AB ülkesinde elektrik fiyatları, sübvansiyonlar ve fiyatların sınırlandırılması gibi uygulamalar nedeniyle bir miktar geriledi.Doğal gaz fiyatı arttıGeçen yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 11.4 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 7.8 euro olarak belirlenmişti.AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 27.5 euro'yla İsveç'te, 20.8 euro'yla Danimarka'da ve 19.3 euro'yla Hollanda'da yapıldı.Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için haneler ortalama 3.5 euro, Hırvatistan'da 4.5 euro, Slovakya'da 4.9 euro ödedi.Doğal gaz fiyatları AB üyesi 27 ülkede de artış gösterdi.Gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 231 ile Çekya, yüzde 165 ile Romanya, yüzde 157 ile Letonya, yüzde 112 ile Litvanya ve yüzde 102 ile Belçika olarak belirlendi.Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji krizi nedeniyle elektrik ve doğal gaz fiyatlarında hızla artış yaşanan dönemi kapsıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-karadeniz-dogal-gazi-devreye-alma-toreninde-konusuyor-1069980907.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066483142_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3418ecac16908fbf9ebda59266cb7dd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, elektrik, doğalgaz, artış, ücret, fiyat
avrupa, elektrik, doğalgaz, artış, ücret, fiyat

AB ülkelerinde geçen yıl elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı

14:33 26.04.2023
© İHADoğalgaz ile çalışan ocak
Doğalgaz ile çalışan ocak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen ortalama tutar 28.4 euro ile rekor kırdı.
AB ülkelerinde 2021 yılının ikinci yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 23.5 euro ödenirken, bu rakam 2022'nin ikinci yarısında 28.4 euro'ya ulaştı.
AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10.8 euro ödenirken, bu ülkeyi 11.5 euro'yla Bulgaristan, 12,8 euro'yla Malta ve 13.5 avroyla Hollanda izledi.
AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke ise Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 58.7 euro ödedi. Bu ülkeyi 44,9 avroyla Belçika, 42 euro'yla İrlanda, 38.4 euro'yla Çekya, 36.4 euro'yla İtalya, 34.1 euro'yla Romanya, 33.6 euro'yla Almanya ve 33.5 euro'yla İspanya takip etti.
Elektrik fiyatlarında en fazla artış yüzde 112 ile Romanya'da, yüzde 97 ile Çekya'da, yüzde 70 ile Danimarka'da gerçekleşti.
Hollanda ve Malta dışındaki bütün AB üyesi ülkelerde elektrik fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. Bu dönemde söz konusu 2 AB ülkesinde elektrik fiyatları, sübvansiyonlar ve fiyatların sınırlandırılması gibi uygulamalar nedeniyle bir miktar geriledi.

Doğal gaz fiyatı arttı

Geçen yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 11.4 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 7.8 euro olarak belirlenmişti.
AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 27.5 euro'yla İsveç'te, 20.8 euro'yla Danimarka'da ve 19.3 euro'yla Hollanda'da yapıldı.
Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğal gaz için haneler ortalama 3.5 euro, Hırvatistan'da 4.5 euro, Slovakya'da 4.9 euro ödedi.
Doğal gaz fiyatları AB üyesi 27 ülkede de artış gösterdi.
Gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 231 ile Çekya, yüzde 165 ile Romanya, yüzde 157 ile Letonya, yüzde 112 ile Litvanya ve yüzde 102 ile Belçika olarak belirlendi.
Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji krizi nedeniyle elektrik ve doğal gaz fiyatlarında hızla artış yaşanan dönemi kapsıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Törenine katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
TÜRKİYE
Erdoğan: Hanelerde mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğalgazı bir yıl ücretsiz vereceğiz
20 Nisan, 21:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала