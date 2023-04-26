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SON DAKİKA | Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu
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https://sputniknews.com.tr/20230426/3-ayda-yaklasik-58-milyon-adet-ceyrek-altin-uretildi-1070213458.html
3 ayda yaklaşık 5.8 milyon adet çeyrek altın üretildi
3 ayda yaklaşık 5.8 milyon adet çeyrek altın üretildi
Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T14:04+0300
2023-04-26T14:04+0300
altın
üretim
ekonomi
darphane
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230426/doviz-kurundan-sonra-altinda-da-makas-aciliyor-piyasada-1240-lira-olan-altin-alinip-satilamiyor-1070199489.html
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altın, üretim, darphane
altın, üretim, darphane

3 ayda yaklaşık 5.8 milyon adet çeyrek altın üretildi

14:04 26.04.2023
© AAçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.
Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.
Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.
Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.
külçe altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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