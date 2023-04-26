https://sputniknews.com.tr/20230426/3-ayda-yaklasik-58-milyon-adet-ceyrek-altin-uretildi-1070213458.html
3 ayda yaklaşık 5.8 milyon adet çeyrek altın üretildi
3 ayda yaklaşık 5.8 milyon adet çeyrek altın üretildi
Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T14:04+0300
2023-04-26T14:04+0300
2023-04-26T14:04+0300
altın
üretim
ekonomi
darphane
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230426/doviz-kurundan-sonra-altinda-da-makas-aciliyor-piyasada-1240-lira-olan-altin-alinip-satilamiyor-1070199489.html
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altın, üretim, darphane
3 ayda yaklaşık 5.8 milyon adet çeyrek altın üretildi
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Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.
Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.
Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.
Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.