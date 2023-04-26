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https://sputniknews.com.tr/20230426/doviz-kurundan-sonra-altinda-da-makas-aciliyor-piyasada-1240-lira-olan-altin-alinip-satilamiyor-1070199489.html
Döviz kurundan sonra altında da makas açılıyor: 'Piyasada 1240 lira olan altın alınıp satılamıyor'
Döviz kurundan sonra altında da makas açılıyor: 'Piyasada 1240 lira olan altın alınıp satılamıyor'
Döviz kurundan sonra altında da makas açılıyor. Borsada işlem gören altın sertifikalarında fiyat 1450 TL’ye Kapalıçarşı’da 1370 TL’ye yükseldi. Uzmanlar... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T09:52+0300
2023-04-26T09:52+0300
ekonomi
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Altına olan ilgi Borsa İstanbul’da da kendisini göstermeye başladı. Alım satımının kolay ve hızlı olması nedeniyle son günlerde çokça tercih edilmeye başlanan ve Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları’nda makasın açılması dikkat çekti.Altın sertifikasının hacmi de hisselerle yarışır hale geldi. Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası ile Londra’da işlem gören USD/ TRY fiyatı ile belirlenen ve 1240 TL civarında olan gram altın arasındaki makas 200 lirayı geçmiş durumda. Ancak uzmanlar bu fiyattan altın alıp satın alınacak bir platform olmadığını gerçek gram altın fiyatının Kapalıçarşı fiyatı olduğunu bunun da 1370 TL’lere kadar çıktığını söylüyor.3 farklı makasDünya gazetesinden Birol Bozkurt'un haberine göre 0,01 gram altına denk gelen Altın Sertifikası’nın fiyatı 14,44 TL’ye ulaşırken 1 grama denk gelen 100 sertifikanın fiyatı 1444 TL oldu. Ancak spot piyasada gram altın fiyatı 1240 TL seviyesinde işlem gördü. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar normal şartlarda altın sertifikasının piyasa ile birebir fiyatlanması gerektiğini ancak son dönemde serbest piyasa ile Merkez Bankası’nın açıkladığı kurda oluşan farkın etkisiyle altın sertifikalarında serbest piyasa kurunun dikkate alınmaya başlandığını söyledi. Yatırımcıların altın sertifikalarına yoğun ilgisi olduğuna dikkat çeken uzmanlar altın sertifikalarında oluşan hacmin hisse senetleriyle yarışır hale geldiğinin altını çiziyor.Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı›nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası (ALTIN.S1) ile piyasadaki gram altın fiyatı arasındaki makas da açılmaya başladı. 0,01 gram altına denk gelen altın sertifikasının fiyatı bugün 14,44 TL seviyelerinden işlem görürken 1 grama denk gelen 100 sertifikanın fiyatı 1.444 TL oldu. Hatta gün içerisinde sertifikada 14,51 TL seviyeleri de görüldü.Spot piyasada gram altın fiyatı ise 1.240 TL seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz yıl 21 Kasım tarihinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları’nı 10,48 TL’den halka arz etmişti. Yastık altı yatırımların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan ALTIN.S1 yatırım aracı, işleme açıldığı günden bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 37’lik getiri sağladı. Darphane Altın Sertifikası’ndaki kazanç son 1 ayda ise yüzde 11 seviyesinde oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230426/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-artis-suruyor-mu-1070197417.html
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altın, türkiye, döviz, makas
altın, türkiye, döviz, makas

Döviz kurundan sonra altında da makas açılıyor: 'Piyasada 1240 lira olan altın alınıp satılamıyor'

09:52 26.04.2023
© AA / Arşivkülçe altın
külçe altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA / Arşiv
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Döviz kurundan sonra altında da makas açılıyor. Borsada işlem gören altın sertifikalarında fiyat 1450 TL’ye Kapalıçarşı’da 1370 TL’ye yükseldi. Uzmanlar piyasada 1240 TL olan altının alınıp satılamadığına dikkat çekiyor.
Altına olan ilgi Borsa İstanbul’da da kendisini göstermeye başladı. Alım satımının kolay ve hızlı olması nedeniyle son günlerde çokça tercih edilmeye başlanan ve Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları’nda makasın açılması dikkat çekti.
Altın sertifikasının hacmi de hisselerle yarışır hale geldi. Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası ile Londra’da işlem gören USD/ TRY fiyatı ile belirlenen ve 1240 TL civarında olan gram altın arasındaki makas 200 lirayı geçmiş durumda. Ancak uzmanlar bu fiyattan altın alıp satın alınacak bir platform olmadığını gerçek gram altın fiyatının Kapalıçarşı fiyatı olduğunu bunun da 1370 TL’lere kadar çıktığını söylüyor.

3 farklı makas

Dünya gazetesinden Birol Bozkurt'un haberine göre 0,01 gram altına denk gelen Altın Sertifikası’nın fiyatı 14,44 TL’ye ulaşırken 1 grama denk gelen 100 sertifikanın fiyatı 1444 TL oldu. Ancak spot piyasada gram altın fiyatı 1240 TL seviyesinde işlem gördü. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar normal şartlarda altın sertifikasının piyasa ile birebir fiyatlanması gerektiğini ancak son dönemde serbest piyasa ile Merkez Bankası’nın açıkladığı kurda oluşan farkın etkisiyle altın sertifikalarında serbest piyasa kurunun dikkate alınmaya başlandığını söyledi. Yatırımcıların altın sertifikalarına yoğun ilgisi olduğuna dikkat çeken uzmanlar altın sertifikalarında oluşan hacmin hisse senetleriyle yarışır hale geldiğinin altını çiziyor.
Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı›nda işlem gören Darphane Altın Sertifikası (ALTIN.S1) ile piyasadaki gram altın fiyatı arasındaki makas da açılmaya başladı. 0,01 gram altına denk gelen altın sertifikasının fiyatı bugün 14,44 TL seviyelerinden işlem görürken 1 grama denk gelen 100 sertifikanın fiyatı 1.444 TL oldu. Hatta gün içerisinde sertifikada 14,51 TL seviyeleri de görüldü.
Spot piyasada gram altın fiyatı ise 1.240 TL seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz yıl 21 Kasım tarihinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları’nı 10,48 TL’den halka arz etmişti. Yastık altı yatırımların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan ALTIN.S1 yatırım aracı, işleme açıldığı günden bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 37’lik getiri sağladı. Darphane Altın Sertifikası’ndaki kazanç son 1 ayda ise yüzde 11 seviyesinde oldu.
2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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