https://sputniknews.com.tr/20230426/24-gozlu-yeni-bir-denizanasi-kesfedildi-1070237372.html

24 gözlü yeni bir denizanası keşfedildi

24 gözlü yeni bir denizanası keşfedildi

Hong Kong'da 24 gözlü yeni bir denizanası keşfedildi. Canlının gözlerinden bazıları görüntü oluşturmayı sağlıyor ve bazıları da sadece ışığı algılayabiliyor. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T22:08+0300

2023-04-26T22:08+0300

2023-04-26T22:10+0300

yaşam

deniz anası

hong kong

keşif

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103378/64/1033786425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3562506e30bbcbdb6a2359a7bb994bbb.jpg

Hong Konglu bilim insanları, Mai Po Doğa Koruma Alanı'nda yeni bir denizanası türü keşfetti.'Tripedalia maipoensis' olarak adlandırılan türün son derece ilginç özelliklere sahip olduğu kaydedildi.Küp şeklindeki küçük bir yapısı olan canlı, tamamen şeffaf ve renksiz bir gövdesiyle öne çıkıyor.Ayrıca canlının küçük, kürek benzeri yapılarla biten 12 dokunacı var. Bu özellik, diğer denizanası türlerinin çoğundan daha hızlı hareket etmesini sağlıyor.Küp şeklinde gövdesi olan bu tür denizanalarına genellikle 'kutu denizanası' deniyor.Tripedalia maipoensis'in de diğer kutu denizanası türleri gibi kümeler halinde 24 gözü mevcut. Bunlar 6 küme halinde duruyor.Hong Kong Vaftiz Üniversitesi'nin Biyoloji Bölümü'nden Prof. Qiu Jianwen, yaptığı açıklamada "Bu kutu denizanası, dokunaçlarının tabanındaki tekne küreğine benzeyen düz tabanı sayesinde diğer denizanalarından ayrılıyor. Bir diğer özelliği de vücudunun her iki yanında 6 küme gözü olması" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/en-derinde-yasayan-yeni-balik-turu-kesfedildi-1069104326.html

hong kong

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz anası, hong kong, keşif