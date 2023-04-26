https://sputniknews.com.tr/20230426/24-gozlu-yeni-bir-denizanasi-kesfedildi-1070237372.html
24 gözlü yeni bir denizanası keşfedildi
24 gözlü yeni bir denizanası keşfedildi
Hong Kong'da 24 gözlü yeni bir denizanası keşfedildi. Canlının gözlerinden bazıları görüntü oluşturmayı sağlıyor ve bazıları da sadece ışığı algılayabiliyor. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T22:08+0300
2023-04-26T22:08+0300
2023-04-26T22:10+0300
yaşam
deniz anası
hong kong
keşif
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Hong Konglu bilim insanları, Mai Po Doğa Koruma Alanı'nda yeni bir denizanası türü keşfetti.'Tripedalia maipoensis' olarak adlandırılan türün son derece ilginç özelliklere sahip olduğu kaydedildi.Küp şeklindeki küçük bir yapısı olan canlı, tamamen şeffaf ve renksiz bir gövdesiyle öne çıkıyor.Ayrıca canlının küçük, kürek benzeri yapılarla biten 12 dokunacı var. Bu özellik, diğer denizanası türlerinin çoğundan daha hızlı hareket etmesini sağlıyor.Küp şeklinde gövdesi olan bu tür denizanalarına genellikle 'kutu denizanası' deniyor.Tripedalia maipoensis'in de diğer kutu denizanası türleri gibi kümeler halinde 24 gözü mevcut. Bunlar 6 küme halinde duruyor.Hong Kong Vaftiz Üniversitesi'nin Biyoloji Bölümü'nden Prof. Qiu Jianwen, yaptığı açıklamada "Bu kutu denizanası, dokunaçlarının tabanındaki tekne küreğine benzeyen düz tabanı sayesinde diğer denizanalarından ayrılıyor. Bir diğer özelliği de vücudunun her iki yanında 6 küme gözü olması" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/en-derinde-yasayan-yeni-balik-turu-kesfedildi-1069104326.html
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deniz anası, hong kong, keşif
deniz anası, hong kong, keşif
24 gözlü yeni bir denizanası keşfedildi
22:08 26.04.2023 (güncellendi: 22:10 26.04.2023) Abone ol
Hong Kong'da 24 gözlü yeni bir denizanası keşfedildi. Canlının gözlerinden bazıları görüntü oluşturmayı sağlıyor ve bazıları da sadece ışığı algılayabiliyor.
Hong Konglu bilim insanları, Mai Po Doğa Koruma Alanı'nda yeni bir denizanası türü keşfetti.
'Tripedalia maipoensis' olarak adlandırılan türün son derece ilginç özelliklere sahip olduğu kaydedildi.
Küp şeklindeki küçük bir yapısı olan canlı, tamamen şeffaf ve renksiz bir gövdesiyle öne çıkıyor.
Ayrıca canlının küçük, kürek benzeri yapılarla biten 12 dokunacı var. Bu özellik, diğer denizanası türlerinin çoğundan daha hızlı hareket etmesini sağlıyor.
Küp şeklinde gövdesi olan bu tür denizanalarına genellikle 'kutu denizanası' deniyor.
Tripedalia maipoensis'in de diğer kutu denizanası türleri gibi kümeler halinde 24 gözü mevcut. Bunlar 6 küme halinde duruyor.
Hong Kong Vaftiz Üniversitesi'nin Biyoloji Bölümü'nden Prof. Qiu Jianwen, yaptığı açıklamada "Bu kutu denizanası, dokunaçlarının tabanındaki tekne küreğine benzeyen düz tabanı sayesinde diğer denizanalarından ayrılıyor. Bir diğer özelliği de vücudunun her iki yanında 6 küme gözü olması" ifadelerini kullandı.