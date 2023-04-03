https://sputniknews.com.tr/20230403/en-derinde-yasayan-yeni-balik-turu-kesfedildi-1069104326.html

En derinde yaşayan yeni balık türü keşfedildi

En derinde yaşayan yeni balık türü keşfedildi

Bilim insanları, dünyanın bilinen en derinde yaşayan balığı konusunda yeni bir rekora ulaştı. Böylelikle, 2017 yılında Mariana Çukuru'nda görülen 8 bin 178... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T14:10+0300

2023-04-03T14:10+0300

2023-04-03T14:21+0300

yaşam

balık

bilim insanı

okyanus

keşif

derin

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Bilim insanlarının daha önce varlığından haberdar olmadıkları yeni bir balık türü, Japonya'nın güneyindeki Izu-Ogasawara Çukuru'nda deniz seviyesinden 8 bin 336 metre derinlikte görüntülendi.Aynı zamanda bir salyangoz olan bir önceki rekor ise 2017'de Pasifik'teki Mariana Çukuru'nda 8 bin 178 metrede kaydedilmişti.Yaklaşık 10 bin 935 metre derinlikte Mariana Çukuru, dünyadaki herhangi bir sudaki en derin noktaya ev sahipliği yapmakta.Ancak Izu-Ogasawara Çukuru'ndaki araştırmaya liderlik eden bilim insanları, keşfin herhangi bir balığın hayatta kalabileceği maksimum derinlikte veya bu seviyeye çok yakın olduğunu düşünüyor.'Hayatta kalabildikleri maksimum derinlik gerçekten şaşırtıcı'Batı Avustralya Üniversitesi'nde araştırmacı olan Prof. Alan Jamieson, Izu-Ogasawara Çukuru'ndaki suların biraz daha sıcak olması nedeniyle balıkların bu derinlikte yaşayabileceğine inandığını söyledi.Jamieson, "Derinlerde hayat süren bu salyangozları araştırmak için 15 yıldan fazla zaman harcadık. Onlar için derinlikten çok daha fazlası var ancak hayatta kalabildikleri maksimum derinlik gerçekten şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.Keşfedilen balıkların teşhisi tam olarak yapılamasa da bu çalışmayla birlikte bilim insanları, salyangoz balıklarını, bir önceki rekor olan 8 bin 22 metre seviyesinden biraz daha derinde tespit etmeyi başardı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/japonyada-ayi-eti-otomati-buyuk-ilgi-goruyor-1069097723.html

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balık, bilim insanı, okyanus, keşif, derin