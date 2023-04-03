https://sputniknews.com.tr/20230403/japonyada-ayi-eti-otomati-buyuk-ilgi-goruyor-1069097723.html

Japonya'da ayı eti otomatı büyük ilgi görüyor

Japonya'da ayı eti otomatı büyük ilgi görüyor

Japonya'da taze ayı etinin satıldığı otomatlar büyük ilgi görmeye devam ediyor. Akita şehrinde geçen yıl sonunda kullanıma sunulan makinenin müşterisi eksik... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T12:44+0300

2023-04-03T12:44+0300

2023-04-03T13:04+0300

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japonya

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et

akita

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Japonya'nın ilk kez Akita kentinde kullanıma sunulan taze ayı eti otomatı büyük ilgi görüyor.Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, otomatta yaban ayısı eti yağsız ve yağlı kısımlarının bulunduğu seçeneklerle tüketiciye sunuluyor.Haberde, etlerin yerel bir av kulübünün üyeleri tarafından dağlarda yakalanan ve yıllık av sezonunda avlanan ayılardan elde edildiği belirtiliyor.250 gramı 2 bin 200 Japon yeni fiyatına satılan et, Semboku kasabası yakındaki bir tren istasyonuna inen yolcular arasında gittikçe popülerleşiyor. Operatör ayrıca, yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Tokyo'dan da yemek siparişi alındığını ancak mesafe fazla olduğu için teslimatın mümkün olmadığını söylüyor.Otomat, yerel bir restoran olan Soba Goro'nun ayı eti kültürünü turistik bir cazibe merkezine dönüştürme başarısının ardından kasım ayında kullanıma sunulmuştu.Konserve şeklinde de sıklıkla rastlanan ayı eti, Japonya'da oldukça rağbet gören bir et türü. Tadan bazı kişilerin geyik etine benzettiği ve hafif av tadına sahip olduğu söylenen etin, restoranlarda genellikle güveçte servis edildiği biliniyor. Öte yandan, Japonya'da ülke genelinde bulunan gıda otomatları, sıcak ve soğuk içecekler gibi temel gıda maddelerinden yenilebilir böceklere ve hamburgerlere kadar sayısız ürünü tüketiciye ulaştırıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230403/1069092629.html

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