https://sputniknews.com.tr/20230403/japonyada-ayi-eti-otomati-buyuk-ilgi-goruyor-1069097723.html
Japonya'da ayı eti otomatı büyük ilgi görüyor
Japonya'da ayı eti otomatı büyük ilgi görüyor
Japonya'da taze ayı etinin satıldığı otomatlar büyük ilgi görmeye devam ediyor. Akita şehrinde geçen yıl sonunda kullanıma sunulan makinenin müşterisi eksik... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T12:44+0300
2023-04-03T12:44+0300
2023-04-03T13:04+0300
yaşam
japonya
ayı
otomat
et
akita
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Japonya'nın ilk kez Akita kentinde kullanıma sunulan taze ayı eti otomatı büyük ilgi görüyor.Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, otomatta yaban ayısı eti yağsız ve yağlı kısımlarının bulunduğu seçeneklerle tüketiciye sunuluyor.Haberde, etlerin yerel bir av kulübünün üyeleri tarafından dağlarda yakalanan ve yıllık av sezonunda avlanan ayılardan elde edildiği belirtiliyor.250 gramı 2 bin 200 Japon yeni fiyatına satılan et, Semboku kasabası yakındaki bir tren istasyonuna inen yolcular arasında gittikçe popülerleşiyor. Operatör ayrıca, yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Tokyo'dan da yemek siparişi alındığını ancak mesafe fazla olduğu için teslimatın mümkün olmadığını söylüyor.Otomat, yerel bir restoran olan Soba Goro'nun ayı eti kültürünü turistik bir cazibe merkezine dönüştürme başarısının ardından kasım ayında kullanıma sunulmuştu.Konserve şeklinde de sıklıkla rastlanan ayı eti, Japonya'da oldukça rağbet gören bir et türü. Tadan bazı kişilerin geyik etine benzettiği ve hafif av tadına sahip olduğu söylenen etin, restoranlarda genellikle güveçte servis edildiği biliniyor. Öte yandan, Japonya'da ülke genelinde bulunan gıda otomatları, sıcak ve soğuk içecekler gibi temel gıda maddelerinden yenilebilir böceklere ve hamburgerlere kadar sayısız ürünü tüketiciye ulaştırıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/1069092629.html
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japonya, ayı, otomat, et, akita
japonya, ayı, otomat, et, akita
Japonya'da ayı eti otomatı büyük ilgi görüyor
12:44 03.04.2023 (güncellendi: 13:04 03.04.2023) Abone ol
Japonya'da taze ayı etinin satıldığı otomatlar büyük ilgi görmeye devam ediyor. Akita şehrinde geçen yıl sonunda kullanıma sunulan makinenin müşterisi eksik olmuyor.
Japonya'nın ilk kez Akita kentinde kullanıma sunulan taze ayı eti otomatı büyük ilgi görüyor.
Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, otomatta yaban ayısı eti yağsız ve yağlı kısımlarının bulunduğu seçeneklerle tüketiciye sunuluyor.
Haberde, etlerin yerel bir av kulübünün üyeleri tarafından dağlarda yakalanan ve yıllık av sezonunda avlanan ayılardan elde edildiği belirtiliyor.
250 gramı 2 bin 200 Japon yeni fiyatına satılan et, Semboku kasabası yakındaki bir tren istasyonuna inen yolcular arasında gittikçe popülerleşiyor. Operatör ayrıca, yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Tokyo'dan da yemek siparişi alındığını ancak mesafe fazla olduğu için teslimatın mümkün olmadığını söylüyor.
Otomat, yerel bir restoran olan Soba Goro'nun ayı eti kültürünü turistik bir cazibe merkezine dönüştürme başarısının ardından kasım ayında kullanıma sunulmuştu.
Konserve şeklinde de sıklıkla rastlanan ayı eti, Japonya'da oldukça rağbet gören bir et türü. Tadan bazı kişilerin geyik etine benzettiği ve hafif av tadına sahip olduğu söylenen etin, restoranlarda genellikle güveçte servis edildiği biliniyor.
Öte yandan, Japonya'da ülke genelinde bulunan gıda otomatları, sıcak ve soğuk içecekler gibi temel gıda maddelerinden yenilebilir böceklere ve hamburgerlere kadar sayısız ürünü tüketiciye ulaştırıyor.