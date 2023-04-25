https://sputniknews.com.tr/20230425/varank-bu-muhalefettekiler-o-kadar-cahil-ki-bunlarin-yatirimdan-anladigi-heykelle-musluk-acmak-1070170550.html

Varank: Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki, bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak

Varank: Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki, bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak

Bakan Varank, "Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki. Ne üretimden, ne sanayiden, ne de kalkınmadan anlarlar. Bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T16:41+0300

2023-04-25T16:41+0300

2023-04-25T16:42+0300

mustafa varank

muhalefet

2023 türkiye seçimleri

cahil

heykel

eleştiri

bursa

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Bursa'nın Gürsu Belediyesi, ilçe tarihinin ilk kültür merkezi olan ‘Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni hizmete açtı.‘Bizim bir ilçe belediyemizin gayretini, CHP'li büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor’Açılışa Togg ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:“Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, çok vizyoner bir insandı. Dava adamı bir insandı. Bugün bu açılışı yaparken Ankara'da ne oldu biliyor musunuz? Erbakan Hocamızın hep hayali olan, Türkiye ilk defa kendi jet motorlu uçağını bugün uçurdu. Türkiye'nin otomobilini yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. İşte Togg'u biz gerçekleştirdik. Türkiye'nin tankını yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. Altay tankını ordumuza teslim ettik. Türkiye'nin uçağını yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. İşte bugün jet motorlu uçağımızı uçurduk. Biz bu ülkeyi kalkındırmanın, bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde tutmanın yolu nereden geçtiğini gayet iyi biliyoruz. İnşallah yolumuzu aynı gayretle devam edeceğiz. Bu cahil muhalefetin ne dediğine de aldırmayacağız. Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki. Ne üretimden anlarlar, ne sanayiden anlarlar, ne kalkınmadan anlarlar.Bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak. Şimdi o arkadaşlar o kadar Türkiye'den bihaberler ki, ‘Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor’ diyorlar değil mi? Bunlar ne Türkiye'yi biliyorlar ne Gemlik’i biliyorlar. Bunlar zannediyorlar ki Gemlik İtalya'da. Ama biz onlara Türkiye'yi de, Bursa'yı da, Gemlik'i de Allah'ın izniyle öğreteceğiz mi? Bu yatırımlarla şehrimizi, ilçelerimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi kalkındırmanın yolu teknolojiden geçiyor. Sanayiden geçiyor. Katma değerli üretimden geçiyor. Bizim yaptığımız Türkiye’nin otomobili, batarya fabrikası gibi yatırımlar. Türkiye'nin tankı, Türkiye'nin TCG Anadolu gemisi, Türkiye'nin uçakları, işte bunlar hepimizin ekmeğini büyütecek yatırımlar.Biz bu ekmeği büyüttükçe Allah'ın izniyle refahı da kendi aramızda paylaşmış olacağız. Ülkemizi kalkındırmış olacağız. ‘Türkiye'nin otomobilini yaptınız ama Türkiye'nin otomobili karın doyuruyor mu?’ Böyle bir cahillik olmaz. Türkiye'nin otomobilinde çalışan binlerce emekçi kardeşimiz. Türkiye'nin batarya fabrikasında çalışacak binlerce emekçi kardeşimiz evine ekmek götürmüyor mu? Biz bu yatırımları yapmazsak bu istihdam nasıl oluşacak? İşte onun için biz bunların ne dediğine bakmayacağız. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Tekrar güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağız. Ama yetmez. Cumhur İttifakı'nı da mecliste tekrar çoğunluğa getireceğiz.”

https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-varanktan-ekrem-imamogluna-su-anda-istanbul-haric-her-yerde-dolasiyor-1070092124.html

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mustafa varank, muhalefet, cahil, heykel, eleştiri, bursa