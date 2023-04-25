Varank: Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki, bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/varank-bu-muhalefettekiler-o-kadar-cahil-ki-bunlarin-yatirimdan-anladigi-heykelle-musluk-acmak-1070170550.html
Varank: Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki, bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak
Varank: Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki, bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak
Bakan Varank, "Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki. Ne üretimden, ne sanayiden, ne de kalkınmadan anlarlar. Bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T16:41+0300
2023-04-25T16:42+0300
mustafa varank
muhalefet
2023 türkiye seçimleri
cahil
heykel
eleştiri
bursa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070170116_0:56:3077:1787_1920x0_80_0_0_0c7195fbba443b8b1f80cadbce350f1c.jpg
Bursa'nın Gürsu Belediyesi, ilçe tarihinin ilk kültür merkezi olan ‘Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni hizmete açtı.‘Bizim bir ilçe belediyemizin gayretini, CHP'li büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor’Açılışa Togg ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:“Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, çok vizyoner bir insandı. Dava adamı bir insandı. Bugün bu açılışı yaparken Ankara'da ne oldu biliyor musunuz? Erbakan Hocamızın hep hayali olan, Türkiye ilk defa kendi jet motorlu uçağını bugün uçurdu. Türkiye'nin otomobilini yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. İşte Togg'u biz gerçekleştirdik. Türkiye'nin tankını yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. Altay tankını ordumuza teslim ettik. Türkiye'nin uçağını yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. İşte bugün jet motorlu uçağımızı uçurduk. Biz bu ülkeyi kalkındırmanın, bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde tutmanın yolu nereden geçtiğini gayet iyi biliyoruz. İnşallah yolumuzu aynı gayretle devam edeceğiz. Bu cahil muhalefetin ne dediğine de aldırmayacağız. Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki. Ne üretimden anlarlar, ne sanayiden anlarlar, ne kalkınmadan anlarlar.Bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak. Şimdi o arkadaşlar o kadar Türkiye'den bihaberler ki, ‘Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor’ diyorlar değil mi? Bunlar ne Türkiye'yi biliyorlar ne Gemlik’i biliyorlar. Bunlar zannediyorlar ki Gemlik İtalya'da. Ama biz onlara Türkiye'yi de, Bursa'yı da, Gemlik'i de Allah'ın izniyle öğreteceğiz mi? Bu yatırımlarla şehrimizi, ilçelerimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi kalkındırmanın yolu teknolojiden geçiyor. Sanayiden geçiyor. Katma değerli üretimden geçiyor. Bizim yaptığımız Türkiye’nin otomobili, batarya fabrikası gibi yatırımlar. Türkiye'nin tankı, Türkiye'nin TCG Anadolu gemisi, Türkiye'nin uçakları, işte bunlar hepimizin ekmeğini büyütecek yatırımlar.Biz bu ekmeği büyüttükçe Allah'ın izniyle refahı da kendi aramızda paylaşmış olacağız. Ülkemizi kalkındırmış olacağız. ‘Türkiye'nin otomobilini yaptınız ama Türkiye'nin otomobili karın doyuruyor mu?’ Böyle bir cahillik olmaz. Türkiye'nin otomobilinde çalışan binlerce emekçi kardeşimiz. Türkiye'nin batarya fabrikasında çalışacak binlerce emekçi kardeşimiz evine ekmek götürmüyor mu? Biz bu yatırımları yapmazsak bu istihdam nasıl oluşacak? İşte onun için biz bunların ne dediğine bakmayacağız. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Tekrar güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağız. Ama yetmez. Cumhur İttifakı'nı da mecliste tekrar çoğunluğa getireceğiz.”
https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-varanktan-ekrem-imamogluna-su-anda-istanbul-haric-her-yerde-dolasiyor-1070092124.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070170116_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_f13691df036d04bda784560331f14ffa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa varank, muhalefet, cahil, heykel, eleştiri, bursa
mustafa varank, muhalefet, cahil, heykel, eleştiri, bursa

Varank: Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki, bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak

16:41 25.04.2023 (güncellendi: 16:42 25.04.2023)
© İHAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Bakan Varank, "Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki. Ne üretimden, ne sanayiden, ne de kalkınmadan anlarlar. Bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak. Bir ilçe belediyemizin ortaya koyduğu gayreti, emin olun şu anda CHP’li büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor" dedi.
Bursa'nın Gürsu Belediyesi, ilçe tarihinin ilk kültür merkezi olan ‘Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni hizmete açtı.

‘Bizim bir ilçe belediyemizin gayretini, CHP'li büyükşehir belediyeleri bile ortaya koyamıyor’

Açılışa Togg ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:
Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, çok vizyoner bir insandı. Dava adamı bir insandı. Bugün bu açılışı yaparken Ankara'da ne oldu biliyor musunuz? Erbakan Hocamızın hep hayali olan, Türkiye ilk defa kendi jet motorlu uçağını bugün uçurdu. Türkiye'nin otomobilini yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. İşte Togg'u biz gerçekleştirdik. Türkiye'nin tankını yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. Altay tankını ordumuza teslim ettik. Türkiye'nin uçağını yapmak Erbakan Hocamızın hayaliydi. İşte bugün jet motorlu uçağımızı uçurduk. Biz bu ülkeyi kalkındırmanın, bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde tutmanın yolu nereden geçtiğini gayet iyi biliyoruz. İnşallah yolumuzu aynı gayretle devam edeceğiz. Bu cahil muhalefetin ne dediğine de aldırmayacağız. Bu muhalefettekiler o kadar cahil ki. Ne üretimden anlarlar, ne sanayiden anlarlar, ne kalkınmadan anlarlar.
Bunların yatırımdan anladığı heykelle musluk açmak. Şimdi o arkadaşlar o kadar Türkiye'den bihaberler ki, ‘Türkiye'nin otomobili İtalya'dan geliyor’ diyorlar değil mi? Bunlar ne Türkiye'yi biliyorlar ne Gemlik’i biliyorlar. Bunlar zannediyorlar ki Gemlik İtalya'da. Ama biz onlara Türkiye'yi de, Bursa'yı da, Gemlik'i de Allah'ın izniyle öğreteceğiz mi? Bu yatırımlarla şehrimizi, ilçelerimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi kalkındırmanın yolu teknolojiden geçiyor. Sanayiden geçiyor. Katma değerli üretimden geçiyor. Bizim yaptığımız Türkiye’nin otomobili, batarya fabrikası gibi yatırımlar. Türkiye'nin tankı, Türkiye'nin TCG Anadolu gemisi, Türkiye'nin uçakları, işte bunlar hepimizin ekmeğini büyütecek yatırımlar.
Biz bu ekmeği büyüttükçe Allah'ın izniyle refahı da kendi aramızda paylaşmış olacağız. Ülkemizi kalkındırmış olacağız. ‘Türkiye'nin otomobilini yaptınız ama Türkiye'nin otomobili karın doyuruyor mu?’ Böyle bir cahillik olmaz. Türkiye'nin otomobilinde çalışan binlerce emekçi kardeşimiz. Türkiye'nin batarya fabrikasında çalışacak binlerce emekçi kardeşimiz evine ekmek götürmüyor mu? Biz bu yatırımları yapmazsak bu istihdam nasıl oluşacak? İşte onun için biz bunların ne dediğine bakmayacağız. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Tekrar güçlü bir şekilde sandıktan çıkacağız. Ama yetmez. Cumhur İttifakı'nı da mecliste tekrar çoğunluğa getireceğiz.”
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na: 'Şu anda İstanbul hariç her yerde dolaşıyor'
Dün, 01:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала