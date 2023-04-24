https://sputniknews.com.tr/20230424/bakan-varanktan-ekrem-imamogluna-su-anda-istanbul-haric-her-yerde-dolasiyor-1070092124.html

Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na: 'Şu anda İstanbul hariç her yerde dolaşıyor'

Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na: 'Şu anda İstanbul hariç her yerde dolaşıyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Biliyorsunuz İstanbul'un bir belediye başkanı var, Ekrem İmamoğlu. Şu anda İstanbul hariç her yerde dolaşıyor"... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T01:28+0300

2023-04-24T01:28+0300

2023-04-24T01:29+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa varank

ekrem imamoğlu

istanbul

togg

chp

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki AK Parti Seçim Ofisi açılışında yaptığı konuşmada, 21 yıldır memlekete hizmet etmenin derdinde olduklarını söyledi.Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceklerini belirten Varank, "Bakın ben buraya Türkiye'nin otomobiliyle geldim. Türkiye'nin otomobili sadece bir araç değil. Bu ülkenin istediğinde, bir araya geldiğinde neleri yapabileceğinin en güzel kanıtlarından bir tanesi. Eğer siyasi iktidar, gerçek bir lider, bir projenin arkasında durursa neleri başarabileceğimizin en güzel ispatı" ifadesini kullandı.Varank, Türkiye'nin otomobili projesini ilan ettiklerinde dalga geçenlerin olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:"Bu otomobil nerede? Siz bunları İtalya'da ürettiriyorsunuz" diyenlerin şimdi ağız değiştirmeye başladığını anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız'Varank, yapamayacakları hiçbir şeyin sözünü vermediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:Gemliklilerden 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha seçmek için söz isteyen Bakan Varank, "Allah'ın izniyle biz kararlı olalım. Biz yolumuza devam edelim. Bakın bu çıkar çatışması içerisinde olanlar, PKK ile pazarlık yapanlar, sağa sola bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtanlar onların hepsi tarihi çöplüğüne gidecek ama biz ilelebet bu ülkeyi payidar etmeye devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmeye devam edelim" ifadesini kullandı.'Kurusıkı atanları dikkate almayın'Varank, bundan sonra Gemlik'in bir bakanı olduğunu dile getirerek, "Gemlik'in bakanı Gemlik'e de Bursa'ya da en güzel şekilde hizmet edecek. Nasıl Türkiye'nin otomobili fabrikası buraya geldi. Bu ülkeyi kalkındırıyorsa aynı şekilde pazartesi günü Türkiye'nin ilk otomotiv batarya fabrikasının temellerini de yine Gemlik'te atacağız. Gemlik Bursa'yı da kalkındıracak, Türkiye'yi de kalkındıracak" diye konuştu.Vatandaşın karşısına planlı programlı çıktıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:Bakan Varank, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gemlik'e geleceğini, batarya tesisinin temel atma töreni öncesinde 15 Temmuz Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacağını sözlerine ekledi

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mustafa varank, ekrem imamoğlu, istanbul, togg, chp