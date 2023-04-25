https://sputniknews.com.tr/20230425/soganda-hasat-basladi-kisa-surede-kilosu-10-liranin-altina-duser-1070153167.html

Soğanda hasat başladı: 'Kısa sürede kilosu 10 liranın altına düşer'

Soğanda hasat başladı: 'Kısa sürede kilosu 10 liranın altına düşer'

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Ayhan, pazarcı esnafının basit usulde vergilendirilmesiyle masraflarının azalacağını belirterek, "Satılan ürünlerin fiyatına da... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T12:30+0300

2023-04-25T12:30+0300

2023-04-25T12:53+0300

pazarcı

ekonomi

soğan

esnaf

vergi

düşüş

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Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından kamuoyuna duyurulan pazarcıesnafına yönelik istisna uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaptığı açıklamada, basit usule tabi olma hadlerinin yeniden düzenlendiğini, bu usul dışında kalan 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafının kazançlarının da istisna uygulamasına dahil edileceğini bildirmişti.Ayhan da halen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun olmak üzere 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafının uygulanmakta olan mevzuata göre basit usule tabi olamadığını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen mevzuat çalışmaları sonrasında yakın zamanda yayımlanması beklenen Cumhurbaşkanı Kararı ile bu illerde faaliyet gösteren pazarcı esnafının da basit usulden faydalanabilmesinin yolunun açılacağını vurgulayan Ayhan, böylelikle yaklaşık 80 bin pazarcının belirlenen yıllık satım hadleri çerçevesinde kazançlarının gelir vergisinden istisna edileceğini dile getirdi.Ayhan, pazarcı esnafının hava şartlarından dolayı yılın 8 ayında çalışmasına karşın, halen söz konusu illerde ’gerçek usulde’ vergi ödediğini anlattı.Gerçek usulde vergi ödenmesinden dolayı birçok pazarcı esnafının kayıt altına girmekten çekindiğine dikkati çeken Ayhan, "Bundan dolayı hem devletimizin geliri düşüyor hem de pazarcı esnafımız emekli olamıyordu. Yapılan düzenlemeyle hem pazarcı esnafının ödediği vergi artacak hem de emeklilik imkanı olacak. Ayrıca pazarcı esnafımız birçok teşvikten de faydalanabilecek" diye konuştu.‘Pazarcı esnafları arasında fark kalmayacak’Ayhan, büyükşehirlerdeki pazarcı esnafının basit usule tabi olmasını uzun yıllardır talep ettiklerini belirterek, getirilecek düzenlemeyle tüm ülkede pazarcılar arasında fark kalmayacağını kaydetti.Düzenlemenin vatandaşa da faydası olacağını vurgulayan Ayhan, şu değerlendirmede bulundu:‘Soğanda fiyatlar düşüşe geçti’Ayhan, son birkaç aydır akaryakıt fiyatlarında gerileme olduğuna işaret ederek, bu indirimin pazardaki ürünlerin fiyatlarını da aşağı çektiğini söyledi.Soğan fiyatlarındaki gelişmelere de değinen Ayhan, "Hasat başladı ve fiyatlar düşüşe geçti. Kısa sürede soğanın kilogramı 10 liranın altına düşer" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230425/ahmet-hakandan-secim-analizi-soganin-temsil-ettigi-seyi-kucumseyen-zararli-cikar-1070141505.html

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pazarcı, soğan, esnaf, vergi, düşüş