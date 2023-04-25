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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/ahmet-hakandan-secim-analizi-soganin-temsil-ettigi-seyi-kucumseyen-zararli-cikar-1070141505.html
Ahmet Hakan'dan seçim analizi: Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen zararlı çıkar
Ahmet Hakan'dan seçim analizi: Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen zararlı çıkar
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Seçime 19 gün kala aşırı gerçekçi saptamalar" başlıklı yazısında, "Soğan önemli. Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen zararlı... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T07:46+0300
2023-04-25T07:46+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
soğan
ahmet hakan
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hakan, "Seçime 19 gün kala aşırı gerçekçi saptamalar" başlıklı yazısında fiyat artışı rekoru kıran kuru soğana değinerek, "Soğan önemli. Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen zararlı çıkar" dedi.Yazının ilgili kısmı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230416/melih-gokcek-sogan-ve-patates-fiyatlarindaki-artis-tamamen-erdoganin-dusmesini-isteyenlerin-oyunu-1069751737.html
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türkiye, seçim, soğan, ahmet hakan
türkiye, seçim, soğan, ahmet hakan

Ahmet Hakan'dan seçim analizi: Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen zararlı çıkar

07:46 25.04.2023
© AAKuru soğan
Kuru soğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Seçime 19 gün kala aşırı gerçekçi saptamalar" başlıklı yazısında, "Soğan önemli. Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen zararlı çıkar" dedi.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hakan, "Seçime 19 gün kala aşırı gerçekçi saptamalar" başlıklı yazısında fiyat artışı rekoru kıran kuru soğana değinerek, "Soğan önemli. Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen zararlı çıkar" dedi.
Yazının ilgili kısmı şöyle:
İki taraftan biri, diğeri karşısında ezici bir üstünlük sağlayabilmiş değil.
“Başa baş” diye bir yorum epeydir popüler ve bu durum devam ediyor.
Muharrem İnce muamması sürüyor. Yükselecek mi, düşecek mi? Belirsiz.
Kazanan da kaybeden de çok az farkla kazanacak ya da kaybedecek.
Soğan önemli. Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen, zararlı çıkar.
Kararsızlar var ve kararsızların odaklandıkları tek konu: Geçim.
Kim milliyetçi seçmeni mobilize etmeyi başarırsa zafere yaklaşır.
İkinci tur ihtimali, hiç de yabana atılır bir ihtimal değil.
Dip dalga yok: Dalgalar ayan beyan ortada ve yenişemiyorlar.
Bu seçimde bir iki puanlık hata payları, anketleri çıkmaza sokuyor.
Büyük şehirler ile Anadolu farklı tellerden çalabilir.
Sonuç: Bugün itibarıyla her an her şey olabilir, her türlü ihtimal masada.
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
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