Ahmet Hakan'dan seçim analizi: Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen zararlı çıkar

İki taraftan biri, diğeri karşısında ezici bir üstünlük sağlayabilmiş değil. İki taraftan biri, diğeri karşısında ezici bir üstünlük sağlayabilmiş değil.

“Başa baş” diye bir yorum epeydir popüler ve bu durum devam ediyor. “Başa baş” diye bir yorum epeydir popüler ve bu durum devam ediyor.

Muharrem İnce muamması sürüyor. Yükselecek mi, düşecek mi? Belirsiz. Muharrem İnce muamması sürüyor. Yükselecek mi, düşecek mi? Belirsiz.

Kazanan da kaybeden de çok az farkla kazanacak ya da kaybedecek. Kazanan da kaybeden de çok az farkla kazanacak ya da kaybedecek.

Soğan önemli. Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen, zararlı çıkar. Soğan önemli. Soğanın temsil ettiği şeyi küçümseyen, zararlı çıkar.

Kararsızlar var ve kararsızların odaklandıkları tek konu: Geçim. Kararsızlar var ve kararsızların odaklandıkları tek konu: Geçim.

Kim milliyetçi seçmeni mobilize etmeyi başarırsa zafere yaklaşır. Kim milliyetçi seçmeni mobilize etmeyi başarırsa zafere yaklaşır.

İkinci tur ihtimali, hiç de yabana atılır bir ihtimal değil. İkinci tur ihtimali, hiç de yabana atılır bir ihtimal değil.

Dip dalga yok: Dalgalar ayan beyan ortada ve yenişemiyorlar. Dip dalga yok: Dalgalar ayan beyan ortada ve yenişemiyorlar.

Bu seçimde bir iki puanlık hata payları, anketleri çıkmaza sokuyor. Bu seçimde bir iki puanlık hata payları, anketleri çıkmaza sokuyor.

Büyük şehirler ile Anadolu farklı tellerden çalabilir. Büyük şehirler ile Anadolu farklı tellerden çalabilir.