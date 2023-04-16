https://sputniknews.com.tr/20230416/melih-gokcek-sogan-ve-patates-fiyatlarindaki-artis-tamamen-erdoganin-dusmesini-isteyenlerin-oyunu-1069751737.html
Melih Gökçek: Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan'ın düşmesini isteyenlerin oyunu
Melih Gökçek: Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan'ın düşmesini isteyenlerin oyunu
Melih Gökçek, "Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan’ın düşmesini isteyenlerin oyunu. Yüzde yüz kanaatim budur" şeklinde konuştu. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T16:16+0300
2023-04-16T16:16+0300
2023-04-16T16:20+0300
2023 türkiye seçimleri
melih gökçek
soğan
patates
fiyat artışı
recep tayyip erdoğan
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, soğan fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Gökçek, "Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan’ın düşmesini isteyenlerin oyunu. Yüzde yüz kanaatim budur" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230410/turkesten-gokceke-bazi-siyasilerin-cocuklari-milletvekili-listelerinde-aday-1069469025.html
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melih gökçek, soğan, patates, fiyat artışı, recep tayyip erdoğan
melih gökçek, soğan, patates, fiyat artışı, recep tayyip erdoğan
Melih Gökçek: Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan'ın düşmesini isteyenlerin oyunu
16:16 16.04.2023 (güncellendi: 16:20 16.04.2023) Abone ol
Melih Gökçek, "Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan’ın düşmesini isteyenlerin oyunu. Yüzde yüz kanaatim budur" şeklinde konuştu.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, soğan fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Gökçek, "Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan’ın düşmesini isteyenlerin oyunu. Yüzde yüz kanaatim budur" ifadelerini kullandı.