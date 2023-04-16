https://sputniknews.com.tr/20230416/melih-gokcek-sogan-ve-patates-fiyatlarindaki-artis-tamamen-erdoganin-dusmesini-isteyenlerin-oyunu-1069751737.html

Melih Gökçek: Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan'ın düşmesini isteyenlerin oyunu

Melih Gökçek: Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan'ın düşmesini isteyenlerin oyunu

Melih Gökçek, "Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan’ın düşmesini isteyenlerin oyunu. Yüzde yüz kanaatim budur" şeklinde konuştu. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T16:16+0300

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2023 türkiye seçimleri

melih gökçek

soğan

patates

fiyat artışı

recep tayyip erdoğan

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, soğan fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Gökçek, "Soğan ve patates fiyatlarındaki artış tamamen Erdoğan’ın düşmesini isteyenlerin oyunu. Yüzde yüz kanaatim budur" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/turkesten-gokceke-bazi-siyasilerin-cocuklari-milletvekili-listelerinde-aday-1069469025.html

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melih gökçek, soğan, patates, fiyat artışı, recep tayyip erdoğan