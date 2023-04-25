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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/rusya-orta-menzilli-fuzelerin-yerlestirilmesine-iliskin-moratoryumdan-cekilebiliriz-1070186018.html
Rusya: Orta menzilli füzelerin yerleştirilmesine ilişkin moratoryumdan çekilebiliriz
Rusya: Orta menzilli füzelerin yerleştirilmesine ilişkin moratoryumdan çekilebiliriz
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yermakov, ABD’nin eylemleri nedeniyle Moskova’nın orta ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesine ilişkin moratoryumdan... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:31+0300
2023-04-25T22:31+0300
ukrayna krizi
orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)
rusya
abd
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Rus basınına demecinde ABD’nin eylemleri nedeniyle Moskova’nın orta ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesine ilişkin moratoryumdan ‘çekilebileceğini’ söyledi.Washington’un füzelerini Rusya'ya yakın ülkelere konuşlandırmaya devam ettiğine ve yakında Japonya da dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde de konuşlandırılabileceğine dikkat çeken Yermakov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya'nın kara tabanlı orta ve kısa menzilli füzelerin belirli bölgelerde konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryuma bağlı kalmaya devam etmeye hazır olup olmadığı füze menzillerinin somut parametrelerine bağlı olacak. Ancak daha şimdiden ABD ve müttefiklerinin istikrarsızlaştırıcı askeri programlarının, moratoryumumuzu hem Asya-Pasifik bölgesi, hem de Avrupa ile ilgili olarak giderek daha kırılgan hale getirdiğini söyleyebiliriz."8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti. 500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.ABD, INF Anlaşması'ndan Rusya'nın anlaşmaya uymadığını ileri sürerek 2019 yılının başında çekilmişti. ABD'nin söz konusu adımını, Rusya'nın da anlaşmayı askıya alması izlemişti. Sonuçta 2 Ağustos 2019'da INF Antlaşması yürürlükten kalkmış oldu.Moskova, tek taraflı olarak yasak getirdiğini açıklayarak ABD ve NATO'ya bu füzelerin Avrupa'da konuşlandırılması ile ilgili moratoryum teklifinde bulundu. Washington ve Brüksel, bu öneriyi gayri ciddi bularak reddetti. INF teması, 2021'de başlatılan ve fiilen dondurulan stratejik istikrar diyaloğunun bir parçasıydı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/korgeneral-sobolev-rusya-nukleer-tren-projesini-yeniden-uygulamaya-koymali-1069651495.html
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orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), rusya, abd
orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), rusya, abd

Rusya: Orta menzilli füzelerin yerleştirilmesine ilişkin moratoryumdan çekilebiliriz

22:31 25.04.2023
© Sputnik / Alexander Kryazhev /  / Multimedya arşivine gidinRusya Stratejik Füze Kuvvetleri
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© Sputnik / Alexander Kryazhev /
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yermakov, ABD’nin eylemleri nedeniyle Moskova’nın orta ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesine ilişkin moratoryumdan ‘çekilebileceğini’ belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Rus basınına demecinde ABD’nin eylemleri nedeniyle Moskova’nın orta ve kısa menzilli füzelerin yerleştirilmesine ilişkin moratoryumdan ‘çekilebileceğini’ söyledi.
Washington’un füzelerini Rusya'ya yakın ülkelere konuşlandırmaya devam ettiğine ve yakında Japonya da dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde de konuşlandırılabileceğine dikkat çeken Yermakov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya'nın kara tabanlı orta ve kısa menzilli füzelerin belirli bölgelerde konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryuma bağlı kalmaya devam etmeye hazır olup olmadığı füze menzillerinin somut parametrelerine bağlı olacak. Ancak daha şimdiden ABD ve müttefiklerinin istikrarsızlaştırıcı askeri programlarının, moratoryumumuzu hem Asya-Pasifik bölgesi, hem de Avrupa ile ilgili olarak giderek daha kırılgan hale getirdiğini söyleyebiliriz."
8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti. 500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.
ABD, INF Anlaşması'ndan Rusya'nın anlaşmaya uymadığını ileri sürerek 2019 yılının başında çekilmişti. ABD'nin söz konusu adımını, Rusya'nın da anlaşmayı askıya alması izlemişti. Sonuçta 2 Ağustos 2019'da INF Antlaşması yürürlükten kalkmış oldu.
Moskova, tek taraflı olarak yasak getirdiğini açıklayarak ABD ve NATO'ya bu füzelerin Avrupa'da konuşlandırılması ile ilgili moratoryum teklifinde bulundu. Washington ve Brüksel, bu öneriyi gayri ciddi bularak reddetti. INF teması, 2021'de başlatılan ve fiilen dondurulan stratejik istikrar diyaloğunun bir parçasıydı.
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