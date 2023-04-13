https://sputniknews.com.tr/20230413/korgeneral-sobolev-rusya-nukleer-tren-projesini-yeniden-uygulamaya-koymali-1069651495.html

Korgeneral Sobolev: Rusya, nükleer tren projesini yeniden uygulamaya koymalı

Korgeneral Sobolev: Rusya, nükleer tren projesini yeniden uygulamaya koymalı

Duma milletvekili Korgeneral Viktor Sobolev, ABD'ye karşı başarılı bir nükleer caydırıcılık için Rusya'nın demiryolu füze sistemleriyle donatılmış tümenleri... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T22:39+0300

2023-04-13T22:39+0300

2023-04-13T22:39+0300

ukrayna krizi

rusya

nükleer

tren

start

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101556/62/1015566258_0:60:1151:707_1920x0_80_0_0_3014d940fa24441d53ce6508736435dd.jpg

Moskova'da düzenlenen 'Modern Dünyada Nükleer Silahın Rolü ve Yeri' adlı konferansta konuşan Sobolev, günümüz koşullarında nükleer tren projesinin önemine dikkat çekti.Rusya'nın demiryolu füze sistemlerinden oluşan tümenlerini yeniden faal hale getirmesi gerektiğini belirten Sobolev, söz konusu sistemlerin düşman için en savunmasız sistemler olduğunun altını çizdi.Sobolev, "Başta mobil olanlar olmak üzere füze fırlatma tesisleri, tekneler, stratejik bombardıman uçakları ilk küresel silahsızlandırma saldırısına karşı savunmasızsa, demiryolu füze sistemleri en savunmasız olanlardır. Onları yeniden devreye sokmalıyız" dedi.'Molodets' füzesiyle donatılmış Sovyet demiryolu füze sistemi, Rusya ile ABD arasında imzalanan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması ve Sınırlandırılması Anlaşması (START-2) kapsamında 2005 yılında ordu envanterinden çıkarılmıştı.Daha sonra imzalanan START-3, demiryolu füze sistemleri kurulmasına ilişkin bir yasak öngörmüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-start-anlasmasi-olmeye-mahkum-1069238951.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nükleer, tren, start