https://sputniknews.com.tr/20230413/korgeneral-sobolev-rusya-nukleer-tren-projesini-yeniden-uygulamaya-koymali-1069651495.html
Korgeneral Sobolev: Rusya, nükleer tren projesini yeniden uygulamaya koymalı
Korgeneral Sobolev: Rusya, nükleer tren projesini yeniden uygulamaya koymalı
Duma milletvekili Korgeneral Viktor Sobolev, ABD'ye karşı başarılı bir nükleer caydırıcılık için Rusya'nın demiryolu füze sistemleriyle donatılmış tümenleri... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T22:39+0300
2023-04-13T22:39+0300
2023-04-13T22:39+0300
ukrayna krizi
rusya
nükleer
tren
start
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101556/62/1015566258_0:60:1151:707_1920x0_80_0_0_3014d940fa24441d53ce6508736435dd.jpg
Moskova'da düzenlenen 'Modern Dünyada Nükleer Silahın Rolü ve Yeri' adlı konferansta konuşan Sobolev, günümüz koşullarında nükleer tren projesinin önemine dikkat çekti.Rusya'nın demiryolu füze sistemlerinden oluşan tümenlerini yeniden faal hale getirmesi gerektiğini belirten Sobolev, söz konusu sistemlerin düşman için en savunmasız sistemler olduğunun altını çizdi.Sobolev, "Başta mobil olanlar olmak üzere füze fırlatma tesisleri, tekneler, stratejik bombardıman uçakları ilk küresel silahsızlandırma saldırısına karşı savunmasızsa, demiryolu füze sistemleri en savunmasız olanlardır. Onları yeniden devreye sokmalıyız" dedi.'Molodets' füzesiyle donatılmış Sovyet demiryolu füze sistemi, Rusya ile ABD arasında imzalanan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması ve Sınırlandırılması Anlaşması (START-2) kapsamında 2005 yılında ordu envanterinden çıkarılmıştı.Daha sonra imzalanan START-3, demiryolu füze sistemleri kurulmasına ilişkin bir yasak öngörmüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-start-anlasmasi-olmeye-mahkum-1069238951.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101556/62/1015566258_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_3edc251b6e492905313efc7d7410ebb5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, nükleer, tren, start
rusya, nükleer, tren, start
Korgeneral Sobolev: Rusya, nükleer tren projesini yeniden uygulamaya koymalı
Abone ol
Duma milletvekili Korgeneral Viktor Sobolev, ABD'ye karşı başarılı bir nükleer caydırıcılık için Rusya'nın demiryolu füze sistemleriyle donatılmış tümenleri yeniden hizmete sokması gerektiğini vurguladı.
Moskova'da düzenlenen 'Modern Dünyada Nükleer Silahın Rolü ve Yeri' adlı konferansta konuşan Sobolev, günümüz koşullarında nükleer tren projesinin önemine dikkat çekti.
Rusya'nın demiryolu füze sistemlerinden oluşan tümenlerini yeniden faal hale getirmesi gerektiğini belirten Sobolev, söz konusu sistemlerin düşman için en savunmasız sistemler olduğunun altını çizdi.
Sobolev, "Başta mobil olanlar olmak üzere füze fırlatma tesisleri, tekneler, stratejik bombardıman uçakları ilk küresel silahsızlandırma saldırısına karşı savunmasızsa, demiryolu füze sistemleri en savunmasız olanlardır. Onları yeniden devreye sokmalıyız" dedi.
'Molodets' füzesiyle donatılmış Sovyet demiryolu füze sistemi, Rusya ile ABD arasında imzalanan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması ve Sınırlandırılması Anlaşması (START-2) kapsamında 2005 yılında ordu envanterinden çıkarılmıştı.
Daha sonra imzalanan START-3, demiryolu füze sistemleri kurulmasına ilişkin bir yasak öngörmüyor.