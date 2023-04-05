https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-start-anlasmasi-olmeye-mahkum-1069238951.html

Rusya: START anlaşması ölmeye mahkum

Rusya: START anlaşması ölmeye mahkum

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nı (START) canlandırma şansının az olduğunu söyledi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T21:58+0300

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dünya

sergey ryabkov

rusya

start

abd

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Ryabkov, Sputnik’e verdiği demeçte "Anlaşma ölmedi, ama yoğun bakımda. İşleyişinin yeniden canlandırılması olasılığına bakarsak şansının büyük olduğunu düşünmüyorum. Belki ancak ABD, Rusya’ya yönelik son derece düşmanca tavrını fiilen değiştirmeye istekli olduğunu sergilerse durum değişebilir" ifadelerini kullandı.“Aksi takdirde START anlaşması ölmeye mahkum” diye kaydeden Rus diplomat, bu alanda yeni anlaşmaların ortaya çıkma olasılığının da ABD’ye bağlı olduğunu söyledi.

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sergey ryabkov, rusya, start, abd