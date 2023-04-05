https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-start-anlasmasi-olmeye-mahkum-1069238951.html
Rusya: START anlaşması ölmeye mahkum
Rusya: START anlaşması ölmeye mahkum
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nı (START) canlandırma şansının az olduğunu söyledi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T21:58+0300
2023-04-05T21:58+0300
2023-04-05T21:58+0300
dünya
sergey ryabkov
rusya
start
abd
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Ryabkov, Sputnik’e verdiği demeçte "Anlaşma ölmedi, ama yoğun bakımda. İşleyişinin yeniden canlandırılması olasılığına bakarsak şansının büyük olduğunu düşünmüyorum. Belki ancak ABD, Rusya’ya yönelik son derece düşmanca tavrını fiilen değiştirmeye istekli olduğunu sergilerse durum değişebilir" ifadelerini kullandı.“Aksi takdirde START anlaşması ölmeye mahkum” diye kaydeden Rus diplomat, bu alanda yeni anlaşmaların ortaya çıkma olasılığının da ABD’ye bağlı olduğunu söyledi.
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sergey ryabkov, rusya, start, abd
sergey ryabkov, rusya, start, abd
Rusya: START anlaşması ölmeye mahkum
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nı (START) canlandırma şansının az olduğunu söyledi.
Ryabkov, Sputnik’e verdiği demeçte "Anlaşma ölmedi, ama yoğun bakımda. İşleyişinin yeniden canlandırılması olasılığına bakarsak şansının büyük olduğunu düşünmüyorum. Belki ancak ABD, Rusya’ya yönelik son derece düşmanca tavrını fiilen değiştirmeye istekli olduğunu sergilerse durum değişebilir" ifadelerini kullandı.
“Aksi takdirde START anlaşması ölmeye mahkum” diye kaydeden Rus diplomat, bu alanda yeni anlaşmaların ortaya çıkma olasılığının da ABD’ye bağlı olduğunu söyledi.