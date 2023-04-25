https://sputniknews.com.tr/20230425/moskova-bolgesinde-son-iki-gun-icinde-dusen-ucuncu-iha-bulundu-1070187035.html

Moskova bölgesinde son iki gün içinde düşen üçüncü İHA bulundu

Moskova bölgesinde son iki gün içinde düşen üçüncü İHA bulundu

Moskova bölgesindeki Noginsk kentinin yakınlarında son iki gün içinde düşen üçüncü bir insansız hava aracının (İHA) bulunduğu duyuruldu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T22:51+0300

2023-04-25T22:51+0300

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ukrayna krizi

rusya

moskova

insansız hava aracı

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Acil servislerden bir yetkili, Sputnik’e verdiği demeçte Moskova bölgesinde son iki gün içinde üçüncü kez düşen bir insansız hava aracının parçalarının bulunduğunu söyledi.Yetkili, “İnsansız hava aracı, Zarya Tarım Kooperatifi’nin yakınlarında bulundu” diye konuştu.İHA’nın düştüğü sırada üzerinde küçük mekanik hasar oluştuğu öğrenilirken ön bilgilere göre aracın üzerinde patlayıcıya rastlanmadı.Moskova bölgesindeki Noginsk kentinin yakınlarında dün de ABD yapımı motor ile donatılmış yaklaşık 100 kilogram ağırlığında başka bir İHA düşmüştü. Parçalanan hava aracı tutuşmamış, üzerinde herhangi bir mühimmata rastlanmamıştı. Aynı bölgede daha sonra ikinci bir İHA’nın kalıntıları bulunmuştu.Kolluk kuvvetlerinin İHA’ların menşeini ve fırlatıldıkları yerleri tespit etme çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230424/abd-yapimi-motora-sahip-kimligi-belirsiz-iha-moskova-yakininda-dustu-1070101942.html

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