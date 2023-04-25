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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/moskova-bolgesinde-son-iki-gun-icinde-dusen-ucuncu-iha-bulundu-1070187035.html
Moskova bölgesinde son iki gün içinde düşen üçüncü İHA bulundu
Moskova bölgesinde son iki gün içinde düşen üçüncü İHA bulundu
Moskova bölgesindeki Noginsk kentinin yakınlarında son iki gün içinde düşen üçüncü bir insansız hava aracının (İHA) bulunduğu duyuruldu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:51+0300
2023-04-25T22:51+0300
ukrayna krizi
rusya
moskova
insansız hava aracı
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Acil servislerden bir yetkili, Sputnik’e verdiği demeçte Moskova bölgesinde son iki gün içinde üçüncü kez düşen bir insansız hava aracının parçalarının bulunduğunu söyledi.Yetkili, “İnsansız hava aracı, Zarya Tarım Kooperatifi’nin yakınlarında bulundu” diye konuştu.İHA’nın düştüğü sırada üzerinde küçük mekanik hasar oluştuğu öğrenilirken ön bilgilere göre aracın üzerinde patlayıcıya rastlanmadı.Moskova bölgesindeki Noginsk kentinin yakınlarında dün de ABD yapımı motor ile donatılmış yaklaşık 100 kilogram ağırlığında başka bir İHA düşmüştü. Parçalanan hava aracı tutuşmamış, üzerinde herhangi bir mühimmata rastlanmamıştı. Aynı bölgede daha sonra ikinci bir İHA’nın kalıntıları bulunmuştu.Kolluk kuvvetlerinin İHA’ların menşeini ve fırlatıldıkları yerleri tespit etme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/abd-yapimi-motora-sahip-kimligi-belirsiz-iha-moskova-yakininda-dustu-1070101942.html
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rusya, moskova, insansız hava aracı

Moskova bölgesinde son iki gün içinde düşen üçüncü İHA bulundu

22:51 25.04.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
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Moskova bölgesindeki Noginsk kentinin yakınlarında son iki gün içinde düşen üçüncü bir insansız hava aracının (İHA) bulunduğu duyuruldu.
Acil servislerden bir yetkili, Sputnik’e verdiği demeçte Moskova bölgesinde son iki gün içinde üçüncü kez düşen bir insansız hava aracının parçalarının bulunduğunu söyledi.
Yetkili, “İnsansız hava aracı, Zarya Tarım Kooperatifi’nin yakınlarında bulundu” diye konuştu.
İHA’nın düştüğü sırada üzerinde küçük mekanik hasar oluştuğu öğrenilirken ön bilgilere göre aracın üzerinde patlayıcıya rastlanmadı.
Moskova bölgesindeki Noginsk kentinin yakınlarında dün de ABD yapımı motor ile donatılmış yaklaşık 100 kilogram ağırlığında başka bir İHA düşmüştü. Parçalanan hava aracı tutuşmamış, üzerinde herhangi bir mühimmata rastlanmamıştı. Aynı bölgede daha sonra ikinci bir İHA’nın kalıntıları bulunmuştu.
Kolluk kuvvetlerinin İHA’ların menşeini ve fırlatıldıkları yerleri tespit etme çalışmaları sürüyor.
Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
DÜNYA
ABD yapımı motora sahip 'kimliği belirsiz İHA' Moskova yakınında düştü
Dün, 11:33
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