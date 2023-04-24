https://sputniknews.com.tr/20230424/abd-yapimi-motora-sahip-kimligi-belirsiz-iha-moskova-yakininda-dustu-1070101942.html
ABD yapımı motora sahip 'kimliği belirsiz İHA' Moskova yakınında düştü
ABD yapımı motora sahip 'kimliği belirsiz İHA' Moskova yakınında düştü
Cephanesi bulunmayan bir insansız hava aracının, Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Noginsk yerleşim yerine düştüğü belirtildi. ABD yapımı bir motora... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T11:33+0300
2023-04-24T11:33+0300
2023-04-24T11:33+0300
dünya
rusya
moskova
noginsk
abd
abd
iha
insansız hava aracı (iha)
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Rus acil durum servislerinin yetkilileri Sputnik haber ajansına açıklamalarında, 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bir insansız hava aracının (İHA) Moskova yakınlarındaki Noginsk yerleşim yerinde bulunan kırsal bir alanda düşmüş olarak bulunduğunu belirtti.Ayrıca, söz konusu aracın, ABD’de üretilmiş bir motora sahip olduğu kaydedildi.Yetkililer, cephanesiz olduğunu belirledikleri İHA’nın nereden havalandığını bulmaya çalıştıklarını söyledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, moskova, noginsk, abd, abd, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, moskova, noginsk, abd, abd, iha, insansız hava aracı (iha)
ABD yapımı motora sahip 'kimliği belirsiz İHA' Moskova yakınında düştü
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Cephanesi bulunmayan bir insansız hava aracının, Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Noginsk yerleşim yerine düştüğü belirtildi. ABD yapımı bir motora sahip olduğu belirlenen insansız aracının aidiyeti belirlenmeye çalışılıyor.
Rus acil durum servislerinin yetkilileri Sputnik haber ajansına açıklamalarında, 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bir insansız hava aracının (İHA) Moskova yakınlarındaki Noginsk yerleşim yerinde bulunan kırsal bir alanda düşmüş olarak bulunduğunu belirtti.
Ayrıca, söz konusu aracın, ABD’de üretilmiş bir motora sahip olduğu kaydedildi.
Yetkililer, cephanesiz olduğunu belirledikleri İHA’nın nereden havalandığını bulmaya çalıştıklarını söyledi.