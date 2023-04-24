https://sputniknews.com.tr/20230424/abd-yapimi-motora-sahip-kimligi-belirsiz-iha-moskova-yakininda-dustu-1070101942.html

ABD yapımı motora sahip 'kimliği belirsiz İHA' Moskova yakınında düştü

ABD yapımı motora sahip 'kimliği belirsiz İHA' Moskova yakınında düştü

Cephanesi bulunmayan bir insansız hava aracının, Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Noginsk yerleşim yerine düştüğü belirtildi. ABD yapımı bir motora... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T11:33+0300

2023-04-24T11:33+0300

2023-04-24T11:33+0300

dünya

rusya

moskova

noginsk

abd

abd

iha

insansız hava aracı (iha)

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Rus acil durum servislerinin yetkilileri Sputnik haber ajansına açıklamalarında, 100 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bir insansız hava aracının (İHA) Moskova yakınlarındaki Noginsk yerleşim yerinde bulunan kırsal bir alanda düşmüş olarak bulunduğunu belirtti.Ayrıca, söz konusu aracın, ABD’de üretilmiş bir motora sahip olduğu kaydedildi.Yetkililer, cephanesiz olduğunu belirledikleri İHA’nın nereden havalandığını bulmaya çalıştıklarını söyledi.

rusya

moskova

noginsk

abd

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rusya, moskova, noginsk, abd, abd, iha, insansız hava aracı (iha)