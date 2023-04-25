https://sputniknews.com.tr/20230425/medipol-basaksehir-emre-belozogluna-saldiri-tesebbusunde-bulunuldu-1070138986.html

Medipol Başakşehir: Emre Belözoğlu'na saldırı teşebbüsünde bulunuldu

Medipol Başakşehir: Emre Belözoğlu'na saldırı teşebbüsünde bulunuldu

Medipol Başakşehir, Giresunspor maçında Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na bir şahıs tarafından saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T04:01+0300

2023-04-25T04:01+0300

2023-04-25T04:01+0300

spor

emre belözoğlu

medipol başakşehir

saldırı

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, Giresunspor'a konuk oldu. Turuncu-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Müsabakayı cezalı olduğu için locadan takip eden Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile yan locada bulunan bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı.Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada olayın münferit olduğuna vurgu yapıldı. Yazılı açıklamada ayrıca ev sahibine misafirperverlikleri için teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:"Karşılaşmanın ikinci yarısında, Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur. Bunun sonucunda Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, karşılaşmanın bir bölümünü izleyememiştir.Yaşanılan olayın münferit bir olay olduğunun altını çizer, Giresunspor'a misafirperverlikleri ve nahoş olay esnasındaki yardımsever tutumları için teşekkürlerimizi iletiriz."

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emre belözoğlu, medipol başakşehir, saldırı