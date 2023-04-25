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Medipol Başakşehir: Emre Belözoğlu'na saldırı teşebbüsünde bulunuldu
Medipol Başakşehir: Emre Belözoğlu'na saldırı teşebbüsünde bulunuldu
Medipol Başakşehir, Giresunspor maçında Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na bir şahıs tarafından saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T04:01+0300
2023-04-25T04:01+0300
spor
emre belözoğlu
medipol başakşehir
saldırı
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, Giresunspor'a konuk oldu. Turuncu-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Müsabakayı cezalı olduğu için locadan takip eden Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile yan locada bulunan bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı.Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada olayın münferit olduğuna vurgu yapıldı. Yazılı açıklamada ayrıca ev sahibine misafirperverlikleri için teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:"Karşılaşmanın ikinci yarısında, Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur. Bunun sonucunda Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, karşılaşmanın bir bölümünü izleyememiştir.Yaşanılan olayın münferit bir olay olduğunun altını çizer, Giresunspor'a misafirperverlikleri ve nahoş olay esnasındaki yardımsever tutumları için teşekkürlerimizi iletiriz."
https://sputniknews.com.tr/20230425/medipol-basaksehir-haftayi-uc-puanla-kapatti-1070137850.html
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emre belözoğlu, medipol başakşehir, saldırı
emre belözoğlu, medipol başakşehir, saldırı

Medipol Başakşehir: Emre Belözoğlu'na saldırı teşebbüsünde bulunuldu

04:01 25.04.2023
© AAEmre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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Medipol Başakşehir, Giresunspor maçında Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na bir şahıs tarafından saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir, Giresunspor'a konuk oldu. Turuncu-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Müsabakayı cezalı olduğu için locadan takip eden Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile yan locada bulunan bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada olayın münferit olduğuna vurgu yapıldı. Yazılı açıklamada ayrıca ev sahibine misafirperverlikleri için teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:
"Karşılaşmanın ikinci yarısında, Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur. Bunun sonucunda Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, karşılaşmanın bir bölümünü izleyememiştir.
Yaşanılan olayın münferit bir olay olduğunun altını çizer, Giresunspor'a misafirperverlikleri ve nahoş olay esnasındaki yardımsever tutumları için teşekkürlerimizi iletiriz."
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
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