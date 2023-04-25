https://sputniknews.com.tr/20230425/medipol-basaksehir-haftayi-uc-puanla-kapatti-1070137850.html

Medipol Başakşehir haftayı üç puanla kapattı

Medipol Başakşehir haftayı üç puanla kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T01:26+0300

2023-04-25T01:26+0300

2023-04-25T01:26+0300

spor

medipol başakşehir

spor toto süper lig

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16. dakikada konuk ekip öne geçti. Szysz'in sol kanattan yaptığı ortada Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışındaki Januzaj'ın önünde kaldı. Januzaj'ın sert şutu köşeden ağlara gitti. 0-118. dakikada Giresunspor atağında Bajic'in pasında Sergio ceza sahasına girdi ve çaprazdan yaptığı sert şutta top yandan auta gitti.23. dakikada Kuwas'ın defansın arkasına attığı topla buluşan Borja Sainz vuruşunda Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.25. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Szysz'in Giresunspor defansının arkasına gönderdiği uzun topa Figueiredo hareketlendi. Ceza sahası dışında kaleci Onurcan Piri'nin sektirdiği top Figueiredo'nun önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-235. dakikada fark üçe çıktı. Aleksic'in ceza sahası içerisinde yerden çıkarttığı topa boş pozisyonda bulunan Januzaj dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-345+2. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Januzaj'ın yerden çıkarttığı topa Figueiredo dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarı48. dakikada Figueiredo'nun defansın arkasına attığı ara pasında Aleksic, kaleci Ferhat Kaplan karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti.63. dakikada Giresunspor golü buldu. Edgar Ie'nin hatalı pasıyla ceza sahasına giren Borjia Sainz'ın vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 1-481. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Borjia Sainz'in sert şutunda top yan direkten döndü.90. dakikada Giresunspor farkı ikiye indirdi. Murat Cem Akpınar'ın sol kanattan ortasında Sergio'nun vuruşu kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Borjia Sainz dönen topa düzgün vuruşuyla golü buldu: 2-4Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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