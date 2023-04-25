https://sputniknews.com.tr/20230425/mayis-celbi-askerlik-yerleri-siniflandirma-sonuclari-aciklandi-1070152478.html
Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı
Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı
Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitmek için gün sayan kişiler tarafından merakla bekleniyordu. Mayıs ayı celbi sınıflandırma sonuçları... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T12:05+0300
2023-04-25T12:05+0300
2023-04-25T12:20+0300
türkiye
askerlik
celp
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
türkiye
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Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/parasizlik-gerekcesiyle-kiralik-katil-olmaya-calisan-amerikan-askeri-yakalandi-1069824093.html
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askerlik yeri belli oldu mu,askerlik celbi,mayıs ayı askerlik,askerlik yeri sorgulama,askerlik yeri mayıs
askerlik yeri belli oldu mu,askerlik celbi,mayıs ayı askerlik,askerlik yeri sorgulama,askerlik yeri mayıs
Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı
12:05 25.04.2023 (güncellendi: 12:20 25.04.2023) Abone ol
Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitmek için gün sayan kişiler tarafından merakla bekleniyordu. Mayıs ayı celbi sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden görüntülenebilecek.
Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Sonuçlar, e-Devlet
ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor.