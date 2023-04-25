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SON DAKİKA | Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı
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https://sputniknews.com.tr/20230425/mayis-celbi-askerlik-yerleri-siniflandirma-sonuclari-aciklandi-1070152478.html
Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı
Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı
Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitmek için gün sayan kişiler tarafından merakla bekleniyordu. Mayıs ayı celbi sınıflandırma sonuçları... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/parasizlik-gerekcesiyle-kiralik-katil-olmaya-calisan-amerikan-askeri-yakalandi-1069824093.html
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askerlik yeri belli oldu mu,askerlik celbi,mayıs ayı askerlik,askerlik yeri sorgulama,askerlik yeri mayıs
askerlik yeri belli oldu mu,askerlik celbi,mayıs ayı askerlik,askerlik yeri sorgulama,askerlik yeri mayıs

Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı

12:05 25.04.2023 (güncellendi: 12:20 25.04.2023)
© AA / Murat Kaynak / Bedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA / Murat Kaynak /
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Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitmek için gün sayan kişiler tarafından merakla bekleniyordu. Mayıs ayı celbi sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden görüntülenebilecek.
Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor.
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