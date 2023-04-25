Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor.

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitmek için gün sayan kişiler tarafından merakla bekleniyordu. Mayıs ayı celbi sınıflandırma sonuçları... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı

© AA / Murat Kaynak / Bedelli askerlik © AA / Murat Kaynak /

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Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitmek için gün sayan kişiler tarafından merakla bekleniyordu. Mayıs ayı celbi sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden görüntülenebilecek.