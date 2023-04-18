https://sputniknews.com.tr/20230418/parasizlik-gerekcesiyle-kiralik-katil-olmaya-calisan-amerikan-askeri-yakalandi-1069824093.html
'Parasızlık' gerekçesiyle kiralık katil olmaya çalışan Amerikan askeri yakalandı
'Parasızlık' gerekçesiyle kiralık katil olmaya çalışan Amerikan askeri yakalandı
ABD'nin Tennessee eyaletinde Ulusal Hava Muhafızları'nda görev yapan bir asker, kiralık katil olmak için bir internet sitesine başvurdu. FBI'ın radarına giren... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T06:32+0300
2023-04-18T06:32+0300
2023-04-18T06:33+0300
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Tennessee savcılığının iki gün önce yaptığı açıklamaya göre Garcia, "rentahitman.com" adlı internet sitesiyle ilk kez 16 Şubat'ta temasa geçti. Garcia, 16 Şubat'taki başvurusunda "kiralık katil işi bulmak istediğini, askerlik tecrübesinin bulunduğunu ve usta bir tüfek kullanıcısı olduğunu" söyledi. Asker daha sonra ehliyetini, vesikalık fotoğrafını ve özgeçmişini de siteye gönderdi.Independent Türkçe'de yer alan habere göre Garcia, 23 Şubat ile 13 Mart arasında iki mesaj daha gönderdikten sonra sitenin sahibi Bob Innes, FBI'ın emriyle şu yanıtı verdi: Böylece bir FBI ajanı, kılık değiştirerek Garcia'yla temasa geçti ve ikili 12 Nisan'da buluştu. Garcia, FBI'ın uydurduğu bir hedefi öldürmek için ajanla anlaşınca tutuklandı.ABD Hava Kuvvetleri'nin yedek askeri kuvveti olarak faaliyet gösteren Ulusal Muhafızlar üyesi adam, ailesinin evin kirasını karşılayamadığını, paraya ihtiyaç duyduklarını ve bu yüzden kiralık katil işine başvurduğunu öne sürdü.Söz konusu internet sitesi, siber güvenlik firmalarının reklamını yapmak isteyen Innes ve üç arkadaşı tarafından 2005'te açılmıştı. Firma başarılı olmasa da Innes talep formu, sahte referanslar ve iş başvurusu ekleyerek rentahitman.com parodi bir site haline getirmişti.Innes, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada en az 30 kişinin internet sitesinde kiralık katil tutmaya çalıştıktan sonra yakalandığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220824/kocasini-oldurmek-icin-kiralik-katil-tuttu-katiller-adamla-arkadas-olup-parti-yapti-1060315226.html
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'Parasızlık' gerekçesiyle kiralık katil olmaya çalışan Amerikan askeri yakalandı
06:32 18.04.2023 (güncellendi: 06:33 18.04.2023) Abone ol
ABD'nin Tennessee eyaletinde Ulusal Hava Muhafızları'nda görev yapan bir asker, kiralık katil olmak için bir internet sitesine başvurdu. FBI'ın radarına giren Josiah Ernesto Garcia, 12 Nisan'da yakalandı.
Tennessee savcılığının iki gün önce yaptığı açıklamaya göre Garcia, "rentahitman.com" adlı internet sitesiyle ilk kez 16 Şubat'ta temasa geçti. Garcia, 16 Şubat'taki başvurusunda "kiralık katil işi bulmak istediğini, askerlik tecrübesinin bulunduğunu ve usta bir tüfek kullanıcısı olduğunu" söyledi. Asker daha sonra ehliyetini, vesikalık fotoğrafını ve özgeçmişini de siteye gönderdi.
Independent Türkçe'de yer alan habere
göre Garcia, 23 Şubat ile 13 Mart arasında iki mesaj daha gönderdikten sonra sitenin sahibi Bob Innes, FBI'ın emriyle şu yanıtı verdi:
"Saha koordinatörü Josiah yakında sizinle iletişime geçecek. Hazır olduklarında bir mesaj alacaksınız. Zamanlama, müşterinin ihtiyaçlarına bağlı."
Böylece bir FBI ajanı, kılık değiştirerek Garcia'yla temasa geçti ve ikili 12 Nisan'da buluştu. Garcia, FBI'ın uydurduğu bir hedefi öldürmek için ajanla anlaşınca tutuklandı.
ABD Hava Kuvvetleri'nin yedek askeri kuvveti olarak faaliyet gösteren Ulusal Muhafızlar üyesi adam, ailesinin evin kirasını karşılayamadığını, paraya ihtiyaç duyduklarını ve bu yüzden kiralık katil işine başvurduğunu öne sürdü.
Söz konusu internet sitesi, siber güvenlik firmalarının reklamını yapmak isteyen Innes ve üç arkadaşı tarafından 2005'te açılmıştı. Firma başarılı olmasa da Innes talep formu, sahte referanslar ve iş başvurusu ekleyerek rentahitman.com parodi bir site haline getirmişti.
Innes, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada en az 30 kişinin internet sitesinde kiralık katil tutmaya çalıştıktan sonra yakalandığını ifade etmişti.