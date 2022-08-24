https://sputniknews.com.tr/20220824/kocasini-oldurmek-icin-kiralik-katil-tuttu-katiller-adamla-arkadas-olup-parti-yapti-1060315226.html

Kadının tuttuğu kiralık katiller kocasıyla arkadaş oldu

Kadının tuttuğu kiralık katiller kocasıyla arkadaş oldu

Hindistan'da bir kadının kocasını öldürmek için tuttuğu kiralık katiller, adamla arkadaş olup bütün gece parti yaptılar. Adamın üstüne ketçap dökerek, sahte... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T03:27+0300

2022-08-24T03:27+0300

2022-08-24T03:37+0300

dünya

kiralık

hindistan

koca

kiralık katil

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Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde yaşanan olayda, isminin Anupallavi olduğu belirtilen Hint kadın kocasını öldürmek için sevgilisi Humavanath ile detaylı bir plan yaptı ancak sonuç hiç bekledikleri gibi olmadı. 3 kiralık katil tuttularHürriyet'in aktardığına göre iki çocuk annesi kadın ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile hayatına devam edebilmek için en kolay yolun kocasını ortadan kaldırmak olduğuna karar verdi. Taksi şoförü olan kocası Naveen Kumar'ı öldürmek için sevgilisi ile plan yapan kadın, üç kiralık katil tuttu. Kiralık katillerle 200 bin Rupiye anlaşan çift, bu paranın 90 binini cinayet öncesinde peşin ödedi, kalanını ise adam öldükten sonra vereceklerini söylediler.Parası ödenen katiller kadının kocasını öldürmek için adamın kullandığı taksiye binmeye karar verdiler. Plan adamı taksisi ile beraber kaçırıp öldürmekti. Ancak suikastçılar adamı öldürecek cesareti bir türlü bulamadılar. Öldürmeye gittikleri Kumar ile arkadaş olup parti yapan kiralık katiller paralarının kalanını almak için adamı öldürmüş gibi göstermeye karar verdi. Kan görüntüsü vermek için adamın üzerine ketçap sıkıp fotoğraflarını çeken kiralık katiller çektikleri fotoğrafları kadına gönderdiler.Adamın üzerine ketçap sıkıp fotoğraflarını çektilerKan görüntüsü vermek için adamın üzerine ketçap sıkıp fotoğraflarını çeken kiralık katiller çektikleri fotoğrafları kadına gönderdiler.Kadının sevgilisi korkup intihar ettiKadının sevgilisi ketçaba bulanmış adamın fotoğraflarını görünce korktu ve 1 Ağustos'ta şehrin Bagalagunte bölgesindeki evinde kendini öldürdü.Olayı soruşturan polis,Anupallavi isimli kadın, kadının olaya karıştığı iddia edilen annesi ve 3 kiralık katili tutukladı.

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