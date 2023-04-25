https://sputniknews.com.tr/20230425/mahkeme-popon-sepet-gibi-diyerek-esinin-kilosuyla-alay-eden-kocayi-agir-kusurlu-buldu-1070143238.html
Mahkeme, 'Popon sepet gibi' diyerek eşinin kilosuyla alay eden kocayı ağır kusurlu buldu
Mahkeme, 'Popon sepet gibi' diyerek eşinin kilosuyla alay eden kocayı ağır kusurlu buldu
Zonguldak’ta yaşayan A.K., kocası E.T.’nin şişmanlığıyla alay ettiğini öne sürdü. Mahkeme çifti eşit kusurlu buldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı bozarak... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T09:01+0300
2023-04-25T09:01+0300
2023-04-25T09:01+0300
türkiye
türkiye
zonguldak
mahkeme
boşanma
boşanma davası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_f94385e9291987d52ac62152b74a7ce5.jpg
Sabah gazetesinin haberine göre Zonguldak'ta yaşayan A.K. ve E.T., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yerel mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini belirtti.A.K., kocası E.T.'nin kendisine 'oğlum', 'popon sepet gibi' diyerek şişmanlığıyla alay ettiğini iddia etti.E.T. iddiaları reddese de mahkeme, A.K. ve E.T.'nin eşit kusurlu olduğuna hükmederek, A.K.'nin tedbir ve yoksulluk nafakası talebini reddetti. Temyize giden dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerektiğine karar verdi. Kararın gerekçesinde, "Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir" denildi. Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümlerin bozulmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230421/mahkeme-neden-erkek-cocuk-dogurmadin-diyen-kocayi-agir-kusurlu-buldu-1070005622.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_113:0:1180:800_1920x0_80_0_0_d425c239c9b897f2b963290ab82b4db6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, zonguldak, mahkeme, boşanma, boşanma davası
türkiye, zonguldak, mahkeme, boşanma, boşanma davası
Mahkeme, 'Popon sepet gibi' diyerek eşinin kilosuyla alay eden kocayı ağır kusurlu buldu
Abone ol
Zonguldak’ta yaşayan A.K., kocası E.T.’nin şişmanlığıyla alay ettiğini öne sürdü. Mahkeme çifti eşit kusurlu buldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna ve nafaka ödemesine karar verdi.
Sabah gazetesinin haberine göre Zonguldak'ta yaşayan A.K. ve E.T., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yerel mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini belirtti.
A.K., kocası E.T.'nin kendisine 'oğlum', 'popon sepet gibi' diyerek şişmanlığıyla alay ettiğini iddia etti.
E.T. iddiaları reddese de mahkeme, A.K. ve E.T.'nin eşit kusurlu olduğuna hükmederek, A.K.'nin tedbir ve yoksulluk nafakası talebini reddetti. Temyize giden dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerektiğine karar verdi.
Kararın gerekçesinde, "Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir" denildi.
Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümlerin bozulmasına karar verdi.