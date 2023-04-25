https://sputniknews.com.tr/20230425/mahkeme-popon-sepet-gibi-diyerek-esinin-kilosuyla-alay-eden-kocayi-agir-kusurlu-buldu-1070143238.html

Mahkeme, 'Popon sepet gibi' diyerek eşinin kilosuyla alay eden kocayı ağır kusurlu buldu

Mahkeme, 'Popon sepet gibi' diyerek eşinin kilosuyla alay eden kocayı ağır kusurlu buldu

Zonguldak’ta yaşayan A.K., kocası E.T.’nin şişmanlığıyla alay ettiğini öne sürdü. Mahkeme çifti eşit kusurlu buldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı bozarak... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T09:01+0300

2023-04-25T09:01+0300

2023-04-25T09:01+0300

türkiye

türkiye

zonguldak

mahkeme

boşanma

boşanma davası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_f94385e9291987d52ac62152b74a7ce5.jpg

Sabah gazetesinin haberine göre Zonguldak'ta yaşayan A.K. ve E.T., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yerel mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini belirtti.A.K., kocası E.T.'nin kendisine 'oğlum', 'popon sepet gibi' diyerek şişmanlığıyla alay ettiğini iddia etti.E.T. iddiaları reddese de mahkeme, A.K. ve E.T.'nin eşit kusurlu olduğuna hükmederek, A.K.'nin tedbir ve yoksulluk nafakası talebini reddetti. Temyize giden dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerektiğine karar verdi. Kararın gerekçesinde, "Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir" denildi. Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümlerin bozulmasına karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230421/mahkeme-neden-erkek-cocuk-dogurmadin-diyen-kocayi-agir-kusurlu-buldu-1070005622.html

türkiye

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, zonguldak, mahkeme, boşanma, boşanma davası