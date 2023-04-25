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SON DAKİKA | MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi
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https://sputniknews.com.tr/20230425/mahkeme-popon-sepet-gibi-diyerek-esinin-kilosuyla-alay-eden-kocayi-agir-kusurlu-buldu-1070143238.html
Mahkeme, 'Popon sepet gibi' diyerek eşinin kilosuyla alay eden kocayı ağır kusurlu buldu
Mahkeme, 'Popon sepet gibi' diyerek eşinin kilosuyla alay eden kocayı ağır kusurlu buldu
Zonguldak’ta yaşayan A.K., kocası E.T.’nin şişmanlığıyla alay ettiğini öne sürdü. Mahkeme çifti eşit kusurlu buldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı bozarak... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T09:01+0300
2023-04-25T09:01+0300
türkiye
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zonguldak
mahkeme
boşanma
boşanma davası
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Sabah gazetesinin haberine göre Zonguldak'ta yaşayan A.K. ve E.T., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yerel mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini belirtti.A.K., kocası E.T.'nin kendisine 'oğlum', 'popon sepet gibi' diyerek şişmanlığıyla alay ettiğini iddia etti.E.T. iddiaları reddese de mahkeme, A.K. ve E.T.'nin eşit kusurlu olduğuna hükmederek, A.K.'nin tedbir ve yoksulluk nafakası talebini reddetti. Temyize giden dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerektiğine karar verdi. Kararın gerekçesinde, "Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir" denildi. Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümlerin bozulmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230421/mahkeme-neden-erkek-cocuk-dogurmadin-diyen-kocayi-agir-kusurlu-buldu-1070005622.html
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türkiye, zonguldak, mahkeme, boşanma, boşanma davası
türkiye, zonguldak, mahkeme, boşanma, boşanma davası

Mahkeme, 'Popon sepet gibi' diyerek eşinin kilosuyla alay eden kocayı ağır kusurlu buldu

09:01 25.04.2023
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© İHA
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Zonguldak’ta yaşayan A.K., kocası E.T.’nin şişmanlığıyla alay ettiğini öne sürdü. Mahkeme çifti eşit kusurlu buldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay, kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna ve nafaka ödemesine karar verdi.
Sabah gazetesinin haberine göre Zonguldak'ta yaşayan A.K. ve E.T., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yerel mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini belirtti.
A.K., kocası E.T.'nin kendisine 'oğlum', 'popon sepet gibi' diyerek şişmanlığıyla alay ettiğini iddia etti.
E.T. iddiaları reddese de mahkeme, A.K. ve E.T.'nin eşit kusurlu olduğuna hükmederek, A.K.'nin tedbir ve yoksulluk nafakası talebini reddetti. Temyize giden dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerektiğine karar verdi.
Kararın gerekçesinde, "Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir" denildi.
Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümlerin bozulmasına karar verdi.
Anne, bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
TÜRKİYE
Mahkeme, 'Neden erkek çocuk doğurmadın?' diyen kocayı ağır kusurlu buldu
21 Nisan, 12:00
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