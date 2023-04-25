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https://sputniknews.com.tr/20230425/kuyumcuya-duvari-delip-girdiler-23-kilo-altin-caldilar-1070157741.html
Kuyumcuya duvarı delip girdiler, 23 kilo altın çaldılar
Kuyumcuya duvarı delip girdiler, 23 kilo altın çaldılar
Erzurum’da Taşmağazalar Caddesi’nde akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. Kuyumcu dükkanının duvarını delerek içeri giren hırsızlar 23 kilogram... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T13:34+0300
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türkiye
kuyumcu
altın
hırsızlık
erzurum
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Erzurum’da kuyumcu esnafının yoğunlukta bulunduğu Taşmağazalar semtinde meydana gelen hırsızlık olayında Gürbüz Payveren’e ait kuyumcu dükkanı soyuldu. Sabah işyerine açmak için gelen kuyumcu esnafı gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı.Kuyumcu dükkanının arka bölümünde bulunan atölye kısmından duvarı delerek içeri giren hırsızlar içerde bulunan 23 kilogram altını çalarak bölgeden uzaklaştılar. İşyerinin alarm ve güvenlik kamerası kayıt cihazını da çöküp götüren hırsızlar polis tarafından aranıyor.İşyeri sahibi Recai Payveren, “Bayram tatilini fırsat bilen hırsızlar arka taraftan komşunun işyerinin duvarını delerek içeriye girmişler. Geldiğimiz zaman böyle bir olayla karşılaşınca şaşırdık büyük bir şok yaşadık” diye konuştu.Çarşıda güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığını dile getiren Payveren, “Çarşımızda son zamanlarda yaşanan bu tür olaylar hepimizi korkutuyor. Daha önce polis merkezi vardı. Polis merkezi kaldırılınca gezici ekiplerle güvenlik sağlanmaya çalışılıyor ama maalesef çok yetersiz kalıyor. Acil olarak çarşımız için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230404/kuyumcudan-33-bilezik-caldi-30u-imitasyon-cikti-1069157206.html
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kuyumcu, altın, hırsızlık, erzurum
kuyumcu, altın, hırsızlık, erzurum

Kuyumcuya duvarı delip girdiler, 23 kilo altın çaldılar

13:34 25.04.2023 (güncellendi: 13:37 25.04.2023)
© İHAErzurum'da kuyumcuda hırsızlık
Erzurum'da kuyumcuda hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© İHA
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Erzurum’da Taşmağazalar Caddesi’nde akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. Kuyumcu dükkanının duvarını delerek içeri giren hırsızlar 23 kilogram altını alarak kayıplara karıştı.
Erzurum’da kuyumcu esnafının yoğunlukta bulunduğu Taşmağazalar semtinde meydana gelen hırsızlık olayında Gürbüz Payveren’e ait kuyumcu dükkanı soyuldu. Sabah işyerine açmak için gelen kuyumcu esnafı gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı.
Kuyumcu dükkanının arka bölümünde bulunan atölye kısmından duvarı delerek içeri giren hırsızlar içerde bulunan 23 kilogram altını çalarak bölgeden uzaklaştılar. İşyerinin alarm ve güvenlik kamerası kayıt cihazını da çöküp götüren hırsızlar polis tarafından aranıyor.
İşyeri sahibi Recai Payveren, “Bayram tatilini fırsat bilen hırsızlar arka taraftan komşunun işyerinin duvarını delerek içeriye girmişler. Geldiğimiz zaman böyle bir olayla karşılaşınca şaşırdık büyük bir şok yaşadık” diye konuştu.
Çarşıda güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığını dile getiren Payveren, “Çarşımızda son zamanlarda yaşanan bu tür olaylar hepimizi korkutuyor. Daha önce polis merkezi vardı. Polis merkezi kaldırılınca gezici ekiplerle güvenlik sağlanmaya çalışılıyor ama maalesef çok yetersiz kalıyor. Acil olarak çarşımız için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz” diye konuştu.
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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Kuyumcudan 33 bilezik çaldı, 30'u imitasyon çıktı
4 Nisan, 13:56
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