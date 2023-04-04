https://sputniknews.com.tr/20230404/kuyumcudan-33-bilezik-caldi-30u-imitasyon-cikti-1069157206.html
Kuyumcudan 33 bilezik çaldı, 30'u imitasyon çıktı
Kuyumcudan 33 bilezik çaldı, 30'u imitasyon çıktı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:56+0300
2023-04-04T13:56+0300
2023-04-04T13:56+0300
yaşam
kuyumcu
kahramanmaraş
hırsız
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Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan iş yerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.Polis, iş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230404/kendini-polis-olarak-tanitti-ust-arama-bahanesiyle-17-bin-dolar-caldi-1069149169.html
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kuyumcu, kahramanmaraş, hırsız
kuyumcu, kahramanmaraş, hırsız
Kuyumcudan 33 bilezik çaldı, 30'u imitasyon çıktı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan iş yerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.
Polis, iş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.
Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.