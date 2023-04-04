https://sputniknews.com.tr/20230404/kuyumcudan-33-bilezik-caldi-30u-imitasyon-cikti-1069157206.html

Kuyumcudan 33 bilezik çaldı, 30'u imitasyon çıktı

Kuyumcudan 33 bilezik çaldı, 30'u imitasyon çıktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, camını kırdığı kuyumcudan 30'u imitasyon 33 bilezik çalan zanlı tutuklandı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T13:56+0300

2023-04-04T13:56+0300

2023-04-04T13:56+0300

yaşam

kuyumcu

kahramanmaraş

hırsız

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Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun güvenlik kameralarına zarar verilip, camları kırılan iş yerinden bilezik çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerce yapılan incelemede çalınan 33 bileziğin 3'ünün altın, diğerlerinin imitasyon olduğu belirlendi.Polis, iş yeri ve bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti.Hırsızlık şüphelisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kuyumcudan çalınan bilezikler sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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kahramanmaraş

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kuyumcu, kahramanmaraş, hırsız