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Kılıçdaroğlu’nun 'vizesiz Avrupa' vaadine ilişkin Almanya’dan açıklama
Kılıçdaroğlu’nun 'vizesiz Avrupa' vaadine ilişkin Almanya’dan açıklama
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'vizesiz AB' vaadi ile ilgili olarak Almanya'dan açıklama geldi. Alman Hükümeti Göç ve Uyum... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T10:30+0300
2023-04-25T10:30+0300
politika
almanya
ab
vizesiz seyahat
kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı
vaat
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14 Mayıs’taki seçimlere geri sayım devam ederken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'AB'ye vizesiz seyahat' sözü, Almanya tarafından adeta onaylandı.Türkler, AB üyesi ülkede iş bulup yerleşebilecek. Turist olarak vizesiz seyahat için de sadece 'pasaportların biyometrik hale gelmesi, belge güvenliği, göç yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği, temel haklar ile düzensiz göçmenlerin geri kabulü'nün onayı gerekiyor.Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Alman Hükümeti Göç ve Uyum Müsteşarlığı, yayınladığı bir duyuru ile, “Türkiye ile AB arasındaki ortaklık sözleşmesi gereği, Türk vatandaşları, AB üyesi ülkelerde işe girme hakkına sahiptir. Bu otomatik olarak oturma iznini ve aile birleşimini de birlikte getirir” açıklaması yaptı.Alman Hükümeti Göç ve Uyum Müsteşarlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türklere, diğer AB üyesi ülkelerden farklı ve ayrımcı muamele yapılamaz.Açıklamada, Türklerin AB üyesi ülkede çalışma ve oturma hakkı ile ilgili şu maddeler sıralanıyor:Tüm AB'de geçerli: Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın verdiği kararlar, Avrupa Hukuku'nun bir parçasıdır. Tüm Avrupa ülkesi üyeler için bağlayıcıdır. Türkiye, o zamanki adı AET olan toplulukla ilk ortaklık anlaşmasını imzalayan ülkelerden biridir.Çalışma ve ikamet hakkı: Türk vatandaşları, AB üyesi ülkelerde çalışma hakkına sahiptir. Bu otomatik olarak bir ikamet hakkı da doğurur. Türk çalışanlar ve aileleri için özel ikamet düzenlemesi hakkı vardır.Vize talep edilemez: Türk vatandaşları, Almanya'ya girişte, bir iş aldığını ya da kurduğunu kanıtlarsa, Ortaklık Anlaşması hükümleri gereğinde otomatik olarak oturma izni hakkı kazanır. Ayrıca bir oturum izni alma zorlamasına maruz bırakılamazlar. Yabancılar Dairesi'nin bu konuda bir takdir yetkisi yoktur (yani başka türlü vize talep edemez) ve Ortaklık Anlaşması'nın gereğinin yerine gelip gelmediğine bakar.Türklere iş piyasası garantisi: Ortaklık Konseyi kararları, Türk vatandaşlarının kademeli olarak işgücü piyasasına erişimini garanti eder. Buna göre, bir yıllık kesintisiz çalışmadan sonra aynı işverende fiilen çalışmaya devam etme hakkı. Üç yıllık istihdamdan sonra aynı iş alanında ama isterse başka işverende çalışma hakkı, dört yıllık istihdamdan sonra istediği işte çalışma hakkı doğur. Hatta bu seviyeden sonra kazanılmış haklar kaybedilmeden, iş ilişkisi geçici olarak kesilebilir.Aile bireyi de hak sahibi olur: AB'de çalışan Türk'ün aile bireyleri de, üç veya dört yıllık ikametten sonra AB içinde iş piyasasına erişim hakkı elde eder. Almanya'da kalış sürelerine bakılmaksızın, Türk çalışanların çocukları, Almanya'da meslek eğitimi almışsa, Alman işgücü piyasasına sınırsız erişim hakkına sahiptir.Haklar kötüleştirilemez: Ortaklık Konseyi kararları, ayrıca hakların geriye doğru kötüleştirilemeyeceği hükmünü de içerir. Oturma ve çalışma hakkı, Almanya'da “yerleşim için” her an öne sürülebilir. Bu hüküm, çalışamayacak ya da emekli olanların, haklarını kaybetmemesini sağlar.
https://sputniknews.com.tr/20230405/kilicdaroglu-biz-cumhurbaskanligini-kazanacagiz-3-ay-icinde-vize-problemlerini-cozecegiz-1069236784.html
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almanya, ab, vizesiz seyahat, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, vaat
almanya, ab, vizesiz seyahat, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, vaat

Kılıçdaroğlu’nun 'vizesiz Avrupa' vaadine ilişkin Almanya’dan açıklama

10:30 25.04.2023
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'vizesiz AB' vaadi ile ilgili olarak Almanya'dan açıklama geldi. Alman Hükümeti Göç ve Uyum Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile AB arasındaki ortaklık sözleşmesi gereği, Türk vatandaşları, AB üyesi ülkelerde işe girme hakkına sahiptir" denildi.
14 Mayıs’taki seçimlere geri sayım devam ederken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'AB'ye vizesiz seyahat' sözü, Almanya tarafından adeta onaylandı.
Türkler, AB üyesi ülkede iş bulup yerleşebilecek. Turist olarak vizesiz seyahat için de sadece 'pasaportların biyometrik hale gelmesi, belge güvenliği, göç yönetimi, kamu düzeni ve güvenliği, temel haklar ile düzensiz göçmenlerin geri kabulü'nün onayı gerekiyor.
Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Alman Hükümeti Göç ve Uyum Müsteşarlığı, yayınladığı bir duyuru ile, “Türkiye ile AB arasındaki ortaklık sözleşmesi gereği, Türk vatandaşları, AB üyesi ülkelerde işe girme hakkına sahiptir. Bu otomatik olarak oturma iznini ve aile birleşimini de birlikte getirir” açıklaması yaptı.
Alman Hükümeti Göç ve Uyum Müsteşarlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türklere, diğer AB üyesi ülkelerden farklı ve ayrımcı muamele yapılamaz.
Açıklamada, Türklerin AB üyesi ülkede çalışma ve oturma hakkı ile ilgili şu maddeler sıralanıyor:
Tüm AB'de geçerli: Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın verdiği kararlar, Avrupa Hukuku'nun bir parçasıdır. Tüm Avrupa ülkesi üyeler için bağlayıcıdır. Türkiye, o zamanki adı AET olan toplulukla ilk ortaklık anlaşmasını imzalayan ülkelerden biridir.
Çalışma ve ikamet hakkı: Türk vatandaşları, AB üyesi ülkelerde çalışma hakkına sahiptir. Bu otomatik olarak bir ikamet hakkı da doğurur. Türk çalışanlar ve aileleri için özel ikamet düzenlemesi hakkı vardır.
Vize talep edilemez: Türk vatandaşları, Almanya'ya girişte, bir iş aldığını ya da kurduğunu kanıtlarsa, Ortaklık Anlaşması hükümleri gereğinde otomatik olarak oturma izni hakkı kazanır. Ayrıca bir oturum izni alma zorlamasına maruz bırakılamazlar. Yabancılar Dairesi'nin bu konuda bir takdir yetkisi yoktur (yani başka türlü vize talep edemez) ve Ortaklık Anlaşması'nın gereğinin yerine gelip gelmediğine bakar.
Türklere iş piyasası garantisi: Ortaklık Konseyi kararları, Türk vatandaşlarının kademeli olarak işgücü piyasasına erişimini garanti eder. Buna göre, bir yıllık kesintisiz çalışmadan sonra aynı işverende fiilen çalışmaya devam etme hakkı. Üç yıllık istihdamdan sonra aynı iş alanında ama isterse başka işverende çalışma hakkı, dört yıllık istihdamdan sonra istediği işte çalışma hakkı doğur. Hatta bu seviyeden sonra kazanılmış haklar kaybedilmeden, iş ilişkisi geçici olarak kesilebilir.
Aile bireyi de hak sahibi olur: AB'de çalışan Türk'ün aile bireyleri de, üç veya dört yıllık ikametten sonra AB içinde iş piyasasına erişim hakkı elde eder. Almanya'da kalış sürelerine bakılmaksızın, Türk çalışanların çocukları, Almanya'da meslek eğitimi almışsa, Alman işgücü piyasasına sınırsız erişim hakkına sahiptir.
Haklar kötüleştirilemez: Ortaklık Konseyi kararları, ayrıca hakların geriye doğru kötüleştirilemeyeceği hükmünü de içerir. Oturma ve çalışma hakkı, Almanya'da “yerleşim için” her an öne sürülebilir. Bu hüküm, çalışamayacak ya da emekli olanların, haklarını kaybetmemesini sağlar.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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