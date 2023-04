https://sputniknews.com.tr/20230405/kilicdaroglu-biz-cumhurbaskanligini-kazanacagiz-3-ay-icinde-vize-problemlerini-cozecegiz-1069236784.html

Kılıçdaroğlu: Biz cumhurbaşkanlığını kazanacağız, 3 ay içinde vize problemlerini çözeceğiz

Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünde 'Olaylar ve Görüşler' programına konuk olan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ortak liste için şu anda çalışıyoruz. Önemli bir seçim bizim açımızdan da Türkiye açısından da. Komşularımız açısından da çok önemli. Bilime, akla, sağduyuya dayanan, kutuplaştırmayan, kucaklaştıran siyasete ihtiyacımız var" sözleriyle açıklamalarına başladı.Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye bir teklifin yapıldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayrıntılara girmek istemem ama kabul edilmedi. Karşı tarafı suçlamam, saygı göstermek zorundayız. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların detayları ise şöyle:"Biz 6 lider ortak mutabakat metnini hazırladık. Eğitimden sağlığa, teknolojiden milli eğitime hayatın her alanıyla ilgili 2 bine yakın madde başlığını açıkladık. Cumhur İttifakı ne yaptı? Böyle bir şey açıkladı mı? Açıklamadı. Kamuoyu neden onları tartışmıyor, neden onları eleştirmiyor?'Üretim üssü haline getireceğiz, insanlar buraya gelip, çalışacak'İlk 1 haftada ne yapacağız, ilk 1 ayda ne yapacağız hepsi yazılı. 6 liderin ortaklaştığı bir metin. Ben de söyleyeceğim, Millet İttifakı'nın diğer ortakları da aynı şeyi söyleyecek. Çünkü biz ortaklaştık. Orada Erdoğan ne derse hepsi teslim olmuş. Teslimiyet siyaset değildir. Bir parti iseniz siyasetinizi açıkça yazarsınız. Siz önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacaksınız?Cumhurbaşkanı olarak ne yapılacak? Her bir bakanlık neler yapacak? Yeni bakanlık kurulacak mı? Üniversitelerde, bilimde, teknolojide, tarımda ne yapılacak? Depremle ilgili teklif hazırladık. Deprem bölgesiyle ilgili bunlar hiçbir şey yapmadılar. Çadır, konteyner yarım yamalak dağıttılar. Biz iktidar olunca deprem bölgesini bütünlük içinde ele alacağız. Bununla ilgili kanun teklifi verdik. Üretim üssü haline getireceğiz, insanlar buraya gelip, çalışacak. Burada büyük istihdam sağlanacak. Bu bölge aynı zamanda istihdam ve üretim merkezi olacak.'Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek'Ortak listelerle ilgili bütün seçenekler düşünülüyor. Bizden ve diğer partilerden genel başkan yardımcıları var. Önemli olan maksimum yarar nasıl sağlanabilir? Yapılan anketler var. O anketler de diğer lider ve kadroların önünde var. Önümüzdeki 1-2 gün içinde biraz daha netleşecek.Biz diğer partilerin konumuna bakıp, kendimize politika oluşturmuyoruz. Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bu ülkeyi en geç 1 yıl içinde rahat nefes alacağı ülke haline getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek. Hasar tespitlerini yaptık. Cumhur İttifakı zaten yaptığını yaptı, batırdı. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Çiftçi, üreticinin kazanacağı, istihdamın büyüyeceği, fabrikaların çalışacağı bir Türkiye hayal ediyoruz.Vizeyi kaldıracağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz sizin ülkenizde demokrasi yoktur. Biz diyeceğiz ki, 'Bizim ülkemizde her türlü düşünce özgürce paylaşabilir, medya özgürce yayın yapabilir'. Ben gençlere 'Cumhurbaşkanı olunca en rahat beni eleştireceksiniz' diyorum.'Neden insanlar yan yana gelince özgürce konuşamıyorlar?'Benim hatam varsa doğal olarak eleştiri olacaktır. Ben de aynı hatayı tekrar etmemeye özen göstereceğim. Erdoğan eleştiriye tahammül edemiyor, sabah insanlar gözaltına alınıyorsa bu düzen yıkım getirir.AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Neden insanlar yan yana gelince özgürce konuşamıyorlar? Bu Türkiye açısından utançtır. İnsanlar düşüncelerini söylerler. Emin olun, telefonla konuşurken 'Acaba biri bizi dinliyor mu?'. Ben söylüyorum, dinliyorlar. Demokrasi temel kavramdır ve 6 lideri bir araya getiren de demokrasi özlemidir.Milletvekilliği listelerinde oran ya da kişi bazında bir çalışma yok. Bu oturulacak, makul insanlarız hepimiz. Bizim listeden giren olur mu olmaz mı, herkes bağımsız girer mi girmez mi? Uygar insanlar gibi oturup tartışıyoruz. Ben Millet İttifakı'nın demokraside uyumu sağlama açısından bizim tarihimize çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. İttifak olarak samimi olarak birbirimize düşüncelerimizi açıklıyoruz. İkinci kurmaylarımıza aktarıyoruz. Onlar kendi aralarında konuşuyor sonra genel başkanları olarak biz konuşuyoruz. Parlamentoda çoğunluğu sağlayağız, artı Cumhurbaşkanlığını da kazanacağız.Bunlar konuşulur, tartışılır. Bunu belirleyecek olanlar önce kurmay heyeti, arkasından da genel başkanlar. Önce altyapı oluşması lazım. Sonra bizler bir araya gelip, oturup konuşacağız. Zaten 1-2 gün içinde bütün sonuçlar netleşecek. Ben 5 lider adına konuşma yetkisine sahip değilim. Onların da düşünceleri var. Yeri geldiğinde itirazları oluyor, onlara da saygı olmamız lazım.Biz yeni safya, yeni kültür ve inşa süreci başlatmak istiyoruz.CHP olarak hedefimiz doğal olarak 1. parti olmak. Bütün partilerin isteği bu. Bunun için çalışıyoruz, emek harcıyoruz. Cumhurbaşkanlığını açık farkla almak istiyoruz. Biz belli spesifik konularda araştırma yaptırıyoruz ama geniş bir kamuoyu araştırması değil.İki değerli arkadaşımız. Mansur Bey ve Ekrem Bey de. Osmanlı'nın eski başkentini yöneten kişi Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel başkentini yöneten Mansur Yavaş. İkisinin halk nezdinde ciddi kabulü var. Bütün engellemelere rağmen güzel şeyler yapıyorlar. Trabzon'da bakan, 4 milletvekili var. Kabinede var. Trabzon'a raylı sistem yapamadılar. Ekrem İmamoğlu 10 metro inşaatını ayna anda başlatan ve yapan kişi diye söyledim.Seçmen, gençler mutlu. Onlarla zaman zaman bir araya geliyoruz. Burada önemli olan Türkiye'nin sağlıklı bir zemini yakalayabilmesi için o inanç, heyecandan yararlanan insanların toplumun önüne çıkması lazım. Ekrem ve Mansur Bey de o inancı ve heyecanı besleyen arkadaşımız. Onlar önemli görev üstleniyorlar. Bakın Ekrem Bey İstanbul'da engelleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olunca bu engeller kalkacak.2 arkadaşımız Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu diye diğer belediye başkanlarımız çalışmayacak mı? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı para bulmuş, metro yapacak, inşaat yapmaya izin vermiyorlar. Biz bu engelleri bitireceğiz.'İnce'ye teklif yapıldı, reddetti'Ben birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sonuçta sağduyu galip gelecek. Ülke bu halde iken, işsizlik dizboyu iken, gençler iş bulamazken, soğanın tanesi 7.5, 10 lirayı bulmuşken. Bunun bir an önce bitmesi lazım. Son düzlüğe girdiğimizde seçmenin sağduyusuna güveniyorum.Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı.Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem. Bana göre bize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak gibi hakkım yok benim. Ben Muharrem Bey'e böyle haksızlık yapmak istemem. Sonuçta beraber çalıştık. Cumhurbaşkanı adayımızdı, grup başkan vekilimizdi. Haksız bir eleştiri yapmak istemem.Ben Muharrem Bey'in düşüncelerine saygı göstermek zorundayım. 'Niçin böyle düşünüyorsunuz' diye suçlamam asla doğru değil. Büyük ihtimalle 4 adayla gidilecek, bu saatten sonra neyi değiştireceksiniz?Bu toplumun sağduyusuna güvenin. Birinci turda bu iş biter. Bu işsizlikle nereye gideceğiz? Türkiye'nin bu cehennemden çıkması lazım. Bakmayın saraya, oradakilerin keyfi yerinde. Bir pazara gidin bakalım. Emekliye zam yapıyor, fiyatlara gelen zam çok daha yüksek. O para kur korumalı mevduata gidiyor. Kimin parası o? Bir avuç insanın. Bunlar sözde faize karşı. Sen faize hizmet ediyorsun. Emekli, işçiye bir şey yok. Polisle jandarma arasında ayrımcılık yapıyor. Hangi gerekçeyle polise vermiyorsun? Çifte standart var.'15 bin lirayı yatıracağım, görecekler Bay Kemal sözünden dönmez'Ne söylüyorsam hepsinde haklıyım. Cesaret edip oturup konuşmuyorlar. 27,5 yılını devlette harcayan, verilmeyecek hiçbir hesabı olmayacak kişiyim. Bütün sülalemizi araştırdılar, ne buldular?Her şeyi kuruşu kuruşuna hesaplıyoruz ve yapıyoruz. Erdoğan ne diyor? 'Emekli maaşı üzerinden istismar ediyormuş'. Biz iki maaş ikramiye dedik, sonra ne oldu? Emekliye verdi iki maaş ikramiyeyi. Ben emekliye asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban'da verilecek. Aynı şeyi söylüyorum. Hesabını kitabını kuruşu kuruşuna yaptık. Kurban Bayramı'nda Cumhurbaşkanı olarak geldiğimde bütün emeklilerin hesabı 15 bin lira para yatacak. Önümüzdeki kurban bayramında. Bütün emekliler görecek. Para yokmuş, 5'li çeteye paralar var, KKM'ye para var, saraydan maaş alanlara par var.Emekli bu ülkenin kalkınması için emek harcayan kişidir. Bütün hayatında çalıştı, alın teri döktü, primini ödedi ve sonra geldi emekli oldu. Eskide emeklinin aldığı aylık asgari ücretten fazlaydı. Şimdi açlık sınırının altında. Emekliyi bu hale getirdiler. Ben o aylıkları tamamını Kurban Bayramı'nda her bir emeklinin aylığına yatıracağım. 15 bin lirayı yatıracağım. Görecekler Bay Kemal sözünden dönmez.'5'li çeteler benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı asla istemedi'5'li çeteler benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı asla istemedi. 418 milyar doları götürenler, kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar asla istemediler. Engel olmak istediler. Bunların para gücü var, imkanları var, herkesi satın alacaklarını düşünüyorlar. Allah şahittir ne onların paralarına ne 1 centine ne 1 kuruşuna asla ihtiyacım var. Sarayda değil Çankaya'da yaşayacağım. Sade hayat yaşayacağım. Hayalim, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi. Akdeniz havzasının en güçlü olacak bir ülke. Bunu yaratacağız, hiç endişem yok. Zengin, güçlü, sözü dinlenen, teknolojiye imza atan Türkiye. Para var bizde.O 418 milyarın nerelere gittiğini çok iyi biliyorum. Yurt dışında hukukçularla görüştüm. Kimin parası hangi bankada? Kuruşu kuruşa biliyorum. Belediye başkanlığı yapanlar ve yapmış olanlar dahil. O paraların tamamını getireceğiz.Kin tutmak şöyle; bu iş yapılırken intikam değil hukuk zihniyetiyle. Bütün bunları belgeleyeceğim, yargıya teslim edeceğim. Yargı bunlara bakacak yolsuzluk varsa bunları yurt dışından isteyecek. Biz kinle öfkeyle hareket edersek bunlardan farkımız kalmaz. Adalet aynı zamanda haksızlık karşısında susmamaktır.Ben onları çok iyi biliyorum. Nerelerde neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Kimleri satın aldıklarını gayet iyi biliyorum. Yeri zamanı gelince onları açıklarız.

