https://sputniknews.com.tr/20230425/kilicdaroglu-sogan-peynir-yag-onlar-icin-komik-seyler-sukurler-olsun-biz-degistik-1070171030.html
Kılıçdaroğlu: Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler, şükürler olsun biz değiştik
Kılıçdaroğlu: Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler, şükürler olsun biz değiştik
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık" dedi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T16:47+0300
2023-04-25T16:47+0300
2023-04-25T16:47+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
soğan
halk
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve halkçı olma mücadelesini kazandıklarını ifade etti.Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, soğan, halk
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, soğan, halk
Kılıçdaroğlu: Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler, şükürler olsun biz değiştik
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve halkçı olma mücadelesini kazandıklarını ifade etti.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Çok zor oldu ama başardık, vallahi de billahi de. Biz halkçı olma mücadelesi verdik ve kazandık. Saraylılar ise zenginleşti. Çok zenginleşti. Artık fakirle fukarayla alay ediyorlar. Soğan, peynir, yağ onlar için komik şeyler. Allah’ımıza şükürler olsun ki, biz değiştik. Soğan, cücük hakaretleri ediliyor. Soğan kafalı diye paylaşım yapıyorlar. Ben neyin huzurundayım biliyor musunuz? Eskiden bunları sureti bizlerden görünenler yapardı. Makarnacı, kömürcü diye alay edilirdi fakirle fukarayla. Çok şükür onları aramızdan uzaklaştırmayı başardık."