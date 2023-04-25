https://sputniknews.com.tr/20230425/kilicdaroglu-ev-sorununu-cozmenin-birinci-yolu-yabanciya-ev-satmayacaksin-1070179407.html

Kılıçdaroğlu: Ev sorununu çözmenin birinci yolu; yabancıya ev satmayacaksın

Kılıçdaroğlu: Ev sorununu çözmenin birinci yolu; yabancıya ev satmayacaksın

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ev sorununu çözmenin birinci yolu; yabancıya ev satmayacaksın. Niye satıyorsun? Getiriyor 400 bin... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T19:55+0300

2023-04-25T19:55+0300

2023-04-25T20:06+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı adayı

ev

kemal kılıçdaroğlu

mescid-i aksa

mescid-i aksa

kuran

kuran-ı kerim

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Eskişehir'in Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çalışacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'da bir Türk vatandaşının, Kur'an-ı Kerim okurken gözaltına alınmasına değindi.Herkesin inancına, kimliğine saygı duyulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin inancına, hiç kimsenin müdahale etme şansı yoktur. Kur'an'ını okuyorsa saygıyla dinleyeceksin. Saygıyla onun ibadetini yapmasına izin vereceksin. Bu olmadığı takdirde o ülkede de demokrasi yoktur. O ülkede de hak ve hukuk yoktur" değerlendirmesinde bulundu.'Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirin'Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de 44 bin 648 gencin ilk kez sandığa gideceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye'de yeni bir tarih yazacağız'Kemal Kılıçdaroğlu, eleştiriye her zaman açık olduğunu dile getirerek "Bakın demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Dolayısıyla biz birinci turda, birinci seferde bu işi bitirmek zorundayız. Birleşe birleşe kazanacağız. Türkiye'de yeni bir tarih yazacağız" ifadesini kullandı.Tarım ve hayvancılığın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları anlattı:Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki gençlerin yurt dışına gitme düşüncesinde olduğunu savunarak bu düzeni değiştirmek, insanca bir düzen inşa etmek istediklerini belirtti.Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yurt sorununu bir yıl içinde çözeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, anne ve babaların evlatlarını üniversiteye güven içinde göndereceğini kaydetti.'O parayı Bay Kemal bulacak, herkes ev sahibi olacak'Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Altını çiziyorum ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz'Türkiye'deki Suriyelilere değinen Kılıçdaroğlu, "En geç iki yıl içerisinde, altını çiziyorum ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Onların yollarını, okullarını, kreşlerini hepsini yapacağız. Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak" dedi.İşsizlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:Anadolu'yu demir yollarıyla limanlara bağlayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, fabrikalarda üretilen ürünlerin demir yollarıyla limanlara götürüleceğini anlattı.Kılıçdaroğlu, aile destekleri sigortasıyla ev hanımlarına düzenli gelir sağlamayı hedeflediklerini bildirerek "İnşallah göreceksiniz Bay Kemal geldiğinde Türkiye coğrafyasında bütün çocuklar okullara karnı doyarak gidecekler ve huzur içinde akşam evlerine dönecekler. Karanlığın sonunda güneş doğacak. Hep beraber yapacağız. Hep birlikte yapacağız" ifadesine yer verdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuşmalarının ardından Millet İttifakı'nın Eskişehir milletvekili adayları platforma çıkarak fotoğraf çektirdi.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Kılıçdaroğlu'na Eskişehirspor forması hediye etti.

https://sputniknews.com.tr/20230425/kilicdaroglu-sogan-peynir-yag-onlar-icin-komik-seyler-sukurler-olsun-biz-degistik-1070171030.html

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