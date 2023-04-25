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https://sputniknews.com.tr/20230425/istanbulda-sok-evlerine-operasyon-38-kacak-gocmen-yakalandi-1070148498.html
İstanbul'da 'şok evlerine' operasyon: 38 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da 'şok evlerine' operasyon: 38 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı evlere düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evleri' olarak nitelendirilen ikametlere yönelik çalışma başlattı.Ekiplerin çalışmaları sonucunda Arnavutköy'de belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda, 38 kaçak göçmen ile 2 ev sahibi yakalandı.Söz konusu evlerin sahiplerine toplam 218 bin 120 lira da idari para cezası uygulanıp haklarında adli işlem başlatıldı.Bu evlerdeki incelemelerde, koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayıp haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.Kaçak göçmenlerin de sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/istanbulda-kacak-gocmenlerin-kaldigi-sok-evlerine-operasyon-56-yabanci-yakalandi-1069554148.html
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türkiye, istanbul, kaçak göçmenler, kaçak göç, kaçak göçmen, operasyon

İstanbul'da 'şok evlerine' operasyon: 38 kaçak göçmen yakalandı

11:11 25.04.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİİzmir'in Konak ilçesinde kaçak göçmenlerin geçici süreyle barındığı ve "şok evleri" olarak tabir edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 91 yabancı uyruklu kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.
İzmir'in Konak ilçesinde kaçak göçmenlerin geçici süreyle barındığı ve şok evleri olarak tabir edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 91 yabancı uyruklu kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
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İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı evlere düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evleri' olarak nitelendirilen ikametlere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda Arnavutköy'de belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 38 kaçak göçmen ile 2 ev sahibi yakalandı.
Söz konusu evlerin sahiplerine toplam 218 bin 120 lira da idari para cezası uygulanıp haklarında adli işlem başlatıldı.
Bu evlerdeki incelemelerde, koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayıp haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Kaçak göçmenlerin de sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.
İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' operasyon: 56 yabancı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' operasyon: 56 yabancı yakalandı
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