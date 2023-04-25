https://sputniknews.com.tr/20230425/istanbulda-sok-evlerine-operasyon-38-kacak-gocmen-yakalandi-1070148498.html

İstanbul'da 'şok evlerine' operasyon: 38 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da 'şok evlerine' operasyon: 38 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı evlere düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T11:11+0300

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evleri' olarak nitelendirilen ikametlere yönelik çalışma başlattı.Ekiplerin çalışmaları sonucunda Arnavutköy'de belirlenen 7 adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda, 38 kaçak göçmen ile 2 ev sahibi yakalandı.Söz konusu evlerin sahiplerine toplam 218 bin 120 lira da idari para cezası uygulanıp haklarında adli işlem başlatıldı.Bu evlerdeki incelemelerde, koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayıp haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.Kaçak göçmenlerin de sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230412/istanbulda-kacak-gocmenlerin-kaldigi-sok-evlerine-operasyon-56-yabanci-yakalandi-1069554148.html

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