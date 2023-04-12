https://sputniknews.com.tr/20230412/istanbulda-kacak-gocmenlerin-kaldigi-sok-evlerine-operasyon-56-yabanci-yakalandi-1069554148.html

İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' operasyon: 56 yabancı yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' operasyon: 56 yabancı yakalandı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde kaçak göçmenlerin kaldığı ‘şok evlerine’ yapılan operasyonda 56 kişi yakalandı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T10:12+0300

2023-04-12T10:12+0300

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türkiye

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları ve ‘şok evleri’ olarak adlandırdıkları mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma başlattı.Yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 Nisan’da Başakşehir’de 7 adrese operasyon düzenlendi.Yapılan incelemede, evlerde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayan Ö.A., A.H. ve M.Y. isimli 3 ev sahibinin kaçak göçmenleri evlerinde barındırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca Y.E. isimli yabancı uyruklu bir şüphelinin de adreslerin kaçak göçmenlere kiralanmasında aracılık yaptığı tespit edildi.Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 56 yasadışı göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere yer temin ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bu kişilere evlerinde barındırdıkları her bir kaçak göçmen başına 5 bin 740 liradan toplam 321 bin 440 TL idari para cezası kesildi.Diğer yandan yakalanan kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230411/italyada-gocmen-akini-nedeniyle-olaganustu-hal-ilan-edildi-1069545897.html

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