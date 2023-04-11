https://sputniknews.com.tr/20230411/italyada-gocmen-akini-nedeniyle-olaganustu-hal-ilan-edildi-1069545897.html

İtalya'da göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

İtalya'da göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

İtalya’da Akdeniz üzerinden devam eden göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T23:22+0300

2023-04-11T23:22+0300

2023-04-11T23:22+0300

dünya

italya

akdeniz

göçmen

olağanüstü hal

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İtalya, Akdeniz üzerinden devam eden göçmen akını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci’nin önerisi üzerine hükümet, Akdeniz açıklarındaki olağanüstü kaçak göçmen girişimleri ile mücadele edebilmek için ülke çapında 6 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti.İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin talebi üzerine öneriyi sunduklarını aktaran Bakan Musumec, “Bu yüzde 300 oranına varan kaçak göçmen girişimlerin ciddiyetinin gayet farkında olan İçişleri Bakanımızın talebini memnuniyetle yerine getirdik” dedi.Olağanüstü hal ile göçmenlerin yönetimi ve ulusal topraklarda barınmaları açısından daha etkili ve zamanında yanıt verilmesi hedefleniyor.Öte yandan geçen cuma gününden bu yana İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 2 bin 700’ün üzerinde düzensiz göçmeni kurtardı.

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italya, akdeniz, göçmen, olağanüstü hal