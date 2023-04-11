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İtalya'da göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
İtalya'da göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
İtalya’da Akdeniz üzerinden devam eden göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T23:22+0300
2023-04-11T23:22+0300
dünya
italya
akdeniz
göçmen
olağanüstü hal
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İtalya, Akdeniz üzerinden devam eden göçmen akını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci’nin önerisi üzerine hükümet, Akdeniz açıklarındaki olağanüstü kaçak göçmen girişimleri ile mücadele edebilmek için ülke çapında 6 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti.İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin talebi üzerine öneriyi sunduklarını aktaran Bakan Musumec, “Bu yüzde 300 oranına varan kaçak göçmen girişimlerin ciddiyetinin gayet farkında olan İçişleri Bakanımızın talebini memnuniyetle yerine getirdik” dedi.Olağanüstü hal ile göçmenlerin yönetimi ve ulusal topraklarda barınmaları açısından daha etkili ve zamanında yanıt verilmesi hedefleniyor.Öte yandan geçen cuma gününden bu yana İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 2 bin 700’ün üzerinde düzensiz göçmeni kurtardı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/tunusta-bir-futbol-kulubunden-kapanma-aciklamasi-butun-oyuncularimiz-avrupaya-kacti-1069537823.html
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italya, akdeniz, göçmen, olağanüstü hal
italya, akdeniz, göçmen, olağanüstü hal

İtalya'da göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

23:22 11.04.2023
© AP Photo / Lino AzzopardiAkdeniz'de batan göçmen teknesi
Akdeniz'de batan göçmen teknesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Lino Azzopardi
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İtalya’da Akdeniz üzerinden devam eden göçmen akını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
İtalya, Akdeniz üzerinden devam eden göçmen akını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.
Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci’nin önerisi üzerine hükümet, Akdeniz açıklarındaki olağanüstü kaçak göçmen girişimleri ile mücadele edebilmek için ülke çapında 6 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti.
İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi’nin talebi üzerine öneriyi sunduklarını aktaran Bakan Musumec, “Bu yüzde 300 oranına varan kaçak göçmen girişimlerin ciddiyetinin gayet farkında olan İçişleri Bakanımızın talebini memnuniyetle yerine getirdik” dedi.
Olağanüstü hal ile göçmenlerin yönetimi ve ulusal topraklarda barınmaları açısından daha etkili ve zamanında yanıt verilmesi hedefleniyor.
Öte yandan geçen cuma gününden bu yana İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 2 bin 700’ün üzerinde düzensiz göçmeni kurtardı.
Afrika'dan göç etmeye çalışanların Akdeniz'deki tehlikeli yolcuğu derme çatma teknelerle sağ salim tamamlayabilirlerse ilk durağı İtalya oluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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