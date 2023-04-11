https://sputniknews.com.tr/20230411/tunusta-bir-futbol-kulubunden-kapanma-aciklamasi-butun-oyuncularimiz-avrupaya-kacti-1069537823.html
Tunus'ta bir futbol kulübünden kapanma açıklaması: Bütün oyuncularımız kaçak göçmen oldu
Tunus'ta bir futbol kulübünden kapanma açıklaması: Bütün oyuncularımız kaçak göçmen oldu
Cezayir sınırında bulunan Tunus'un Ghardimaou kasabasının 100 yıllık futbol kulübü, '32 oyuncusunun Avrupa'ya yasadışı şekilde göç etmesi nedeniyle' kepenk... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T19:59+0300
2023-04-11T19:59+0300
2023-04-11T20:10+0300
dünya
tunus
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italya
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yasadışı
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lampedusa
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Tunus dördüncü liginde top koşturan Ghardimaou futbol kulübünün başkanı Cemil Meftahi, "Faaliyetlerimizi durdurduk, maçlarımıza ara verdik" açıklaması yaparak bunun nedeni olarak 'kaçak göçü' gösterdi. Son 3 yılda kulübün 32 oyuncusunun Avrupa'ya göç ettiğini söyleyen Meftahi, Ghardimaou'nun 17-22 yaşları arasındaki futbolcularının 'ya deniz yoluyla Tunus'tan ayrıldıklarını ya da Sırbistan'a gidip yasadışı şekilde sınırı geçerek diğer ülkelere girdiklerini' belirtti. Kasım 2022'ye dek Tunuslular Sırbistan'a vizesiz seyahat edebiliyordu. Bu da binlerce kişi için dünyanın en ölümcül göç yolu olan Orta Akdeniz'i tekneyle geçmeye alternatif oluşturdu.Bu yollara düşenlerin çoğu, Cezayir sınırına yakın, ancak Tunus'un kıyıdaki ekonomik merkezlerinden uzak iç kırsal bölge Ghardimaou gibi ücra bölgelerden geliyor.Zira Tunus, yurttaşlarının birçoğunu yurtdışında daha iyi yaşamlar aramak için umutsuz maceralara atılmaya iten uzun zamanlı ve giderek kötüleşen bir ekonomik krizin pençesinde. İş bulmak için yurtdışına giden Tunusluların sayısı 1.7 milyonu buluyor. 1922'de kurulan kulübün oyuncularının 'kaçak göçe' başvurmasının 'maddi imkânlardan yoksunluktan' kaynaklandığını belirten başkan, "Ekipman, gömlek veya ayakkabı alamıyoruz ve futbolculara para ödenmiyor" dedi.Tunus kıyılarının bazı bölümleri, İtalya'nın Lampedusa Adası'na sadece 150 kilometre uzaklıkta. Bu yıl şimdiden binlerce insan - hem Tunuslular hem de Sahra altı Afrika ülkelerinin vatandaşları - Tunus kıyılarından Akdeniz'i geçme girişiminde bulundu.İtalya bu yıl ülkeye 14 binden fazla göçmen girdiğini duyurdu. Bu sayı 2021'in aynı döneminde 4300, 2022'nin aynı döneminde 5300 düzeyindeydi.
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tunus, akdeniz, italya, sırbistan, göçmen, kaçak göçmen, yasadışı, yasadışı göçmenler, lampedusa, futbol, kulüp, takım, göç, afrika, kuzey afrika
tunus, akdeniz, italya, sırbistan, göçmen, kaçak göçmen, yasadışı, yasadışı göçmenler, lampedusa, futbol, kulüp, takım, göç, afrika, kuzey afrika
Tunus'ta bir futbol kulübünden kapanma açıklaması: Bütün oyuncularımız kaçak göçmen oldu
19:59 11.04.2023 (güncellendi: 20:10 11.04.2023) Abone ol
Cezayir sınırında bulunan Tunus'un Ghardimaou kasabasının 100 yıllık futbol kulübü, '32 oyuncusunun Avrupa'ya yasadışı şekilde göç etmesi nedeniyle' kepenk indirmek zorunda kaldığını duyurdu.
Tunus dördüncü liginde top koşturan Ghardimaou futbol kulübünün başkanı Cemil Meftahi, "Faaliyetlerimizi durdurduk, maçlarımıza ara verdik" açıklaması yaparak bunun nedeni olarak 'kaçak göçü' gösterdi.
Son 3 yılda kulübün 32 oyuncusunun Avrupa'ya göç ettiğini söyleyen Meftahi, Ghardimaou'nun 17-22 yaşları arasındaki futbolcularının 'ya deniz yoluyla Tunus'tan ayrıldıklarını ya da Sırbistan'a gidip yasadışı şekilde sınırı geçerek diğer ülkelere girdiklerini' belirtti.
Kasım 2022'ye dek Tunuslular Sırbistan'a vizesiz seyahat edebiliyordu. Bu da binlerce kişi için dünyanın en ölümcül göç yolu olan Orta Akdeniz'i tekneyle geçmeye alternatif oluşturdu.
Bu yollara düşenlerin çoğu, Cezayir sınırına yakın, ancak Tunus'un kıyıdaki ekonomik merkezlerinden uzak iç kırsal bölge Ghardimaou gibi ücra bölgelerden geliyor.
Zira Tunus, yurttaşlarının birçoğunu yurtdışında daha iyi yaşamlar aramak için umutsuz maceralara atılmaya iten uzun zamanlı ve giderek kötüleşen bir ekonomik krizin pençesinde. İş bulmak için yurtdışına giden Tunusluların sayısı 1.7 milyonu buluyor.
1922'de kurulan kulübün oyuncularının 'kaçak göçe' başvurmasının 'maddi imkânlardan yoksunluktan' kaynaklandığını belirten başkan, "Ekipman, gömlek veya ayakkabı alamıyoruz ve futbolculara para ödenmiyor" dedi.
Tunus kıyılarının bazı bölümleri, İtalya'nın Lampedusa Adası'na sadece 150 kilometre uzaklıkta. Bu yıl şimdiden binlerce insan - hem Tunuslular hem de Sahra altı Afrika ülkelerinin vatandaşları - Tunus kıyılarından Akdeniz'i geçme girişiminde bulundu.
İtalya bu yıl ülkeye 14 binden fazla göçmen girdiğini duyurdu. Bu sayı 2021'in aynı döneminde 4300, 2022'nin aynı döneminde 5300 düzeyindeydi.