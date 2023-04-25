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https://sputniknews.com.tr/20230425/fransada-ciplaklar-sergisi-sadece-ciplaklar-alinacak-1070156879.html
Fransa'da 'çıplaklar' sergisi: Sadece çıplaklar alınacak
Fransa'da 'çıplaklar' sergisi: Sadece çıplaklar alınacak
Fransa'da düzenlenecek olan 'Enkarnasyonlar' (Incarnations) isimli sergiye sadece çıplakların alınacağı bildirildi. Etkinlikte alkol ürünleri de servis... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T13:54+0300
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Fransa'nın Lyon kentinde bulunan MacLyon çağdaş sanat müzesi, çıplaklar sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 'Enkarnasyonlar' isimli sergi, MacLyon Koleksiyonu'ndaki çalışmalarda bedenin varlığına odaklanan iki perdeden oluşuyor. 17. yüzyıl Fransız filozofu Rene Descartes'ın "Düşünüyorum, öyleyse varım" fikrinden uzaklaşmayı amaçlayan sergi, bunun yerine, bedenlerimizin üzerinde olduğumuzu ve algılayan ve deneyimleyen bir organizmadan kopuk 'saf' düşünce olmadığı fikrine vurgu yapmayı amaçlıyor.Sergi, perşembe günü 90 dakikalık seans şeklinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziyaretçilerin çıplak olarak katılmasının zorunlu olduğu etkinlikte ziyaretçilerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları hedefleniyor.Serinin ilk perdesi 9 Temmuz'a kadar devam edecek. 1960'lı yıllardan kalma eserlerin sergileneceği etkinlik, bedeni fiziksel gerçekliğiyle, kendisiyle ve dış dünyayla deneyimleme amacını taşıyor.'Bir sergiyi tamamen çıplak deneyimlemek ilginç'MacLyon'dan bir yetkili, İngiliz basınına verdiği demeçte, "Düşüncemiz, bedenlerin diğer bedenlerle nasıl etkileşime girdiğini görmek için belirli bir alanda beden meselesini sorgulamak" dedi.Şube başkanı Frederic Martin ise "Bir sergiyi tamamen çıplak deneyimlemek ilginç. Bu, sosyal bir beceri ile kendimize ilişkin algımıza odaklanmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.Bilet fiyatı 11 euroMacLyon, etkinliği Fransız Naturist Federasyonu'nun bölge şubesi ile birlikte 11 euro'luk biletlerle düzenleyecek.Paris'teki diğer kültürel kuruluşlar, ülkedeki yaklaşık 2.6 milyon natüristin dikkatini bu etkinliğe çekmeye çalışacak.
https://sputniknews.com.tr/20220505/nasa-uzaylilari-cezbetmek-icin-uzaya-ciplak-insan-resmi-gonderecek-1056096083.html
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fransa, çıplak, sergi, ziyaretçi, lyon
fransa, çıplak, sergi, ziyaretçi, lyon

Fransa'da 'çıplaklar' sergisi: Sadece çıplaklar alınacak

13:54 25.04.2023
© Fotoğraf : MacLyonFransa'da düzenlenecek olan 'Enkarnasyonlar' (Incarnations) isimli sergiye sadece çıplakların alınacağı bildirildi. Etkinlikte alkol ürünleri de servis edilecek ve ziyaretçilerin birbirleriyle iletişim kurmaları amaçlanacak.
Fransa'da düzenlenecek olan 'Enkarnasyonlar' (Incarnations) isimli sergiye sadece çıplakların alınacağı bildirildi. Etkinlikte alkol ürünleri de servis edilecek ve ziyaretçilerin birbirleriyle iletişim kurmaları amaçlanacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© Fotoğraf : MacLyon
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Fransa'da düzenlenecek olan 'Enkarnasyonlar' (Incarnations) isimli sergiye sadece çıplakların alınacağı bildirildi. Etkinlikte alkol ürünleri de servis edilecek ve ziyaretçilerin birbirleriyle iletişim kurmaları amaçlanacak.
Fransa'nın Lyon kentinde bulunan MacLyon çağdaş sanat müzesi, çıplaklar sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
'Enkarnasyonlar' isimli sergi, MacLyon Koleksiyonu'ndaki çalışmalarda bedenin varlığına odaklanan iki perdeden oluşuyor.
17. yüzyıl Fransız filozofu Rene Descartes'ın "Düşünüyorum, öyleyse varım" fikrinden uzaklaşmayı amaçlayan sergi, bunun yerine, bedenlerimizin üzerinde olduğumuzu ve algılayan ve deneyimleyen bir organizmadan kopuk 'saf' düşünce olmadığı fikrine vurgu yapmayı amaçlıyor.
Sergi, perşembe günü 90 dakikalık seans şeklinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziyaretçilerin çıplak olarak katılmasının zorunlu olduğu etkinlikte ziyaretçilerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve fikir alışverişinde bulunmaları hedefleniyor.
Serinin ilk perdesi 9 Temmuz'a kadar devam edecek. 1960'lı yıllardan kalma eserlerin sergileneceği etkinlik, bedeni fiziksel gerçekliğiyle, kendisiyle ve dış dünyayla deneyimleme amacını taşıyor.
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'Bir sergiyi tamamen çıplak deneyimlemek ilginç'

MacLyon'dan bir yetkili, İngiliz basınına verdiği demeçte, "Düşüncemiz, bedenlerin diğer bedenlerle nasıl etkileşime girdiğini görmek için belirli bir alanda beden meselesini sorgulamak" dedi.
Şube başkanı Frederic Martin ise "Bir sergiyi tamamen çıplak deneyimlemek ilginç. Bu, sosyal bir beceri ile kendimize ilişkin algımıza odaklanmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bilet fiyatı 11 euro

MacLyon, etkinliği Fransız Naturist Federasyonu'nun bölge şubesi ile birlikte 11 euro'luk biletlerle düzenleyecek.
Paris'teki diğer kültürel kuruluşlar, ülkedeki yaklaşık 2.6 milyon natüristin dikkatini bu etkinliğe çekmeye çalışacak.
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