https://sputniknews.com.tr/20220904/nevermindin-ciplak-bebeginin-nirvanaya-cocuk-pornosu-davasina-ret-gerekcesi-cok-fazla-bekledin-1060792348.html
'Nevermind'ın çıplak bebeğinin Nirvana'ya 'çocuk pornosu' davasına ret gerekçesi: Çok fazla bekledin
'Nevermind'ın çıplak bebeğinin Nirvana'ya 'çocuk pornosu' davasına ret gerekçesi: Çok fazla bekledin
Nirvana'nın 'Nevermind' kapağının 'çıplak bebeği' müzik grubuna karşı albümün çıkmasından 30 yıl sonra başlattığı hukuk mücadelesinde bir kez daha yenilgiye... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T15:26+0300
2022-09-04T15:26+0300
2022-09-04T16:31+0300
yaşam
nirvana
çocuk pornosu
çocuk pornografisi
dava
albüm
kapak
bebek
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ABD'li müzik grubu Nirvana'nın 1991'de çığır açan 'Nevermind' albümünün kapağını bebeklik haliyle süsleyen 31 yaşındaki Spencer Elden'ın 'çocuk pornosunda cinsel istismara uğradığı' iddiasıyla yaptığı dava başvurusu yine reddedildi. Grunge rock grubunun çocuk pornosuyla uğraştığı iddiası yargıç tarafından ciddiye alınmadı.Elden, 4 aylık bebekken kendisini çıplak halde olta kancasına asılı 1 dolarlık banknota doğru yüzerken gösteren fotoğrafın 'çocuk pornosu olduğu ve yaşam sevincini elinden aldığı' iddiasında. Dava açtıkları arasında Nirvana'nın hayattaki üyeleri Dave Grohl ve Krist Novoselic, 1994'te ölen solisti Kurt Cobain'in eşi Courtney Love, bazı plak şirketleri ve fotoğrafı çeken Kirk Weddle vardı.Kapakla ilgili ilk açıklamasını 2003 yılında yapmıştıABD Bölge Yargıcı Fernando Olguin ise Spencer Elden'ın grubun kendisini cinsel olarak istismar ettiğini iddia etmek için çok fazla beklediğini ve kapaktan haberdar olduktan 10 yıldan uzun süre sonra dava açtığını söyledi.Elden 12 yaşında olduğu 2003 yılında Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, 'muhtemelen kapaktan bir miktar para alacağını' söylemişti. 2016'da albümün 25. yıldönümü vesilesiyle bir yetişkin olarak göğsüne Nevermind dövmesi yaptırarak ikonik pozu yeniden vermişti. Ağustos 2021'de başlattığı dava sürecinde ise 'duygusal sıkıntı, kazanma kapasitesini kaybetme ve hayattan zevk alma kaybı gibi hasarların yetişkinliğe kadar devam etmesi nedeniyle zamanında yargıya başvuramadığını' iddia etmişti. 'Nirvana'yı fiilen süresiz dava etmesine izin verilemez'Ancak Yargıç Olguin, Elden'ın Nirvana'yı fiilen süresiz olarak dava etmesine izin vereceğini söyleyerek bu savı reddetti. Gerekçeli kararda "Özetle davacı, uzun yıllar sonraki dilekçesinin temelini oluşturan reşit değilken meydana gelen bir ihlal veya hasardan haberdar olduğunu iddia edemez" denildi. Dördüncü dilekçe engellenmiş olduElden, mahkemeye dava dilekçesinin üç ayrı versiyonunu sunmuştu. Yargıcın bu gerekçeyle reddetmesi dördüncü versiyonu sunmasını engelliyor. Savunma avukatı Bert Deixler, "Bu liyakatsiz davanın hızlı bir şekilde sonuca bağlanmasından memnunuz" dedi.
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nirvana, çocuk pornosu, çocuk pornografisi, dava, albüm, kapak, bebek
nirvana, çocuk pornosu, çocuk pornografisi, dava, albüm, kapak, bebek
'Nevermind'ın çıplak bebeğinin Nirvana'ya 'çocuk pornosu' davasına ret gerekçesi: Çok fazla bekledin
15:26 04.09.2022 (güncellendi: 16:31 04.09.2022) Abone ol
Nirvana'nın 'Nevermind' kapağının 'çıplak bebeği' müzik grubuna karşı albümün çıkmasından 30 yıl sonra başlattığı hukuk mücadelesinde bir kez daha yenilgiye uğradı. Mahkeme, 'kapaktan yaşam boyu hasar gördüğü' iddiasındaki Spencer Elden'ın Nirvana'dan 'intikam almasının' önünü kapatan yönde karar aldı.
ABD'li müzik grubu Nirvana'nın 1991'de çığır açan 'Nevermind' albümünün kapağını bebeklik haliyle süsleyen 31 yaşındaki Spencer Elden'ın 'çocuk pornosunda cinsel istismara uğradığı' iddiasıyla yaptığı dava başvurusu yine reddedildi. Grunge rock grubunun çocuk pornosuyla uğraştığı iddiası yargıç tarafından ciddiye alınmadı.
Elden, 4 aylık bebekken kendisini çıplak halde olta kancasına asılı 1 dolarlık banknota doğru yüzerken gösteren fotoğrafın 'çocuk pornosu olduğu ve yaşam sevincini elinden aldığı' iddiasında. Dava açtıkları arasında Nirvana'nın hayattaki üyeleri Dave Grohl ve Krist Novoselic, 1994'te ölen solisti Kurt Cobain'in eşi Courtney Love, bazı plak şirketleri ve fotoğrafı çeken Kirk Weddle vardı.
Kapakla ilgili ilk açıklamasını 2003 yılında yapmıştı
ABD Bölge Yargıcı Fernando Olguin ise Spencer Elden'ın grubun kendisini cinsel olarak istismar ettiğini iddia etmek için çok fazla beklediğini ve kapaktan haberdar olduktan 10 yıldan uzun süre sonra dava açtığını söyledi.
Elden 12 yaşında olduğu 2003 yılında Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, 'muhtemelen kapaktan bir miktar para alacağını' söylemişti. 2016'da albümün 25. yıldönümü vesilesiyle bir yetişkin olarak göğsüne Nevermind dövmesi yaptırarak ikonik pozu yeniden vermişti. Ağustos 2021'de başlattığı dava sürecinde ise 'duygusal sıkıntı, kazanma kapasitesini kaybetme ve hayattan zevk alma kaybı gibi hasarların yetişkinliğe kadar devam etmesi nedeniyle zamanında yargıya başvuramadığını' iddia etmişti.
'Nirvana'yı fiilen süresiz dava etmesine izin verilemez'
Ancak Yargıç Olguin, Elden'ın Nirvana'yı fiilen süresiz olarak dava etmesine izin vereceğini söyleyerek bu savı reddetti.
Gerekçeli kararda "Özetle davacı, uzun yıllar sonraki dilekçesinin temelini oluşturan reşit değilken meydana gelen bir ihlal veya hasardan haberdar olduğunu iddia edemez" denildi.
Dördüncü dilekçe engellenmiş oldu
Elden, mahkemeye dava dilekçesinin üç ayrı versiyonunu sunmuştu. Yargıcın bu gerekçeyle reddetmesi dördüncü versiyonu sunmasını engelliyor.
Savunma avukatı Bert Deixler, "Bu liyakatsiz davanın hızlı bir şekilde sonuca bağlanmasından memnunuz" dedi.