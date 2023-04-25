https://sputniknews.com.tr/20230425/finlandiyanin-askeri-harcamalarinda-rekor-artis-soguk-savas-seviyesine-ulasti-1070146823.html

Finlandiya'nın askeri harcamalarında rekor artış: Soğuk Savaş seviyesine ulaştı

Finlandiya'nın askeri harcamalarında rekor artış: Soğuk Savaş seviyesine ulaştı

NATO'ya katılımı resmen onaylanan Finlandiya'nın askeri harcamaları rekor düzeyde artış gösterdi. İskandinav ülkesinin harcamalarındaki artış, Soğuk Savaş... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T11:02+0300

2023-04-25T11:02+0300

2023-04-25T11:03+0300

savunma

finlandiya

nato

askeri harcama

artış

avrupa

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Bu ayın başlarında resmen NATO'ya katılan Finlandiya, Soğuk Savaş'ın zirve noktası 1962'den bu yana savunma harcamalarında yıllık en yüksek artışı kaydetti.1300 kilometre ile Avrupa'nın Rusya ile en uzun sınırını paylaşan ülkesi olan Finlandiya'nın askeri harcamalarında yüzde 36 artış görüldü. İskandinav ülkesinin savunma bütçesindeki bu artışta ABD'den alınan 64 adet F-35 savaş uçağının payı oldukça büyük. ABD silah şirketi Lockheed Martin'le yapılan 10 milyar euro'luk satın alma işlemi, İskandinav ülkesinin tarihindeki 'en büyük savurganlık' olmakla eleştirildi.Geç Soğuk Savaş döneminde Finlandiya, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 1.9'unu savunmaya harcadı ancak sonraki yıllarda harcamalar düştü. 2001 yılında ise askeri harcamalar GSYİH'nin yüzde 1.1'ini kaplayarak en düşük seviyeyi gördü.Öte yandan, yalnızca geçen yıl Finlandiya'nın Sosyal Demokratlar liderliğindeki 5 partili hükümeti, koalisyon hükümeti, Ukrayna krizini gerekçe göstererek savunma harcamalarına 2 milyar euro'yu aşan bir ekleme yapmıştı. Finlandiya'nın ardından savunma bütçelerinde en büyük artışları sırasıyla yüzde 27 ile Litvanya, yüzde 12 ile İsveç ve yüzde 11 ile Polonya gerçekleştirdi.Bu arada, Batı'yı Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş askeri harcama seviyelerine iten Ukrayna'daki çatışmalarla birlikte, küresel askeri harcamalar geçen yıl rekor seviyeye yükseldi. Sadece Avrupa'da askeri harcamalar bir yılda yüzde 13 arttı.

https://sputniknews.com.tr/20230424/224-trilyon-dolarlik-kuresel-askeri-harcama-rekoru-avrupa-soguk-savastan-beri-boylesini-gormedi--1070101019.html

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