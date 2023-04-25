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https://sputniknews.com.tr/20230425/finlandiyanin-askeri-harcamalarinda-rekor-artis-soguk-savas-seviyesine-ulasti-1070146823.html
Finlandiya'nın askeri harcamalarında rekor artış: Soğuk Savaş seviyesine ulaştı
Finlandiya'nın askeri harcamalarında rekor artış: Soğuk Savaş seviyesine ulaştı
NATO'ya katılımı resmen onaylanan Finlandiya'nın askeri harcamaları rekor düzeyde artış gösterdi. İskandinav ülkesinin harcamalarındaki artış, Soğuk Savaş... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T11:02+0300
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savunma
finlandiya
nato
askeri harcama
artış
avrupa
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Bu ayın başlarında resmen NATO'ya katılan Finlandiya, Soğuk Savaş'ın zirve noktası 1962'den bu yana savunma harcamalarında yıllık en yüksek artışı kaydetti.1300 kilometre ile Avrupa'nın Rusya ile en uzun sınırını paylaşan ülkesi olan Finlandiya'nın askeri harcamalarında yüzde 36 artış görüldü. İskandinav ülkesinin savunma bütçesindeki bu artışta ABD'den alınan 64 adet F-35 savaş uçağının payı oldukça büyük. ABD silah şirketi Lockheed Martin'le yapılan 10 milyar euro'luk satın alma işlemi, İskandinav ülkesinin tarihindeki 'en büyük savurganlık' olmakla eleştirildi.Geç Soğuk Savaş döneminde Finlandiya, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 1.9'unu savunmaya harcadı ancak sonraki yıllarda harcamalar düştü. 2001 yılında ise askeri harcamalar GSYİH'nin yüzde 1.1'ini kaplayarak en düşük seviyeyi gördü.Öte yandan, yalnızca geçen yıl Finlandiya'nın Sosyal Demokratlar liderliğindeki 5 partili hükümeti, koalisyon hükümeti, Ukrayna krizini gerekçe göstererek savunma harcamalarına 2 milyar euro'yu aşan bir ekleme yapmıştı. Finlandiya'nın ardından savunma bütçelerinde en büyük artışları sırasıyla yüzde 27 ile Litvanya, yüzde 12 ile İsveç ve yüzde 11 ile Polonya gerçekleştirdi.Bu arada, Batı'yı Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş askeri harcama seviyelerine iten Ukrayna'daki çatışmalarla birlikte, küresel askeri harcamalar geçen yıl rekor seviyeye yükseldi. Sadece Avrupa'da askeri harcamalar bir yılda yüzde 13 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/224-trilyon-dolarlik-kuresel-askeri-harcama-rekoru-avrupa-soguk-savastan-beri-boylesini-gormedi--1070101019.html
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finlandiya, nato, askeri harcama, artış, avrupa
finlandiya, nato, askeri harcama, artış, avrupa

Finlandiya'nın askeri harcamalarında rekor artış: Soğuk Savaş seviyesine ulaştı

11:02 25.04.2023 (güncellendi: 11:03 25.04.2023)
© AFP 2023 / HEIKKI SAUKKOMAAFinlandiya- NATO
Finlandiya- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / HEIKKI SAUKKOMAA
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NATO'ya katılımı resmen onaylanan Finlandiya'nın askeri harcamaları rekor düzeyde artış gösterdi. İskandinav ülkesinin harcamalarındaki artış, Soğuk Savaş dönemi seviyelerine ulaştı.
Bu ayın başlarında resmen NATO'ya katılan Finlandiya, Soğuk Savaş'ın zirve noktası 1962'den bu yana savunma harcamalarında yıllık en yüksek artışı kaydetti.
1300 kilometre ile Avrupa'nın Rusya ile en uzun sınırını paylaşan ülkesi olan Finlandiya'nın askeri harcamalarında yüzde 36 artış görüldü. İskandinav ülkesinin savunma bütçesindeki bu artışta ABD'den alınan 64 adet F-35 savaş uçağının payı oldukça büyük.
ABD silah şirketi Lockheed Martin'le yapılan 10 milyar euro'luk satın alma işlemi, İskandinav ülkesinin tarihindeki 'en büyük savurganlık' olmakla eleştirildi.
Geç Soğuk Savaş döneminde Finlandiya, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 1.9'unu savunmaya harcadı ancak sonraki yıllarda harcamalar düştü. 2001 yılında ise askeri harcamalar GSYİH'nin yüzde 1.1'ini kaplayarak en düşük seviyeyi gördü.
Öte yandan, yalnızca geçen yıl Finlandiya'nın Sosyal Demokratlar liderliğindeki 5 partili hükümeti, koalisyon hükümeti, Ukrayna krizini gerekçe göstererek savunma harcamalarına 2 milyar euro'yu aşan bir ekleme yapmıştı.
Finlandiya'nın ardından savunma bütçelerinde en büyük artışları sırasıyla yüzde 27 ile Litvanya, yüzde 12 ile İsveç ve yüzde 11 ile Polonya gerçekleştirdi.
Bu arada, Batı'yı Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş askeri harcama seviyelerine iten Ukrayna'daki çatışmalarla birlikte, küresel askeri harcamalar geçen yıl rekor seviyeye yükseldi. Sadece Avrupa'da askeri harcamalar bir yılda yüzde 13 arttı.
Leopard 2 tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
SAVUNMA
2.24 trilyon dolarlık küresel askeri harcama rekoru: Avrupa, Soğuk Savaş'tan beri böylesini görmedi
Dün, 12:00
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