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VERİ MAÇ
Futbol performans karşılaştırma uygulaması Comparisonator’ın verilerine dayanarak yapılan spor programı.
https://sputniknews.com.tr/20230425/fenerbahce-avantaji-tepti-1070214258.html
Fenerbahçe avantajı tepti
Fenerbahçe avantajı tepti
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftası gollü maçlara sahne oldu. Lider Galatasaray evinde ağırladığı Vavacars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe ise konuk ettiği... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T23:32+0300
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Fenerbahçe avantajı tepti
Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 31. Haftası geçilen Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının detaylı analizleri yapılıyor.
Futbolseverler bu hafta gole doydu. 31. hafta, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarında alınan hükmen 3-0'lık galibiyetler ile birlikte toplamda 40 golle 22-23 sezonun en çok gol atılan haftası oldu. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki farkı kapatmak isteyen Fenerbahçe avantajı değerlendiremedi. Beşiktaş ise haftayı 3 puanla kapatarak maç fazlasıyla 2. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını ikiye indirdi. Bu hafta oynanan karşılaşmalar Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un oyuncu tercihleri, Galatasaray’da yaşanan Bafetimbi Gomis krizi ve Beşiktaş’ın etkisiz oyununa rağmen aldığı Ümraniyespor galibiyeti programda ele alındı.Fenerbahçe’de, İstanbulspor karşılaşmasında iki gol kaydeden genç futbolcu Arda Güler’in verileri üzerinden değerlendirmelerde bulunulurken, Arda’nın 4 isabetli uzun pas ile yüzde 100’lük başarı ortalaması yakaladığı, 71 isabetli pasla da bu alanda yüzde 91’lik bir oran sergilediği gözlendi.
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radyo, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, аудио, arda güler
radyo, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, аудио, arda güler

Fenerbahçe avantajı tepti

23:32 25.04.2023 (güncellendi: 14:48 26.04.2023)
VERİ MAÇ
Fenerbahçe avantajı tepti
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftası gollü maçlara sahne oldu. Lider Galatasaray evinde ağırladığı Vavacars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe ise konuk ettiği İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş ise Hangi Kredi Ümraniyespor engelini 2-0’la aştı.
Futbolseverler bu hafta gole doydu. 31. hafta, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarında alınan hükmen 3-0'lık galibiyetler ile birlikte toplamda 40 golle 22-23 sezonun en çok gol atılan haftası oldu. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki farkı kapatmak isteyen Fenerbahçe avantajı değerlendiremedi. Beşiktaş ise haftayı 3 puanla kapatarak maç fazlasıyla 2. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını ikiye indirdi. Bu hafta oynanan karşılaşmalar Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın sunduğu Veri Maç programında masaya yatırıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un oyuncu tercihleri, Galatasaray’da yaşanan Bafetimbi Gomis krizi ve Beşiktaş’ın etkisiz oyununa rağmen aldığı Ümraniyespor galibiyeti programda ele alındı.
Fenerbahçe’de, İstanbulspor karşılaşmasında iki gol kaydeden genç futbolcu Arda Güler’in verileri üzerinden değerlendirmelerde bulunulurken, Arda’nın 4 isabetli uzun pas ile yüzde 100’lük başarı ortalaması yakaladığı, 71 isabetli pasla da bu alanda yüzde 91’lik bir oran sergilediği gözlendi.
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