https://sputniknews.com.tr/20230425/esuper-ligin-isim-sponsoru-ve-yayincisi-belli-oldu-1070169859.html

eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı belli oldu

eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı belli oldu

TFF ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmaya göre, iki sezon boyunca eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı Türk Telekom oldu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T16:25+0300

2023-04-25T16:25+0300

2023-04-25T16:25+0300

spor

süper lig

sponsor

türk telekom

türkiye futbol federasyonu (tff)

yayın hakkı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın yanı sıra eSpor oyuncuları katıldı.Toplantıda bir konuşma yapan Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'in heyecanını dijital ortama da taşıdıklarını belirtti: Türk Telekom ile yapılan iş birliğinin eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceğini anlatan Büyükekşi, "Türk Telekom, eSüper Lig’in, nisan-mayıs 2023 ve kasım-mayıs 2024 sezonlarında isim sponsoru olacak ve televizyon platformu olan Tivibu'daki Tivibuspor kanallarından eSüper Lig maç yayınlarını gerçekleştirecek. Ayrıca Türk Telekom, iş birliğimiz süresince hem nakdi ve hem de tanıtım ve altyapı desteği sağlayacak. eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceğiz. İki güçlü markanın bu iş birliğinin eSüper Ligimizin daha hızlı gelişmesine büyük etki sağlayacağı inancındayım" değerlendirmesinde bulundu.Önal: Türk Telekom eSüper Lig dünyada da ülkemizin temsil edilmesini de sağlıyor olacakTürk Telekom CEO'su Ümit Önal ise yenilikçi bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız anlaşma, dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de çok büyük bir ilgiyle takip edilen eFutbolu ileriye taşımak açısından son derece kıymetli. Türk Telekom olarak, teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla eSpor dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirirken, ekosistemi büyütecek ve geliştirecek iş birliklerini hayata geçirmek bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar binden fazla popüler PC ve mobil oyununu oyunseverler ile buluşturduğumuz dijital oyun platformumuz Playstore ile çeşitli paketleri dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz" diye konuştu.Maçlar Tivibuspor'dan canlıMaçların Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacağını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:"Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın yer aldığı bir lig. İlk kez resmi olarak bu yıl düzenlenmeye başlıyor. Mayıs ayında oynanacak büyük finalle bu sezonun şampiyonu belli olacak. Biz de ilk kez düzenlenen etkinliğin ilk sponsoruyuz. Türk Telekom eSüper Lig dünyada da ülkemizin temsil edilmesini de sağlıyor olacak. Türk Telekom eSüper Lig 20 resmi ligden biri olacak bu süreçte. Maçların sonunda finale kalan takımlar FIFA Global Series'de de Türkiye'yi temsil etmek imkanına sahip olacak. Türk Telekom olarak Türk Telekom eSüper Lig'in 2 sezon boyunca isim sponsoru ve resmi yayıncısı oluyoruz. Sadece isim sponsoru olmakla kalmayıp espor yayıncılığının ana adresi olarak konumlandırdığımız Tivibu'da da ilk kez eSüper Lig izleyicilerimizle buluşmuş olacak. Aynı zamanda eSüper Lig'de mücadele eden takımların oyuncularının yüksek hızlı internete kavuşması noktasında da altyapı destekçisi olacağız. 17 takımın yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig'indeki heyecanlı müsabakalar Tivibuspor kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dijitalleşmesinin lider kurumu olarak sporda teknolojik gelişimin de mimarı olmayı ve eSüper Lig'le yeni bir soluk kazandırmayı kendimize gurur verici tablo olarak görüyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230424/icardi-super-ligin-en-cok-penalti-kaciran-futbolcusu-1070117408.html

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süper lig, sponsor, türk telekom, türkiye futbol federasyonu (tff), yayın hakkı