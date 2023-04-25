eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı belli oldu
© AAeSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı
© AA
TFF ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmaya göre, iki sezon boyunca eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı Türk Telekom oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın yanı sıra eSpor oyuncuları katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'in heyecanını dijital ortama da taşıdıklarını belirtti:
"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig kulüplerimizin eFutbol takımlarından oluşan eSüper Lig'i kurduk. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor kulüplerimiz dışındaki 17 kulübümüzün takımlarının mücadele ettiği Türkiye'nin ilk eSüper Lig'i 15 Mart'ta oynanan ilk hafta karşılaşmaları ile başladı. FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan 20 resmi ligden biri oldu. Kurduğumuz eSüper Lig ile kulüplerimiz de büyük bir ekonomik hacme sahip olan eSpor’dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecek. Federasyon olarak nasıl ki hem erkek hem de kadın futbolunda sürdürülebilir başarılar elde etmeyi hedefliyoruz eFutbol alanında da amacımız; hem Milli Takımımızın hem de kulüp takımlarımızın bu kategoride elit ülkeler arasında yer almasını sağlamak olacaktır."
© AAToplantının sonunda Büyükekşi, Önal'a 10 numaralı milli takım forması hediye ederken, eSporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
Toplantının sonunda Büyükekşi, Önal'a 10 numaralı milli takım forması hediye ederken, eSporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
© AA
Türk Telekom ile yapılan iş birliğinin eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceğini anlatan Büyükekşi, "Türk Telekom, eSüper Lig’in, nisan-mayıs 2023 ve kasım-mayıs 2024 sezonlarında isim sponsoru olacak ve televizyon platformu olan Tivibu'daki Tivibuspor kanallarından eSüper Lig maç yayınlarını gerçekleştirecek. Ayrıca Türk Telekom, iş birliğimiz süresince hem nakdi ve hem de tanıtım ve altyapı desteği sağlayacak. eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceğiz. İki güçlü markanın bu iş birliğinin eSüper Ligimizin daha hızlı gelişmesine büyük etki sağlayacağı inancındayım" değerlendirmesinde bulundu.
Önal: Türk Telekom eSüper Lig dünyada da ülkemizin temsil edilmesini de sağlıyor olacak
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise yenilikçi bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız anlaşma, dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de çok büyük bir ilgiyle takip edilen eFutbolu ileriye taşımak açısından son derece kıymetli. Türk Telekom olarak, teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla eSpor dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirirken, ekosistemi büyütecek ve geliştirecek iş birliklerini hayata geçirmek bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar binden fazla popüler PC ve mobil oyununu oyunseverler ile buluşturduğumuz dijital oyun platformumuz Playstore ile çeşitli paketleri dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz" diye konuştu.
Maçlar Tivibuspor'dan canlı
Maçların Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacağını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:
"Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın yer aldığı bir lig. İlk kez resmi olarak bu yıl düzenlenmeye başlıyor. Mayıs ayında oynanacak büyük finalle bu sezonun şampiyonu belli olacak. Biz de ilk kez düzenlenen etkinliğin ilk sponsoruyuz. Türk Telekom eSüper Lig dünyada da ülkemizin temsil edilmesini de sağlıyor olacak. Türk Telekom eSüper Lig 20 resmi ligden biri olacak bu süreçte. Maçların sonunda finale kalan takımlar FIFA Global Series'de de Türkiye'yi temsil etmek imkanına sahip olacak. Türk Telekom olarak Türk Telekom eSüper Lig'in 2 sezon boyunca isim sponsoru ve resmi yayıncısı oluyoruz. Sadece isim sponsoru olmakla kalmayıp espor yayıncılığının ana adresi olarak konumlandırdığımız Tivibu'da da ilk kez eSüper Lig izleyicilerimizle buluşmuş olacak. Aynı zamanda eSüper Lig'de mücadele eden takımların oyuncularının yüksek hızlı internete kavuşması noktasında da altyapı destekçisi olacağız. 17 takımın yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig'indeki heyecanlı müsabakalar Tivibuspor kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dijitalleşmesinin lider kurumu olarak sporda teknolojik gelişimin de mimarı olmayı ve eSüper Lig'le yeni bir soluk kazandırmayı kendimize gurur verici tablo olarak görüyoruz."