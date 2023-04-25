eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230425/esuper-ligin-isim-sponsoru-ve-yayincisi-belli-oldu-1070169859.html
eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı belli oldu
eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı belli oldu
TFF ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmaya göre, iki sezon boyunca eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı Türk Telekom oldu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T16:25+0300
2023-04-25T16:25+0300
spor
süper lig
sponsor
türk telekom
türkiye futbol federasyonu (tff)
yayın hakkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070169336_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_5e47b31c62deac77b0fa782e34867a4d.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın yanı sıra eSpor oyuncuları katıldı.Toplantıda bir konuşma yapan Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'in heyecanını dijital ortama da taşıdıklarını belirtti: Türk Telekom ile yapılan iş birliğinin eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceğini anlatan Büyükekşi, "Türk Telekom, eSüper Lig’in, nisan-mayıs 2023 ve kasım-mayıs 2024 sezonlarında isim sponsoru olacak ve televizyon platformu olan Tivibu'daki Tivibuspor kanallarından eSüper Lig maç yayınlarını gerçekleştirecek. Ayrıca Türk Telekom, iş birliğimiz süresince hem nakdi ve hem de tanıtım ve altyapı desteği sağlayacak. eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceğiz. İki güçlü markanın bu iş birliğinin eSüper Ligimizin daha hızlı gelişmesine büyük etki sağlayacağı inancındayım" değerlendirmesinde bulundu.Önal: Türk Telekom eSüper Lig dünyada da ülkemizin temsil edilmesini de sağlıyor olacakTürk Telekom CEO'su Ümit Önal ise yenilikçi bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız anlaşma, dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de çok büyük bir ilgiyle takip edilen eFutbolu ileriye taşımak açısından son derece kıymetli. Türk Telekom olarak, teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla eSpor dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirirken, ekosistemi büyütecek ve geliştirecek iş birliklerini hayata geçirmek bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar binden fazla popüler PC ve mobil oyununu oyunseverler ile buluşturduğumuz dijital oyun platformumuz Playstore ile çeşitli paketleri dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz" diye konuştu.Maçlar Tivibuspor'dan canlıMaçların Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacağını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:"Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın yer aldığı bir lig. İlk kez resmi olarak bu yıl düzenlenmeye başlıyor. Mayıs ayında oynanacak büyük finalle bu sezonun şampiyonu belli olacak. Biz de ilk kez düzenlenen etkinliğin ilk sponsoruyuz. Türk Telekom eSüper Lig dünyada da ülkemizin temsil edilmesini de sağlıyor olacak. Türk Telekom eSüper Lig 20 resmi ligden biri olacak bu süreçte. Maçların sonunda finale kalan takımlar FIFA Global Series'de de Türkiye'yi temsil etmek imkanına sahip olacak. Türk Telekom olarak Türk Telekom eSüper Lig'in 2 sezon boyunca isim sponsoru ve resmi yayıncısı oluyoruz. Sadece isim sponsoru olmakla kalmayıp espor yayıncılığının ana adresi olarak konumlandırdığımız Tivibu'da da ilk kez eSüper Lig izleyicilerimizle buluşmuş olacak. Aynı zamanda eSüper Lig'de mücadele eden takımların oyuncularının yüksek hızlı internete kavuşması noktasında da altyapı destekçisi olacağız. 17 takımın yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig'indeki heyecanlı müsabakalar Tivibuspor kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dijitalleşmesinin lider kurumu olarak sporda teknolojik gelişimin de mimarı olmayı ve eSüper Lig'le yeni bir soluk kazandırmayı kendimize gurur verici tablo olarak görüyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230424/icardi-super-ligin-en-cok-penalti-kaciran-futbolcusu-1070117408.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070169336_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_b128b500d82b1ff4edf96765ce014e1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süper lig, sponsor, türk telekom, türkiye futbol federasyonu (tff), yayın hakkı
süper lig, sponsor, türk telekom, türkiye futbol federasyonu (tff), yayın hakkı

eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı belli oldu

16:25 25.04.2023
© AAeSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı
eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
Abone olTelegram
TFF ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşmaya göre, iki sezon boyunca eSüper Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı Türk Telekom oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın yanı sıra eSpor oyuncuları katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'in heyecanını dijital ortama da taşıdıklarını belirtti:
"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig kulüplerimizin eFutbol takımlarından oluşan eSüper Lig'i kurduk. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor kulüplerimiz dışındaki 17 kulübümüzün takımlarının mücadele ettiği Türkiye'nin ilk eSüper Lig'i 15 Mart'ta oynanan ilk hafta karşılaşmaları ile başladı. FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan 20 resmi ligden biri oldu. Kurduğumuz eSüper Lig ile kulüplerimiz de büyük bir ekonomik hacme sahip olan eSpor’dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecek. Federasyon olarak nasıl ki hem erkek hem de kadın futbolunda sürdürülebilir başarılar elde etmeyi hedefliyoruz eFutbol alanında da amacımız; hem Milli Takımımızın hem de kulüp takımlarımızın bu kategoride elit ülkeler arasında yer almasını sağlamak olacaktır."
© AAToplantının sonunda Büyükekşi, Önal'a 10 numaralı milli takım forması hediye ederken, eSporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
Toplantının sonunda Büyükekşi, Önal'a 10 numaralı milli takım forması hediye ederken, eSporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
Toplantının sonunda Büyükekşi, Önal'a 10 numaralı milli takım forması hediye ederken, eSporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
© AA
Türk Telekom ile yapılan iş birliğinin eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceğini anlatan Büyükekşi, "Türk Telekom, eSüper Lig’in, nisan-mayıs 2023 ve kasım-mayıs 2024 sezonlarında isim sponsoru olacak ve televizyon platformu olan Tivibu'daki Tivibuspor kanallarından eSüper Lig maç yayınlarını gerçekleştirecek. Ayrıca Türk Telekom, iş birliğimiz süresince hem nakdi ve hem de tanıtım ve altyapı desteği sağlayacak. eSüper Lig'i daha güçlü hale getireceğiz. İki güçlü markanın bu iş birliğinin eSüper Ligimizin daha hızlı gelişmesine büyük etki sağlayacağı inancındayım" değerlendirmesinde bulundu.

Önal: Türk Telekom eSüper Lig dünyada da ülkemizin temsil edilmesini de sağlıyor olacak

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise yenilikçi bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız anlaşma, dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de çok büyük bir ilgiyle takip edilen eFutbolu ileriye taşımak açısından son derece kıymetli. Türk Telekom olarak, teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla eSpor dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirirken, ekosistemi büyütecek ve geliştirecek iş birliklerini hayata geçirmek bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar binden fazla popüler PC ve mobil oyununu oyunseverler ile buluşturduğumuz dijital oyun platformumuz Playstore ile çeşitli paketleri dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz" diye konuştu.

Maçlar Tivibuspor'dan canlı

Maçların Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacağını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:
"Süper Lig'de mücadele eden 17 takımın yer aldığı bir lig. İlk kez resmi olarak bu yıl düzenlenmeye başlıyor. Mayıs ayında oynanacak büyük finalle bu sezonun şampiyonu belli olacak. Biz de ilk kez düzenlenen etkinliğin ilk sponsoruyuz. Türk Telekom eSüper Lig dünyada da ülkemizin temsil edilmesini de sağlıyor olacak. Türk Telekom eSüper Lig 20 resmi ligden biri olacak bu süreçte. Maçların sonunda finale kalan takımlar FIFA Global Series'de de Türkiye'yi temsil etmek imkanına sahip olacak. Türk Telekom olarak Türk Telekom eSüper Lig'in 2 sezon boyunca isim sponsoru ve resmi yayıncısı oluyoruz. Sadece isim sponsoru olmakla kalmayıp espor yayıncılığının ana adresi olarak konumlandırdığımız Tivibu'da da ilk kez eSüper Lig izleyicilerimizle buluşmuş olacak. Aynı zamanda eSüper Lig'de mücadele eden takımların oyuncularının yüksek hızlı internete kavuşması noktasında da altyapı destekçisi olacağız. 17 takımın yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig'indeki heyecanlı müsabakalar Tivibuspor kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dijitalleşmesinin lider kurumu olarak sporda teknolojik gelişimin de mimarı olmayı ve eSüper Lig'le yeni bir soluk kazandırmayı kendimize gurur verici tablo olarak görüyoruz."
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
SPOR
Icardi, Süper Lig'in en çok penaltı kaçıran futbolcusu
Dün, 15:40

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала