https://sputniknews.com.tr/20230425/dunyada-silahlanma-yarisi-rekor-kiriyor-abd-once-propaganda-ve-baski-sonra-silah-satisi-yapiyor-1070155066.html

Dünyada silahlanma yarışı rekor kırıyor: ‘ABD önce propaganda ve baskı sonra silah satışı yapıyor’

Dünyada silahlanma yarışı rekor kırıyor: ‘ABD önce propaganda ve baskı sonra silah satışı yapıyor’

ABD liderliğindeki Batı ittifakının son yıllarda artan rekor silahlanması SIPRI raporuna da yansıdı. Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvenlik... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T12:47+0300

2023-04-25T12:47+0300

2023-04-25T12:51+0300

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Merkezi Stokholm'de bulunan bağımsız araştırma kuruluşu Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) küresel askeri harcamaların yüzde 3.7 artışla 2.24 trilyon dolara ulaştığını açıkladı. “Tüm zamanların en yüksek seviyesi” olarak belirtilen 2022'deki artışta, özellikle Avrupa ve Asya’daki harcama artışı dikkat çekiyor. Raporda öne çıkan notlar şu şekilde:‘Avrupa güvende değilmiş gibi algı oluşturuldu’Dünyada tablo böyleyken arka planında nedenleri de açmakta fayda var. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvenlik Koordinatörü emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, “Amerika Birleşik Devletleri, Trump döneminde başlayan bir politikayla özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde silahlandırma konsepti yaratmak istemişti. O zaman başlamıştı bu silahlanma yarışı” diyerek şunları söyledi:‘Asya Pasifik'te de Çin tehdidi algısı yaratılıyor’Asya-Pasifik’teki durumu da değerlendiren Işık, “Çin-Tayvan sorunu yüzünden Çin'le Amerika Birleşik Devletlerinin ilişkilerinin gerilmiş olması dolayısıyla Asya Pasifik'te de aynı şey oluyor. ABD hem Kuzey Kore hem de Çin gücünü tehdit olarak göstererek özellikle Japonya ve Güney Kore'nin de silahlanması sağlandı. Pakistan-Hindistan arasındaki Keşmir gerginliği nedeniyle Pakistan'la Hindistan arasında da bu iki nükleer güce sahip olan ülke arasında bir gerginlik vardı ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede Çin'e karşı Hindistan'la beraber hareket etmek veya Hindistan'ın da kendi tarafına çekmek Hindistan'la ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Öte yandan Asya Pasifik ülkelerinde AUKUS ile Avustralya'ya nükleer denizaltılar satmaya başladı” dedi.‘Paraların birçoğu Amerikan silahlarına gidiyor’“Tüm bunları topladığımızda, Amerika Birleşik Devletleri, kendi silah sanayiini daha aktif durumda tutmak amacıyla ve bütün bu ülkelerde silah satışlarını artırdı. Yani bu ülkelerin bütçelerinden silahlanmaya ayırmış oldukları paraların birçoğu Amerikan silahlarına gidiyor” diye devam eden Mithat Işık, şunları ekledi:‘Çin, Rusya, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin işbirliğinin gelişmesi Amerika'yı tedirgin ediyor’‘Nükleer silahların olması konvansiyonel büyük bir savaşın başlamasını engelliyor’Işık, dünyadaki silahlanmanın ne gibi sonuçlara yol açabileceğine dair ise “Dünyada şu anda bir savaş var. Örtülü bir savaş dünyada devam ediyor. Bu bazen vekiller üzerinden yürüyor bazen özel şirketler üzerinden. Ancak uzun süreli bir savaş olacağını düşünmüyorum. Çünkü ABD, Rusya, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan gibi birçok ülkede nükleer silahlar var. Bu ülkelerde nükleer silahların olması bence konvansiyonel büyük bir savaşın başlamasını engelliyor. Ancak belli bölgelerde ülkeler arasında çatışmalar çıkabilir ama bir dünya savaşı gibi büyük büyük bir savaş olacağını değerlendirmiyorum” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230424/224-trilyon-dolarlik-kuresel-askeri-harcama-rekoru-avrupa-soguk-savastan-beri-boylesini-gormedi--1070101019.html

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abd, rusya, çin, ukrayna, avrupa, almanya, nato, asya-pasifik, asya-pasifik, silah, nükleer silah, sipri, stockholm uluslararası barış araştırması enstitüsü (sipri), stockholm barış araştırmaları enstitüsü (sipri)