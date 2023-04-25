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https://sputniknews.com.tr/20230425/canan-karatay-kurtlu-elma-yiyin-1070146517.html
Canan Karatay: Kurtlu elma yiyin
Canan Karatay: Kurtlu elma yiyin
Katıldığı bir programda sağlıklı beslenme konusunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Meyve tüketin ama mesela kurtlu elma tüketin. İlaçsız... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
canan karatay
sağlıklı beslenme
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Haber Global'de yayınlanan Poster programına konuk olan Prof.Dr. Canan Karatay kurtlu elma yenilmesi tavsiyesinde bulundu.Canan Karatay'ın sağlıklı beslenmeyle ilgili açıklamaları şöyle:
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canan karatay, sağlıklı beslenme, elma
canan karatay, sağlıklı beslenme, elma

Canan Karatay: Kurtlu elma yiyin

10:31 25.04.2023 (güncellendi: 10:32 25.04.2023)
© DHACanan Karatay
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© DHA
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Katıldığı bir programda sağlıklı beslenme konusunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Meyve tüketin ama mesela kurtlu elma tüketin. İlaçsız olacak. Çünkü kurtlar sizden bizden akıllıdır. İlaçlı olan üstünde tarım zehri olan hiçbir şeyi kurtlar yemez" ifadelerini kullandı.
Haber Global'de yayınlanan Poster programına konuk olan Prof.Dr. Canan Karatay kurtlu elma yenilmesi tavsiyesinde bulundu.
Canan Karatay'ın sağlıklı beslenmeyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Ben onu bilmem ben köy tereyağı diyorum. Pakete girmiş hiçbir şeyi almayın.

Peynir tam yağlı olacak. Yoğurdu da evde kendinizi mayalanacaksınız. Pakete girmiş olanlar peynir ve yağlar süt tozundan yapılıyor.

Organik olan doğal gıdalar sağlıklıdır.

Hücrelerimizin yüzde 60'ı sudur, mineralli sudur. Tuz denildiğinde kaya tuzundan bahsediyorum. Endüstriyel tuz tehlikelidir. Kristal kaya tuzunda 84 tane doğal küçük mineraller vardır. Bunlara insan vücudunun ihtiyacı vardır. Bir tatlı kaşığı kristal kaya tuzu her gün tüketebilirsiniz. Tuz ve mineraller alzaymırı, Parkinson'u, bunamayı önlüyor.

Vücudumuzun şekere ihtiyacı yoktur. Kırmızı kan hücrelerinin çekirdeği yoktur. Bir tek onların şekere ihtiyacı vardır. Çekirdeği olmadığı için enerji üretemezler ama diğer bütün hücrelerimiz gerekli enerjiyi üretir. Kırmızı kan hücrelerinin 24 saatte şeker ihtiyacı bir kesmeşeker kadardır. Gazlı içeceğin bir kutusunda 22 adet çay şekeri var. Hastalıkların sebebi.

Meyve tabii ki tüketin ama mesela kurtlu elma tüketin. İlaçsız olacak. Çünkü kurtlar sizden bizden akıllıdır. İlaçlı olan üstünde tarım zehri olan hiçbir şeyi kurtlar yemez. Siz kurtlu elma tüketebilirsiniz ama ısırdığınız zaman dikkat edin kurdun yarısı elmada kalmasın."

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