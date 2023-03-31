https://sputniknews.com.tr/20230331/canan-karatay-ramazan-pidesinin-ic-kismi-daha-fazla-tuketilmeli-1068988561.html
Canan Karatay: Ramazan pidesinin iç kısmı daha fazla tüketilmeli
Canan Karatay: Ramazan pidesinin iç kısmı daha fazla tüketilmeli
Ramazan ayında en çok konuşulan konulardan biri, iftar ve sahurda beslenirken dikkat edilmesi gereken noktalar. Beslenme konusundaki açıklamalarıyla gündem... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T10:24+0300
2023-03-31T10:24+0300
2023-03-31T10:24+0300
yaşam
ramazan
ramazan ayı
ramazan pidesi
canan karatay
beslenme
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İftarda ve sahurda ramazan pidesinin tüketimine onay veren Prof. Dr. Canan Karatay, detayları açıkladı. Karatay, ramazanda tüketilebilecek diğer besinlere de değindi.Ramazan ayına özel uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, tam buğday unundan yapılması gerektiğini vurguladığı ramazan pidesinin iç kısmının daha fazla tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.Karatay'a göre bunun nedeni, pidenin yumuşak olan kısmının bağırsaklar tarafından daha iyi enzimlenmesi. Ayrıca Karatay, pidedeki tam buğday sayesinde bağırsakların ihtiyacı olan lifin de sağlanmış olduğunu belirtti. Bu da oruç süresinde çalışmayı yavaşlatan bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak.Canan Karatay öte yandan, ramazan ayında iftarı açarken mutlaka hurma ya da zeytinle açılması gerektiğinin altını çizdi. Bunun aynı sıra iftar ve sahur arası 2 litrelik suyun tüketiminin tamamlanmasını tavsiye etti.Sahurda yumurta tüketimine değinen Canan Karatay, "Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir. Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez." sözlerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/firincilar-federasyonu-turkiye-genelinde-300-gram-ramazan-pidesi-10-liradan-satilacak-1068489549.html
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ramazan, ramazan ayı, ramazan pidesi, canan karatay, beslenme
ramazan, ramazan ayı, ramazan pidesi, canan karatay, beslenme
Canan Karatay: Ramazan pidesinin iç kısmı daha fazla tüketilmeli
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Ramazan ayında en çok konuşulan konulardan biri, iftar ve sahurda beslenirken dikkat edilmesi gereken noktalar. Beslenme konusundaki açıklamalarıyla gündem yaratan Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan pidesinin iç kısmının daha fazla tüketilmesi gerektiğini söyledi.
İftarda ve sahurda ramazan pidesinin tüketimine onay veren Prof. Dr. Canan Karatay, detayları açıkladı. Karatay, ramazanda tüketilebilecek diğer besinlere de değindi.
Ramazan ayına özel uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, tam buğday unundan yapılması gerektiğini vurguladığı ramazan pidesinin iç kısmının daha fazla tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Karatay'a göre bunun nedeni, pidenin yumuşak olan kısmının bağırsaklar tarafından daha iyi enzimlenmesi. Ayrıca Karatay, pidedeki tam buğday sayesinde bağırsakların ihtiyacı olan lifin de sağlanmış olduğunu belirtti. Bu da oruç süresinde çalışmayı yavaşlatan bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak.
Canan Karatay öte yandan, ramazan ayında iftarı açarken mutlaka hurma ya da zeytinle açılması gerektiğinin altını çizdi. Bunun aynı sıra iftar ve sahur arası 2 litrelik suyun tüketiminin tamamlanmasını tavsiye etti.
Sahurda yumurta tüketimine değinen Canan Karatay, "Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir. Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez." sözlerine yer verdi.