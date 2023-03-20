https://sputniknews.com.tr/20230320/firincilar-federasyonu-turkiye-genelinde-300-gram-ramazan-pidesi-10-liradan-satilacak-1068489549.html
Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesi 10 liradan satılacak
Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesi 10 liradan satılacak
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 300 gramlık ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını açıkladı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T10:41+0300
2023-03-20T10:41+0300
2023-03-20T11:07+0300
türkiye
ramazan
pide
ramazan pidesi
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/firincilarin-rekabeti-ekmek-fiyatini-275-tlye-dusurdu-1067865855.html
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ramazan, pide, ramazan pidesi
ramazan, pide, ramazan pidesi
Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesi 10 liradan satılacak
10:41 20.03.2023 (güncellendi: 11:07 20.03.2023) Abone ol
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 300 gramlık ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını açıkladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.
Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor." dedi.