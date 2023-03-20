Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230320/firincilar-federasyonu-turkiye-genelinde-300-gram-ramazan-pidesi-10-liradan-satilacak-1068489549.html
Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesi 10 liradan satılacak
Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesi 10 liradan satılacak
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 300 gramlık ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını açıkladı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T10:41+0300
2023-03-20T11:07+0300
türkiye
ramazan
pide
ramazan pidesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103320/76/1033207686_2:0:1600:899_1920x0_80_0_0_670bd4e4dd035574746a2f6a350e8271.jpg
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230306/firincilarin-rekabeti-ekmek-fiyatini-275-tlye-dusurdu-1067865855.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103320/76/1033207686_246:0:1445:899_1920x0_80_0_0_e51d7c427a1498613760f6a52cc80c51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ramazan, pide, ramazan pidesi
ramazan, pide, ramazan pidesi

Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesi 10 liradan satılacak

10:41 20.03.2023 (güncellendi: 11:07 20.03.2023)
© AA / Ramazan pidesi
Ramazan pidesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA /
Abone olTelegram
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 300 gramlık ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını açıkladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.
Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor." dedi.
Çankırı’da fırıncılar arasında yaşanan rekabet sebebiyle bazı bakkal ve fırınlarda ekmeğe indirim yapılarak, 200 gramı 2,75 TL’ye satılmaya başlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
EKONOMİ
Fırıncıların rekabeti ekmek fiyatını 2.75 TL’ye düşürdü
6 Mart, 12:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала