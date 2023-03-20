https://sputniknews.com.tr/20230320/firincilar-federasyonu-turkiye-genelinde-300-gram-ramazan-pidesi-10-liradan-satilacak-1068489549.html

Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesi 10 liradan satılacak

Fırıncılar Federasyonu: Türkiye genelinde 300 gram ramazan pidesi 10 liradan satılacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 300 gramlık ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını açıkladı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T10:41+0300

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türkiye

ramazan

pide

ramazan pidesi

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230306/firincilarin-rekabeti-ekmek-fiyatini-275-tlye-dusurdu-1067865855.html

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ramazan, pide, ramazan pidesi