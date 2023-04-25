https://sputniknews.com.tr/20230425/biden-1915-olaylari-icin-yine-soykirim-ifadesini-kullandi-1070137263.html

Biden, 1915 olayları için yine 'soykırım' ifadesini kullandı

Biden, 1915 olayları için yine 'soykırım' ifadesini kullandı

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yine 'soykırım' ifadesini kullandı. Açıklamada ayrıca, 'Büyük Felaket'... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T00:57+0300

2023-04-25T00:57+0300

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dünya

1915 ermeni olayları

joe biden

abd

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İstanbul yerine 'Konstantinopolis' ifadesinin kullanıldığı açıklamada, “24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkilileri, Ermeni cemaatine karşı sistematik bir şiddet kampanyasının başlangıcı olan Konstantinopolis'te Ermeni aydınları ve cemaat liderlerini tutukladı. Sonraki yıllarda, bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi ya da ölüme götürüldü. Bu, nesiller boyu Ermeni aileleri etkileyen bir trajediydi” denildi.Açıklamada, “Hayatta kalanların çoğu, ABD de dahil olmak üzere yeni topraklarda yeni hayatlara başlamak zorunda kaldı. Burada ve dünyanın her yerinde Ermeni halkı kötülüğü umutla karşıladı. Topluluklarını yeniden inşa ettiler. Ailelerini beslediler ve kültürlerini korudular. Milletimize güç kattılar. Ayrıca 108 yıl önce yaşanan soykırımın bir daha tekrarlanmamasını sağlamak ve hatırlamak için kendi hikayelerini ve atalarının hikayelerini anlattılar” ifadeleri kullanıldı.Biden, 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı açıklamalarda da 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230424/dogu-perincek-1915-olaylarinin-soykirim-sucuna-dair-bir-mahkeme-karayi-yok-1070127358.html

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