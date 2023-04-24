https://sputniknews.com.tr/20230424/dogu-perincek-1915-olaylarinin-soykirim-sucuna-dair-bir-mahkeme-karayi-yok-1070127358.html

Doğu Perinçek: 1915 Olayları'nın soykırım suçuna dair bir mahkeme karayı yok

Doğu Perinçek: 1915 Olayları'nın soykırım suçuna dair bir mahkeme karayı yok

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Ne Uluslararası Adalet Divanı'nın ne de 1915 Olayları'nın cereyan ettiği bölgelerdeki mahkemelerin, herhangi bir... 24.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-24T19:36+0300

2023-04-24T19:36+0300

2023-04-24T19:36+0300

politika

doğu perinçek

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Partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Ermeni Soykırımı Yalanı ve AİHM Zaferi" konferansında konuşan Perinçek, bugün önemli bir gün olduğunu söyledi.ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları'na ilişkin açıklamalarının hiçbir değeri olmadığını belirten Perinçek, "Amerikan Temsilciler Meclisi'ne de bir eğitim yasasının getirildiğini bütün kamuoyu biliyor, öğrenmiş bulunuyoruz. Bu eğitim yasasına göre ABD'nin eğitim müfredatına 1915 yılında Türk devleti tarafından soykırım yapıldığını ve 1923'e kadar devam ettiğini yazacaklar. Bunu Amerikan Temsilciler Meclisi görüşecek. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin böyle bir karar almasını hiç temenni etmiyoruz. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Amerikan Anayasası'na da aykırıdır. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) üç ayrı uluslararası mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararları Amerikan anayasasına, uluslararası hukuka göre ABD'yi de bağlıyor." dedi."Ne Amerika Başkanı'nın, ne Temsilciler Meclisinin soykırımdan söz etme diye bir yetkisi yok." diyen Perinçek, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne göre herhangi bir fiilin soykırım olduğuna hükmetmesi için yetkili mahkeme kararı gerektiğine dikkati çekti.Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin o yetkili mahkemeyi de tanımladığını vurgulayan Perinçek, "Sözleşmede deniyor ki soykırıma hükmedecek mahkeme, fiilin işlendiği yerin yerel mahkemesidir, yerel ceza mahkemesidir ya da Uluslararası Adalet Divanıdır, uluslararası mahkemedir. Ne Uluslararası Adalet Divanı'nın ne de 1915 olaylarının cereyan ettiği bölgelerdeki mahkemelerin, herhangi bir şahsın soykırım suçuna dair bir kararı yok. Mahkeme kararı yok, soykırım yok." diye konuştu.Dünya çapında meselenin çözüldüğünü dile getiren Perinçek, hükümetin bu konuyla ilgili sessiz kalmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.'Burada Vatan Partisi görevini yapıyor'Türkiye'nin kritik bir döneme girdiğine değinen Perinçek, şunları kaydetti:"Önümüzde ABD'nin Batı Asya'daki bölme çabaları, İran'ı, Türkiye'yi, Suriye'yi, Irak'ı bölme çabaları silahla yürütülüyor. Bugün Suriye vatanını silahla savunuyor. Türkiye, vatanımızı silahla savunuyoruz. Rusya, Ukrayna cephesinde ABD'ye karşı Karadeniz'den, Akdeniz Umman Denizi'ne kadar cephenin ön mevzilerinde silahla savaşıyor. Demek ki Türkiye'siyle, Suriye'siyle, Rusya'sıyla Irak'ıyla silahla savaşan ön cephede ülkeler var. Ve bu soykırım iftiraları da bu savaşın bir parçası olarak, psikolojik savaşın aleti olarak, tekrar gündeme getirilmektedir. Burada Vatan Partisi görevini yapıyor."

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doğu perinçek