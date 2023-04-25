https://sputniknews.com.tr/20230425/adalet-bakani-bozdagdan-kirada-yuzde-25-artis-sinirina-dair-aciklama-1070151250.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak

Adalet Bakanı Bozdağ: Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak

Adalet Bakanı Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T11:42+0300

2023-04-25T11:42+0300

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ekonomi

bekir bozdağ

kira

adalet bakanı

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını ve fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.Bozdağ, ''Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık.'' dedi.'Bir kişinin yerine başka birinin oy kullanması mümkün değil'NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.Bir kişinin yerine başka birinin oy kullanmasının mümkün olmadığını söyleyen Bozdağ ''Kimse kimsenin yerine Türkiye'de oy kullanamaz. Türkiye'nin seçimleri dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse Türkiye'de seçime gölge düşüremez.'' dedi.

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bekir bozdağ, kira, adalet bakanı