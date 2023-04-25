https://sputniknews.com.tr/20230425/acliktan-olurseniz-hz-isa-ile-tanisacaksiniz-diye-kandirilmislardi-olu-sayisi-83e-yukseldi-1070161435.html
'Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız' diye kandırılmışlardı: Ölü sayısı 83'e yükseldi
'Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız' diye kandırılmışlardı: Ölü sayısı 83'e yükseldi
Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde 'Hz. İsa ile tanışacakları' vaadiyle kandırılan tarikata ilişkin süren soruşturma kapsamında ölü sayısı 83'e yükseldi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T14:37+0300
2023-04-25T14:37+0300
2023-04-25T14:38+0300
yaşam
hz. isa
tarikat
afrika
kenya
ölü
ölü sayısı
açlık
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Kenya’da 'açlık tarikatı' olarak bilinen oluşuma ilişkin soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı.Olay yerindeki bir AFP muhabiri, salı günü Kenyalı müfettişlerin tarikata bağlı toplu mezarlardan 10 ceset daha çıkardığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini aktardı.Muhabir, cansız bedenlerine ulaşılanlar arasında 3 çocuğun da bulunduğunu bildirdi.Ölümler artarken, devlete ait Malindi Bölge Hastanesi yetkilileri, morgda cesetleri depolamak için yeterli alan kalmadığını ve kapasitesinin çok üzerinde çalıştıklarını söyleyerek yardım çağrısı yaptı.Polise haber veren Haki Africa adlı insan hakları grubunun yönetici direktörü Hüseyin Halid, yetkilileri 325 hektarlık ormanlık alanda arama çalışmalarına katılmak üzere daha fazla kurtarma ekibi göndermeye çağırdı.Halid, AFP'ye verdiği demeçte, "Geçen her gün daha fazla kişinin ölme olasılığı çok yüksek" dedi.Polis Genel Müfettişi Japhet Koome, pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, 29 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230424/acliktan-olurseniz-hz-isa-ile-tanisacaksiniz-diye-kandirilan-47-kisi-hayatini-kaybetti-1070095461.html
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hz. isa, tarikat, afrika, kenya, ölü, ölü sayısı, açlık
'Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız' diye kandırılmışlardı: Ölü sayısı 83'e yükseldi
14:37 25.04.2023 (güncellendi: 14:38 25.04.2023) Abone ol
Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde 'Hz. İsa ile tanışacakları' vaadiyle kandırılan tarikata ilişkin süren soruşturma kapsamında ölü sayısı 83'e yükseldi.
Kenya’da 'açlık tarikatı' olarak bilinen oluşuma ilişkin soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı.
Olay yerindeki bir AFP muhabiri, salı günü Kenyalı müfettişlerin tarikata bağlı toplu mezarlardan 10 ceset daha çıkardığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini aktardı.
Muhabir, cansız bedenlerine ulaşılanlar arasında 3 çocuğun da bulunduğunu bildirdi.
Ölümler artarken, devlete ait Malindi Bölge Hastanesi yetkilileri, morgda cesetleri depolamak için yeterli alan kalmadığını ve kapasitesinin çok üzerinde çalıştıklarını söyleyerek yardım çağrısı yaptı.
Polise haber veren Haki Africa adlı insan hakları grubunun yönetici direktörü Hüseyin Halid, yetkilileri 325 hektarlık ormanlık alanda arama çalışmalarına katılmak üzere daha fazla kurtarma ekibi göndermeye çağırdı.
Halid, AFP'ye verdiği demeçte, "Geçen her gün daha fazla kişinin ölme olasılığı çok yüksek" dedi.
Polis Genel Müfettişi Japhet Koome, pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, 29 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söylemişti.